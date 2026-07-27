Calciomercato Serie A 2026: acquisti, cessioni, trattative e panchine aggiornate

Ora che il Mondiale 2026 è giunto a conclusione e la nuova stagione calcistica si prepara al fischio d’inizio, la finestra estiva del calciomercato entra nel vivo. I club di Serie A sono infatti impegnati a ridisegnare le proprie rose tra acquisti, cessioni, rinnovi e cambi in panchina, con l’obiettivo di arrivare pronti alla prima giornata di campionato, in programma il 22 e 23 agosto, e, per le squadre qualificate, all’inizio delle competizioni europee. Alcune società hanno già completato gran parte della programmazione, altre sono ancora alla ricerca degli ultimi tasselli per colmare le lacune emerse nella scorsa stagione. Il mercato resterà aperto ancora per diverse settimane, fino alla chiusura della finestra estiva il prossimo 1° settembre, ma è già possibile individuare alcune tendenze che stanno caratterizzando questa estate: il ritorno di allenatori di primo piano, investimenti su giovani prospetti, acquisti mirati più che rivoluzioni e numerose trattative ancora aperte. Facciamo il punto sul calciomercato della Serie A 2026/27, con i principali acquisti, le cessioni, i cambi in panchina e le operazioni ancora da definire.

Le nuove panchine della Serie A 2026/27

Come abbiamo già visto, nel calcio il mercato degli allenatori sta diventando sempre più centrale. Diverse società hanno deciso di inaugurare un nuovo ciclo tecnico, mentre altre hanno confermato i progetti già avviati nella scorsa stagione. Ecco come saranno composte le panchine dei club della massima serie nella prossima stagione.

Club Allenatore Situazione Succede a: Atalanta Maurizio Sarri (ex Lazio) nuovo con un contratto triennale Ivan Jurić e Raffaele Palladino (ad interim) Bologna Domenico Tedesco (ex Fenerbahce) nuovo con contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva Vincenzo Italiano Cagliari Fabio Pisacane rinnovo con contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva Como Cesc Fabregas confermato con contratto fino al 30 giugno 2028 Fiorentina Fabio Grosso (ex Sassuolo) nuovo con contratto fino al 30 giugno 2028 Stefano Pioli e Paolo Vanoli (ad interim) Frosinone Massimiliano Alvini confermato Genoa Daniele De Rossi confermato con clausola di rinnovo automatico fino al 30 giugno 2027 Inter Cristian Chivu rinnovo con contratto fino al 30 giugno 2028 Juventus Luciano Spalletti rinnovo con contratto fino al 30 giugno 2028 Lazio Gennaro Gattuso (ex Nazionale italiana) nuovo con contratto fino al 30 giugno 2028 Maurizio Sarri Lecce Eusebio Di Francesco confermato con clausola di rinnovo automatico fino al 30 giugno 2027, contratto prolungato fino al 30 giugno 2028 Milan Ruben Amorim (ex Manchester United) nuovo con contratto fino al 30 giugno 2029 Massimiliano Allegri Monza Ivan Juric (ex Atalanta) nuovo con contratto fino al 30 giugno 2028 Paolo Bianco Napoli Massimiliano Allegri (ex Milan) nuovo con contratto fino al 30 giugno 2029 Antonio Conte Parma Carlos Cuesta confermato con contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo fino al 2028 Roma Gian Piero Gasperini confermato con contratto fino al 30 giugno 2028 Sassuolo Alberto Aquilani (ex Catanzaro) nuovo con contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo fino al 2029 Fabio Grosso Torino Ignazio Abate (ex Juve Stabia) nuovo con contratto fino al 30 giugno 2028 Marco Baroni e Roberto D’Aversa Udinese Kosta Runjaic confermato con contratto fino al 30 giugno 2027 Venezia Giovanni Stroppa confermato con rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029

Più che negli ultimi anni, il mercato degli allenatori ha inciso profondamente sulla geografia tecnica della Serie A. Molti club hanno preferito cambiare guida per aprire un nuovo ciclo, puntando su profili di esperienza internazionale o su allenatori emergenti, nella convinzione che la panchina rappresenti oggi uno degli investimenti più strategici.

