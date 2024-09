Catania, si inchina anche la Juventus! Prova di forza di Toscano: 1-3 e vetta della classifica

CalcioWeb

Dopo il pareggio nella gara inaugurale contro il Sorrento qualcuno aveva storto il naso. Sono bastate appena 2 partite a riequilibrare l’asse delle narici. Mimmo Toscano non fa il chirurgo di professione ma l’allenatore. E sa farlo bene. Battuto il Benevento alla seconda, il Catania prosegue il suo cammino nel Girone C di Serie C con il secondo successo consecutivo, questo volta contro la Juventus U23.

La Next Gen bianconera, fucina di talenti preziosi per la prima squadra di Thiago Motta, subisce un sonoro 1-3 dagli etnei che raccolgono 3 punti preziosissimi in trasferta. Anastasio apre le danze al 25′, Inglese raddoppia al 61′, poi un rosso per parte: doppia ammonizione per Ierardi, diretto per Papadopoulos. Afena-Gyan accorcia al 79′ ma 5 minuti dopo Quaini, entrato da una dozzina di minuti, firma l’1-3 che vale la testa della classifica al pari del Picerno a quota 7.

Classifica Serie C Girone C

Picerno 7 Catania 7 Audace Cerignola 6 Foggia 4 Potenza 4 Giugliano 4 Sorrento 4 Juventus U23 3 Crotone 3 Cavese 3 Monopoli 3 Benevento 3 Casertana 2 Latina 2 ACR Messina 1 Avellino 1 Trapani 1 Taranto 1 Turris 0 Altamura 0