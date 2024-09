Pallone d’Oro, la lista completa dei 30 calciatori: esclusi Messi e Cristiano Ronaldo

CalcioWeb

“France Football” ha annunciato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2024, che sarà consegnato il 28 ottobre a Parigi. Non c’è nessun calciatore italiano tra i 30 candidati al Pallone d’Oro ma diversi calciatori che militano nella Serie A, più due nuovi arrivi.

In corsa ci sono gli interisti Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu e l’atalantino Ademola Lookman, con loro anche due neo giallorossi, l’ucraino ex Girona Artem Dovbyk e il tedesco ex Borussia Mats Hummels. Spiccano invece le assenze in questa lista di due pluripremiati. Sono assenti infatti per la prima volta dal 2003 Cristiano Ronaldo, e Lionel Messi.

L’elenco completo

Jude Bellingham (Inghilterra/Real Madrid), Ruben Dias (Portogallo/Manchester City), Phil Foden (Inghilterra/Manchester City), Federico Valverde (Uruguay/Real Madrid), Emiliano Martinez (Argentina/Aston Villa), Erling Haaland (Norvegia/Manchesterr City), Nico Williams (Spagna/Athletic Bilbao), Granit Xhaka (Svizzera/Bayer Leverkusen), Artem Dovbyk (Ucraina/Girona-Roma), Toni Kroos (Germania/Real Madrid), Vinicius Junior (Brasile/Real Madrid), Dani Olmo (Spagna/Lipsia-Barcellona), Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen), Martin Odegaard (Norvegia/Arsenal), Mats Hummels (Germania/Borussia Dortmund-Roma), Rodri (Spagna/Manchester City), Harry Kane (Inghilterra/Bayern Monaco), Declan Rice (Inghilterra/Arsenal), Vitinha (Portogallo/Psg), Cole Palmer (Inghilterra/Chelsea), Dani Carvajal (Spagna/Real Madrid), Lamine Yamal (Spagna/Barcellona), Bukayo Saka (Inghilterra/Arsenal), Hakan Calhanoglu (Turchia/Inter), William Saliba (Francia/Arsenal), Kylian Mbappè (Francia/Psg-Real Madrid), Lautaro Martinez (Argentina/Inter), Ademola Lookman (Nigeria/Atalanta), Antonio Rudiger (Germania/Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Spagna/Bayer Leverkusen).