Tesser dopo il no all’Ascoli: “chiedo scusa alla città, ero stato… “

CalcioWeb

Quando sembrava ormai tutto deciso, Attilio Tesser ha deciso di rinunciare all’incarico di allenatore dell’Ascoli, tornando alla Triestina.

Il tecnico ha espresso il suo dispiacere ed ha chiesto scusa alla piazza e alla società: “Mi dispiace per la piazza che ritengo sia da Serie A. Ero contento di poter tornare ad allenare in quella piazza, tanto che ero arrivato a quasi alle porte di Ascoli. Voglio chiedere scusa alla piazza alla società e alla proprietà. Aggiungo sottolineo che la proprietaria mi aveva accontentata in tutto. “