Calciomercato Palermo, Balotelli: “i rosanero non si rifiutano”

Mario Balotelli è un calciatore svincolato sul calciomercato ed è alla ricerca di una squadra e di un progetto ambizioso per la stagione 2024/2025. Nelle ultime ore sono circolate voci sull’accordo con un club di terza divisione spagnola ma il calciatore ha smentito categoricamente.

Il nome di SuperMario continua a circolare in casa Palermo, squadra del campionato di Serie B: “voglio giocare in Serie A. La Serie B? Palermo è nel cuore, lì farei fatica a dire di no, sono sincero. Ma ancora non ho avuto contatti”, sono state le parole al podcast Vox to Vox.