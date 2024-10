Ascoli, colpo di scena in panchina: Tesser cambia idea. La motivazione

CalcioWeb

Colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Attilio Tesser, considerato negli ultimi giorni ad un passo dall’Ascoli come il sostituto in panchina di Massimo Carrera.

Il tecnico era atteso questa mattina ad Ascoli per la firma e per dirigere il suo primo allenamento con la nuova squadra ma una volta arrivato già nelle Marche ha comunicato alla proprietà di rinunciare alla panchina bianconera.

Il motivo di questo dietrofront lo ha spiegato il patron del club marchigiano Massimo Pulcinelli: “Lo ha richiamato la Triestina. Ci ha mollati senza scrupoli“. Adesso l’Ascoli dovrà mettersi alla ricerca di altro allenatore.