Juventus, caccia al sostituto di Bremer: due nomi caldi, uno ha vinto tutto in carriera

L’infortunio di Gleison Bremer è grave. Il difensore della Juventus ha rimediato la lesione del crociato e del menisco del ginocchio sinistro nei primi minuti della sfida contro il Lipsia e dovrà stare fuori diversi mesi (la stima sui tempi di recupero). La Juventus dovrà, dunque, tornare sul mercato a caccia del sostituto di Bremer per rinforzare un reparto, quello difensivo, in forte emergenza.

Calciomercato Juventus, due difensori nel mirino dopo l’infortunio di Bremer

La stagione è lunga, quest’anno la League Phase della nuova Champions League arriva fino a gennaio, ci sono più partite e la Juventus è impegnata su più fronti. Possibile che Giuntoli si attivi già da subito per dare un centrale in più a Thiago Motta. Del resto, il pacchetto difensivo bianconero è composto attualmente da: Gatti (titolare), Kalulu (titolare a destra, ma adattabile centrale) e Danilo (attualmente indietro nelle gerarchie di Thiago Motta).

Difficile pensare che la Juventus possa giocare 3 competizioni con soli 3 centrali, due dei quali da adattare, seppur con ottimi risultati. Allo stesso tempo, i bianconeri dovranno aspettare gennaio per acquistare un calciatore sotto contratto, oppure sondare il mercato degli svincolati per avere un calciatore pronto subito.

Fra i senza contratto, due i nomi caldi. Il primo è Joel Matip, 33 anni, svincolatosi dal Liverpool: calciatore esperto, abituato a giocare ad alti livelli in Premier League e in Europa. Il secondo nome è quello di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo non ha bisogno di presentazioni, in carriera ha vinto praticamente tutto a livello di club e con la nazionale spagnola. Cosa non convince? I 38 anni della carta d’identità uniti a una fase di carriera ormai in netto calo che stride con una personalità da leader che potrebbe incastrarsi con difficoltà con il ruolo di 3ª / 4ª scelta.