I movimenti ufficiali del calciomercato estivo

Alcuni club hanno già completato buona parte della rosa, mentre altri stanno ancora costruendo la squadra attraverso trattative destinate a proseguire fino agli ultimi giorni di mercato. Di seguito il riassunto completo di tutti i movimenti ufficiali del tabellone di Serie A per la stagione 2026/2027, suddiviso squadra per squadra.

Atalanta:

Acquisti : Gaetano (c, Cagliari).

: Gaetano (c, Cagliari). Cessioni : Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (d, Chelsea).

: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (d, Chelsea). Trattative: Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Jashari (c, Milan), Favasuli (d, Catanzaro).

Bologna:

Acquisti : Caccavo (a, Lumezzane), Pobega (c, Milan) riscatto, Alhassane (d, Real Oviedo).

: Caccavo (a, Lumezzane), Pobega (c, Milan) riscatto, Alhassane (d, Real Oviedo). Cessioni : Aebischer (c, Pisa) riscatto, Amey (d, Frosinone), Raimondo (a, Frosinone).

: Aebischer (c, Pisa) riscatto, Amey (d, Frosinone), Raimondo (a, Frosinone). Trattative: Mangala (c, Lione), Miretti (c, Juventus), Ugresic (c, Partizan), Valdepenas (d, Real Madrid), Folorunsho (c, Napoli), Amondarain (c, Estudiantes).

Cagliari:

Acquisti : Romano (c, Roma), Akarakiri (c, Everton U18), Fazzini (c, Fiorentina), Winks (c, Leicester).

: Romano (c, Roma), Akarakiri (c, Everton U18), Fazzini (c, Fiorentina), Winks (c, Leicester). Cessioni : Luvumbo (a, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Gallea (d, Juve Stabia).

: Luvumbo (a, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Gallea (d, Juve Stabia). Trattative: Calabria (d, Panathinaikos), Broja (a, Burnley), Favasuli (d, Catanzaro), Bowie (a, Verona).

Como:

Acquisti : Milla (c, Getafe), Cuenca (d, Barcellona), Kaiki (d, Cruzeiro), Nico Paz (a, Real Madrid), Liberali (c, Catanzaro).

: Milla (c, Getafe), Cuenca (d, Barcellona), Kaiki (d, Cruzeiro), Nico Paz (a, Real Madrid), Liberali (c, Catanzaro). Cessioni : Sergi Roberto (c, svincolato), Cassandro (d, Palermo), Nucifero (d, Giana Erminio), Felipe Jack (d, Cremonese), Engelhardt (c, Friburgo), Vojvoda (d, Udinese).

: Sergi Roberto (c, svincolato), Cassandro (d, Palermo), Nucifero (d, Giana Erminio), Felipe Jack (d, Cremonese), Engelhardt (c, Friburgo), Vojvoda (d, Udinese). Trattative: Couto (d, Borussia Dortmund), Chalobah (d, Chelsea), Davinson Sanchez (d, Galatasaray), Solet (d, Udinese), Inacio (d, Sporting), Ivanovic (a, Benfica), Kean (a, Fiorentina).

Frosinone:

Acquisti : Konè (c, Como) riscatto, Amey (d, Bologna), Raimondo (a, Bologna), G. Calvani (d, Genoa), Cittadini (d, Atalanta), Fini (a, Genoa), El Azzouzi (c, svincolato), Desplanches (p, Palermo), Zerbin (c, Napoli), Hasa (c, Napoli).

