Serie C, Catania-Picerno 0-0: vince solo il pubblico

Prima ancora di cominciare c’è chi ha vinto: parliamo del pubblico di Catania che, per Catania-Picerno propone il Cibali-Massimino quasi al sold out con oltre 18.000 presenze. Se questa è la serie C…

Il Catania riceve la capolista Picerno e la spinta dello stadio è importante, ma il Picerno non si fa intimidire e fin da subito imbriglia gli avversari.

Il Catania ringhia nel pressing tipico delle squadre di Toscano, ma il Picerno palleggia bene e ne esce quasi sempre, per poi ripartire e rendersi pericoloso, prima con cross basso nell’area piccola e poi con un clamoroso palo di Franco dalla lunga distanza.

Poco a poco, però, il Catania prende le misure e nella seconda parte del match fa paura due volte, entrambe con Guglielmotti: nella prima respinge Summa e nella seconda il tiro si perde alto.

Si va al riposo sullo 0-0 con le squadre che sanno di poter vincere ma anche perdere.

Il Catania riparte con un altro piglio ma il Picerno si chiude bene e non rischia quasi nulla ma al minuto 56 è Summa a doversi superare su Lunetta.

Da lì in poi sarà una lunga teoria di “vorrei ma non posso” dei rossoazzurri che ci provano ma sempre stando ben attenti guardarsi le spalle. Finisce 0-0 e il Picerno lascia il temibilissimo “Cibali-Massimino” imbattuto e a testa altissima. E non è poco.

Tabellino Catania-Picerno 0-0

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Quaini, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Sturaro, De Rose, Anastasio; Luperini, Lunetta; Inglese.

A disp. Adamonis, Torrisi, Gega, Raimo, Verna, Forti, Ciniero, Jimenez, Carpani, Stoppa, D’Andrea, Montalto.

All. Domenico Toscano

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Franco; Energe, Maiorino, Esposito; Petito.

A disp. Merelli, Santi, Papini, Seck Ragone, Cerere, Pitarresi, Graziani, Volpicelli, Vitali, Cardoni, Santarcangelo.

All. Francesco Tomei

ARBITRO: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1