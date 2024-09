Svolta Rabiot, arriva l’offerta da capogiro: c’è lo ‘zampino’ di un ex Juventus

CalcioWeb

Adrien Rabiot è reduce dall’esperienza con la maglia della Juventus e attualmente è svincolato dopo il mancato rinnovo con il club bianconero. Nelle ultime settimane sono andate in scena tante trattative ma non sono andate in porto per problemi di progetto ed economici.

L’Arabia Saudita offre ponti d’oro e la trattativa è destinata a decollare a stretto giro di posta. L’ex calciatore della Juventus, libero da qualsiasi contratto, ha ricevuto dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo un’offerta da 20 milioni di euro all’anno. Il centrocampista francese non ha ancora deciso se accettare ma ci sarebbe lo stesso Cr7 a spingere per farlo arrivare in Arabia.