: Konè (c, Como) riscatto, Amey (d, Bologna), Raimondo (a, Bologna), G. Calvani (d, Genoa), Cittadini (d, Atalanta), Fini (a, Genoa), El Azzouzi (c, svincolato), Desplanches (p, Palermo), Zerbin (c, Napoli), Hasa (c, Napoli). Cessioni : Dixon (a, Toronto).

: Dixon (a, Toronto). Trattative: Smolcic (d, Corum Fk), Cheddira (a, Napoli).

Fiorentina:

Acquisti : Fabbian (c, Bologna) riscatto, Brescianini (c, Atalanta) riscatto, Viery (d, Gremio), Dragusin (d, Tottenham), Atta (c, Udinese), Jimenez (d, Bournemouth), Oulai (c, Trabzonspor).

: Fabbian (c, Bologna) riscatto, Brescianini (c, Atalanta) riscatto, Viery (d, Gremio), Dragusin (d, Tottenham), Atta (c, Udinese), Jimenez (d, Bournemouth), Oulai (c, Trabzonspor). Cessioni : Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Fazzini (c, Cagliari), Gosens (d, Schalke 04), Richardson (c, Le Havre), Bianco (c, Modena), Distefano (a, Empoli), Barak (c, Apoel Nicosia), Scuderi (d, Juve Stabia).

: Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Fazzini (c, Cagliari), Gosens (d, Schalke 04), Richardson (c, Le Havre), Bianco (c, Modena), Distefano (a, Empoli), Barak (c, Apoel Nicosia), Scuderi (d, Juve Stabia). Trattative: Thorstvedt (c, Sassuolo), Norton-Cuffy (d, Genoa), Koleosho (a, Burnley), Baroni (c, Talleres), Arnau Martinez (d, Girona), Valdepenas (d, Real Madrid), Joao Mario (d, Juventus).

Genoa:

Acquisti : Colombo (a, Milan) riscatto, Marcelo Vaz (d, Varesina), Baldanzi (c, Roma) prestito con obbligo di riscatto, Meichtry (c, Thun), Wiafe (c, Modena), Puczka (d, Juventus), Traoré (c, Marsiglia).

: Colombo (a, Milan) riscatto, Marcelo Vaz (d, Varesina), Baldanzi (c, Roma) prestito con obbligo di riscatto, Meichtry (c, Thun), Wiafe (c, Modena), Puczka (d, Juventus), Traoré (c, Marsiglia). Cessioni : Ekhator (d, Juventus), Consiglio (p, Modena), Odero (p, Modena).

: Ekhator (d, Juventus), Consiglio (p, Modena), Odero (p, Modena). Trattative: Obaretin (d, Napoli), Havel (a, Lask), Tony (d, Legnago), Casseres (c, Tolosa), Dovbyk (a, Roma), Gallo (d, Lecce), Mitaj (d, Al Ittihad), Garofalo (d, Napoli).

Inter:

Acquisti : Alexandar Stankovic (c, Bruges) riacquisto, Akanji (d, Manchester City) riscatto, Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena).

: Alexandar Stankovic (c, Bruges) riacquisto, Akanji (d, Manchester City) riscatto, Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena). Cessioni : Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid).

: Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid). Trattative: Curtis Jones (c, Liverpool), Koné (c, Roma), Chalobah (d, Chelsea), Vanderson (d, Monaco), Molina (d, Atletico Madrid), Read (d, Feyenoord), Spence (d, Tottenham), Stones (d, svincolato), Romero (d, Tottenham).

Juventus:

Acquisti : Openda (a, Lipsia) riscatto, Boga (a, Nizza) riscatto, Ekhator (a, Genoa), Celik (d, svincolato).

: Openda (a, Lipsia) riscatto, Boga (a, Nizza) riscatto, Ekhator (a, Genoa), Celik (d, svincolato). Cessioni : Vlahovic (a, svincolato), Pietrelli (c, Vicenza), Faticanti (c, Avellino).

