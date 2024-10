Infortunio Bremer, panico Juventus: diagnosi gravissima, i tempi di recupero

CalcioWeb

La vittoria contro il Lipsia ha lasciato sensazioni positive in casa Juventus, i bianconeri hanno vinto in rimonta 2-3, sotto di un uomo, mostrando grande coraggio e tanta qualità. Il tutto dopo un inizio di partita tragico che ha portato all’infortunio di Bremer e a quello di Nico Gonzalez. Se per l’argentino il problema è solo muscolare, la paura dei tifosi della Juventus è che per il centrale brasiliano lo stop sia piuttosto lungo.

Dagli esami medici effettuati nelle ultime è stata evidenziata la lesione del crociato e del menisco. La diagnosi che già aleggiava nelle ore successive all’infortunio di Bremer, visto il movimento innaturale del ginocchio, è stata tristemente confermata. I tempi di recupero si attestano intorno ai 7 mesi ma la sua stagione è da considerarsi praticamente finita.

Il reparto arretrato dei bianconeri è adesso in emergenza: Gatti e Kalulu saranno la coppia titolare della stagione, Danilo dovrà, per forza di cose, avere più minutaggio nonostante Thiago Motta lo abbia tenuto spesso fuori dai giochi. Possibile un intervento sul mercato di riparazione per far fronte a una stagione che la Juventus vuole giocare da protagonista.