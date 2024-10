Sostituto Bremer, la Juventus torna sul mercato: colpo da una big di Premier League

CalcioWeb

Il responso sull’infortunio di Gleison Bremer è stato crudo, come ci si aspettava: lesione del crociato e del menisco, stagione finita. Dalla trasferta di Lipsia la Juventus torna con la consapevolezza di essere una squadra forte, solida e che può fare bene nel doppio impegno italiano ed europeo. Ma dovrà farlo senza il suo miglior difensore. Urge un intervento sul mercato per trovare il sostituto di Bremer e mantenere competitivo il livello dei bianconeri.

La Juventus ha, essenzialmente, due strade da percorrere: la prima è quella che porta a trovare un sostituto di Bremer nell’immediato, puntando sul mercato degli svincolati. Due i nomi caldi, entrambi esperti e già pronti (al netto del ritorno a ritmo partita). La carta d’identità però non è dalla loro parte e sarebbero soluzioni a breve termine.

La questione del sostituto di Bremer potrebbe essere affrontata da un punto di vista più ampio, puntando su un calciatore che possa migliorare il pacchetto difensivo bianconero e possa restare anche per il futuro. Ragionando in quest’ottica, trona di moda il nome di Jakub Kiwior, centrale dell’Arsenal già visto in Italia con la maglia dello Spezia. Il difensore polacco piace molto a Thiago Motta, può essere impegnato anche come terzino, conosce la Serie A ed ha esperienza europea.

All’Arsenal è attualmente chiuso dall’arrivo di Calafiori e già in estate era stato accostato proprio alla Juventus. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 25-30 milioni. Possibile una soluzione in prestito con eventuale acquisto da definire meglio in estate.