: Vlahovic (a, svincolato), Pietrelli (c, Vicenza), Faticanti (c, Avellino). Trattative: Martinez (p, Aston Villa), Vicario (p, Tottenham), Kolo Muani (a, Psg), Brahim Diaz (c, Real Madrid), Sorloth (a, Atletico Madrid), Kessie (c, svincolato), Lucumi (d, Bologna), Elmas (c, Lipsia), Goretzka (c, svincolato), Suzuki (p, Parma), Pellegrino (a, Parma), Oyarzabal (a, Real Socied), Balogun (a, Monaco), Brandt (c, svincolato).

Lazio:

Acquisti : Pedraza (d, Villarreal), Doekhi (d, svincolato), Galassi (c, Real Madrid).

: Pedraza (d, Villarreal), Doekhi (d, svincolato), Galassi (c, Real Madrid). Cessioni : Gila (d, Milan).

: Gila (d, Milan). Trattative: Martinez (d, Girona), Galassi (c, Real Madrid), Sergi Dominguez (d, Dinamo Zagabria), Comuzzo (d, Fiorentina), Piccoli (a, Fiorentina), Pinamonti (a, Sassuolo), Stojkovic (c, Dinamo Zagabria), Kennedy (a, Fluminense), Markmann (d, Nordsjaelland), Espí (a, Levante).

Lecce:

Acquisti : Nessun acquisto segnalato.

: Nessun acquisto segnalato. Cessioni : Camarda (a, Milan), Ramadani (c, Corum SK).

: Camarda (a, Milan), Ramadani (c, Corum SK). Trattative: Hysaj (d, svincolato).

Milan:

Acquisti : Camarda (a, Lecce) riscatto, Gonçalo Ramos (a, Psg), Gila (d, Lazio).

: Camarda (a, Lecce) riscatto, Gonçalo Ramos (a, Psg), Gila (d, Lazio). Cessioni : Nessuna cessione segnalata.

: Nessuna cessione segnalata. Trattative: Hojbjerg (c, Marsiglia), Diawara (d, Troyes).

Monza:

Acquisti : Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto, Foe Ondoa (c, Estoril), Kouadio (d, Fiorentina), Mangas (d, Sporting).

: Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto, Foe Ondoa (c, Estoril), Kouadio (d, Fiorentina), Mangas (d, Sporting). Cessioni : Hernani (c, Palermo), Azzi (d, Modena), Ravanelli (d, Sampdoria).

: Hernani (c, Palermo), Azzi (d, Modena), Ravanelli (d, Sampdoria). Trattative: Loubao (a, Sochaux), Darmian (d, svincolati), Okoli (d, Leicester), Majer (c, Wolfsburg), Moreno (d, Fiorentina), Bech (a, Aarhus), Akinsamiro (c, Inter), Massolin (c, Inter), Varela (a, Benfica).

Napoli:

Acquisti : Alisson Santos (a, Sporting) riscatto, Hojlund (a, Manchester United) riscatto, Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto.

: Alisson Santos (a, Sporting) riscatto, Hojlund (a, Manchester United) riscatto, Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto. Cessioni : Juan Jesus (d, svincolato), Elmas (c, Lipsia) fine prestito, Hasa (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone).

: Juan Jesus (d, svincolato), Elmas (c, Lipsia) fine prestito, Hasa (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone). Trattative: Vicario (p, Tottenham), Dodo (d, Fiorentina), Zeballos (a, Boca Juniors).

Parma:

Acquisti : Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto, Lontani (a, Milan), Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto, Daffara (p, Avellino), Carboni (d, Inter).

: Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto, Lontani (a, Milan), Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto, Daffara (p, Avellino), Carboni (d, Inter). Cessioni : Estevez (c, svincolato), Sits (a, Dordrecht), Martinez (c, Arezzo), Tigani (c, Ospitaletto), Cardinali (a, Spezia).

