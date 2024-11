Roma, il sostituto di Juric è… Oronzo Canà: l’ironia social di Lino Banfi | VIDEO

CalcioWeb

Dopo la sconfitta contro il Bologna e il conseguente esonero di Ivan Juric, Lino Banfi, tifoso della Roma, si candida per essere il sostituto del tecnico croato.

L’attore, con un divertente video pubblicato sul proprio account Instagram, è tornato a vestire i panni di Oronzo Canà, storico tecnico della Longobarda nel film cult ‘L’allenatore nel pallone’, simulando una telefonata con la proprietà della squadra capitolina alla quale dice, in un misto di italiano e inglese, “Thank you very much, I’m ready! Vado a Trigoria.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Banfi (@linobanfi_ufficiale)