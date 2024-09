Pallone d’Oro, Musiala escluso dalla lista dei 30: il Bayern non ci sta!

CalcioWeb

La lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro ha scatenato motivi di grande discussione. Non sono passate inosservate le assenza di Messi e Cristiano Ronaldo e in più nelle ultime ore si è registrata la furia del Bayern Monaco.

I dirigenti del club tedesco sono rimasti “molto sorpresi” dal fatto che il loro centrocampista Jamal Musiala non sia stato nominato nella lista. “Non ho nulla in contrario a nessun giocatore che è stato nominato per il Pallone d’Oro, ma noi dell’FC Bayern siamo molto sorpresi che Jamal Musiala manchi da questa lista”, ha detto alla dpa il membro del consiglio direttivo del Bayern per lo sport Max Eberl. “Jamal è stato eccezionale a Euro 2024, è stato selezionato per la squadra del torneo ed è stato tra i migliori marcatori”, ha detto.

“Il Bayern ha raggiunto anche le semifinali della Champions League grazie alle grandi prestazioni di Jamal. Il fatto che ora non sia nemmeno tra i 30 migliori giocatori della scorsa stagione è del tutto incomprensibile per noi”, ha aggiunto Eberl.

Gli altri candidati

La rosa dei candidati per il premio è stata svelata ieri da France Football, mentre i vincitori saranno annunciati durante una cerimonia a Parigi il 28 ottobre. L’attaccante Harry Kane è l’unico giocatore del Bayern in lizza per il premio principale, mentre Mathys Tel è stato nominato per il Trofeo Kopa 2024 come uno dei migliori giovani giocatori al mondo.

Il ritirato Toni Kroos, il centrocampista del Bayer Leverkusen Florian Wirtz e il difensore Mats Hummels, che questa settimana è passato alla Roma, rappresentano la Germania nella lista. “Ai nostri occhi, Jamal è uno dei giocatori più affascinanti del calcio internazionale con abilità assolutamente straordinarie e uniche. Siamo molto orgogliosi di ciò che fa per il Bayern e anche per la nazionale”, ha detto Eberl. Musiala è attualmente con la nazionale tedesca mentre la squadra si prepara per le prossime partite della Nations League contro l’Ungheria sabato e l’Olanda martedì.