: Estevez (c, svincolato), Sits (a, Dordrecht), Martinez (c, Arezzo), Tigani (c, Ospitaletto), Cardinali (a, Spezia). Trattative: Chira (a, Spezia).

Roma:

Acquisti : Malen (a, Aston Villa) riscatto, Ghilardi (d, Verona) riscatto.

: Malen (a, Aston Villa) riscatto, Ghilardi (d, Verona) riscatto. Cessioni : Sangaré (d, Elche), Saud Abdulhamid (d, Lens), Baldanzi (c, Genoa), Romano (c, Cagliari), Celik (d, svincolato).

: Sangaré (d, Elche), Saud Abdulhamid (d, Lens), Baldanzi (c, Genoa), Romano (c, Cagliari), Celik (d, svincolato). Trattative: Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Dodo (d, Fiorentina), Moreira (a, Strasburgo), Tzolis (a, Club Brugge), Uzun (a, Eintracht Francoforte), Molina (d, Atletico), Brandt (c, svincolato), Tresoldi (a, Brugge), Nusa (a, Lipsia), Schjelderup (a, Benfica).

Sassuolo:

Acquisti : Muric (p, Ipswich Town) riscatto, Walukiewicz (d, Torino) riscatto.

: Muric (p, Ipswich Town) riscatto, Walukiewicz (d, Torino) riscatto. Cessioni : Tressoldi (d, Atletico Mineiro), Muharemovic (d, Leeds).

: Tressoldi (d, Atletico Mineiro), Muharemovic (d, Leeds). Trattative: Darmian (d, svincolato), Favasuli (d, Catanzaro), Ugresic (c, Partizan), Barbieri (d, Cremonese), Acerbi (d, svincolato), Comuzzo (d, Fiorentina), Maldini (a, Atalanta), Bowie (a, Verona), Asllani (c, Inter), Van Der Brempt (d, Como).

Torino:

Acquisti : Simeone (a, Napoli) riscatto, Anjorin (c, Empoli) riscatto, Kulenovic (a, Dinamo Zagabria) riscatto, Ciammaglichella (c, Juve Stabia) fine prestito, Cacciamani (c, Juve Stabia) fine prestito, Oristanio (a, Venezia), Mascardi (p, Spezia).

: Simeone (a, Napoli) riscatto, Anjorin (c, Empoli) riscatto, Kulenovic (a, Dinamo Zagabria) riscatto, Ciammaglichella (c, Juve Stabia) fine prestito, Cacciamani (c, Juve Stabia) fine prestito, Oristanio (a, Venezia), Mascardi (p, Spezia). Cessioni : Walukiewicz (d, Sassuolo), Silva (a, Mantova), Lazaro (d, svincolato), Maripan (d, svincolato), Tameze (c, svincolato).

: Walukiewicz (d, Sassuolo), Silva (a, Mantova), Lazaro (d, svincolato), Maripan (d, svincolato), Tameze (c, svincolato). Trattative: Ben Nelson (d, Leicester), Gill (p, San Lorenzo), Ebosse (d, Udinese), Perri (p, Leeds), Ramsdale (p, Southampton), Comuzzo (d, Fiorentina), Darmian (d, svincolato), Livakovic (p, Fenerbahce), Ricardo Rodriguez (d, svincolato), Ryan (d, Lokomotiv Plovdiv), Comert (d, svincolato).

Udinese:

Acquisti : Gueye (a, Metz) riscatto, Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto, Chakvetadze (c, Watford), Unai Gomez (c, Athletic Bilbao), Vojvoda (d, Como).

: Gueye (a, Metz) riscatto, Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto, Chakvetadze (c, Watford), Unai Gomez (c, Athletic Bilbao), Vojvoda (d, Como). Cessioni : Sava (p, Craiova), Nunziante (p, Arezzo), Atta (c, Fiorentina), Bravo (a, Watford).

