“Mi mancherete”, Bremer e la tristezza dopo l’infortunio: il messaggio ai tifosi

CalcioWeb

“Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte“. Sono le parole scritte su Instagram dal difensore brasiliano della Juventus Gleison Bremer in merito al grave infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro che lo porteranno nei prossimi giorni ad operarsi e restare lontano dai campi di gioco per i prossimi sei mesi.

“Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus. Sempre insieme a voi“, ha aggiunto Bremer.