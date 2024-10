Consigli fantacalcio, 7ª giornata di Serie A: Retegui paga la partita dell’ex?

CalcioWeb

L’attesa è finita: si gioca la 7ª giornata di Serie A. La capolista Napoli dovrà vedersela contro il Como in una partita per nulla scontata, poi lo scontro salvezza tra Verona e Venezia. Sabato in programma tre gare: Udinese-Lecce, Atalanta-Genoa e Inter-Torino.

Nel lunch match di domenica di fronte Juventus e Cagliari con i bianconeri lanciatissimi dopo il trionfo in Champions League. Alle 15:00 Bologna-Parma e Lazio-Empoli, poi Monza-Roma e Fiorentina-Milan.

Chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

Portieri

Chi schierare: Di Gregorio, reduce dall’espulsione contro il Lipsia, potrebbe mantenere ancora una volta la porta inviolata. Garanzia Provedel nella gara casalinga della Lazio contro l’Empoli.

Chi evitare: partite insidiose per Maignan e Svilar rispettivamente contro Fiorentina e Monza in trasferta. A rischio anche Sommer contro il Torino: la difesa nerazzurra ‘balla’.

Difensori

Chi schierare: uno tra Rrahmani e Buongiorno potrebbe sfruttare le doti aeree contro il Como. Per lo stesso motivo in campo Gatti contro il Cagliari. Puntiamo sulla scommessa Beukema del Bologna contro il Parma.

Chi evitare: Mancini e Ndicka sono a rischio malus nella trasferta della Roma contro il Monza. Si preannuncia una partita difficile per Pavlovic e Gabbia del Milan contro la Fiorentina. Da evitare anche Mina del Cagliari.

Centrocampisti

Chi schierare: Koopmeiners è un serio candidato a sfruttare gli inserimenti contro il Cagliari, così come McTominay nel Napoli contro il Como. Occhio a Ederson dell’Atalanta e Fabbian nel Bologna.

Chi evitare: Pellegrini non è nella migliore condizione fisica e mentale. Miretti non sembra essersi ambientato al meglio con la maglia del Genoa. Anche Fofana del Milan è a rischio cartellino.

Attaccanti

Chi schierare: Vlahovic e Conceicao in campo senza dubbio contro il Cagliari. Una maglia da titolare anche per Dybala a Monza, Castellanos contro l’Empoli e Lucca contro il Lecce. Sorpresa Tengstedt?

Chi evitare: Cutrone è in grande forma ma la trasferta di Napoli si preannuncia difficile. Retegui potrebbe pagare la partita dell’ex contro il Genoa.