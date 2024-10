L’Inter risponde al Napoli: tripletta di Thuram! Il Torino condannato da Maripan | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Inter rifila tre gol al Torino e risponde al Napoli nella corsa allo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi non è ancora brillante ma le tante partite ravvicinate di certo non aiutano. La compagine di Vanoli continua a confermarsi una bella sorpresa della stagione: in 10 uomini per gran parte del match non ha mai mollato fino al forcing nei secondi finali. La preoccupazione più grande è rappresentata dal grave infortunio di Duvan Zapata.

Il grande protagonista del match è stato Thuram, a segno con una tripletta. Il capocannoniere della Serie A va a segno al 25′, al 35′ e al 60′. Per i granata che giocano dal 20′ del primo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Maripan, in gol Zapata al 36′ e Vlasic su rigore all’86’. In classifica i nerazzurri salgono al 2° posto con 14 punti, mentre il Toro resta 5° a quota 11 insieme al Milan.

Risultati 7ª giornata Serie A

Venerdì 4 ottobre

ore 18:30

Napoli-Como 3-1

ore 20:45

Verona-Venezia 2-1

Sabato 5 ottobre

ore 15:00

Udinese-Lecce 1-0

ore 18:00

Atalanta-Genoa 5-1

ore 20:45

Inter-Torino 3-2

Domenica 6 ottobre

ore 12:30

Juventus-Cagliari

ore 15:00

Bologna-Parma

Lazio-Empoli

ore 18:00

Monza-Roma

ore 20:45

Fiorentina-Milan

La classifica

Napoli 16 Inter 14 Udinese 13 Juventus 12 Milan 11 Torino 11 Empoli 10 Lazio 10 Atalanta 10 Roma 9 Verona 9 Como 8 Fiorentina 7 Bologna 7 Parma 5 Cagliari 5 Lecce 5 Genoa 5 Venezia 4 Monza 3