: Sava (p, Craiova), Nunziante (p, Arezzo), Atta (c, Fiorentina), Bravo (a, Watford). Trattative: Palacios (c, Real Madrid), Covic (c, Werder Brema), Ravaglia (p, Bologna), Darmian (d, svincolato), Diawara (d, Troyes).

Venezia:

Acquisti : Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto, Basic (c, svincolato), Helgason (c, Lecce), Correia (d, Valencia), Lisman (a, Lech Poznan), L. Berardi (c, Pescara), Bella Kotchap (d, Verona), A. Rrahmani (a, Sparta Praga), Gomes (d, Saragozza), Akor Adams (a, Siviglia).

: Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto, Basic (c, svincolato), Helgason (c, Lecce), Correia (d, Valencia), Lisman (a, Lech Poznan), L. Berardi (c, Pescara), Bella Kotchap (d, Verona), A. Rrahmani (a, Sparta Praga), Gomes (d, Saragozza), Akor Adams (a, Siviglia). Cessioni : Doumbia (c, Sporting Lisbona), Svoboda (d, Brighton), Plizzari (p, Sudtirol), Korac (d, Verona), Busato (d, svincolato), Cannavò (a, Spezia), Fila (a, Avellino).

: Doumbia (c, Sporting Lisbona), Svoboda (d, Brighton), Plizzari (p, Sudtirol), Korac (d, Verona), Busato (d, svincolato), Cannavò (a, Spezia), Fila (a, Avellino). Trattative: Satriano (a, Getafe), Darmian (d, Inter), Kozlowski (c, Gaziantepspor).

I principali colpi di mercato e le operazioni ancora in corso

Tutti i club si stanno preparando intensamente alla nuova stagione tra riscatti milionari, colpi a sorpresa, importanti trattative in dirittura d’arrivo ma anche operazioni all’insegna della continuità. Molti club hanno infatti scelto di esercitare i riscatti dei giocatori già in rosa, consolidando i progetti tecnici avviati nelle scorse stagioni, mentre i grandi investimenti restano limitati a poche società. Il Napoli resta il club con la maggiore spesa dopo aver formalizzato i riscatti di Rasmus Højlund (44 milioni), Alisson Santos (16,5 milioni) e Vanja Milinkovic-Savic (6 milioni). Anche la Juventus, dopo l’arrivo di Giovanni Carnevali in qualità di nuovo amministratore delegato e direttore generale, ha riscattato Loïs Openda dal Lipsia per 42 milioni di euro e Jérémie Boga per 4,8 milioni. Il nuovo Milan di Amorim ha acquistato Mario Gila dalla Lazio per oltre 27 milioni complessivi, mentre la stessa Lazio ha blindato a parametro zero il difensore svincolato Danilho Doekhi (ex Union Berlino) con un contratto fino al 2029. Le trattative, però, restano aperte e sono molte le indiscrezioni che parlano di nuovi acquisti e nuove cessioni. La Juventus sembrerebbe vicina ad arricchire la rosa con l’attaccante francese del Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani; l’Inter, invece, sarebbe impegnata a chiudere le trattative per il difensore centrale del Tottenham Cristian Romero, voluto dal tecnico Cristian Chivu. La Roma tiene gli occhi puntati sull’attaccante del Bologna Santiago Castro. Il rossonero Rafael Leão ha invece smentito le voci che lo vorrebbero pronto a chiudere un accordo con il Fenerbahce.

Quando chiude il calciomercato estivo 2026

La finestra estiva del calciomercato italiano per la Serie A si chiuderà ufficialmente martedì 1° settembre 2026 alle ore 20.00, come stabilito dal Consiglio Federale della FIGC. Data e orario rappresentano il limite ultimo entro cui i club professionistici italiani, inclusi quelli di Serie B e Serie C, possono depositare in Lega i contratti d’acquisto relativi ai trasferimenti da altre squadre. I contratti depositati successivamente vengono bloccati e considerati nulli, facendo saltare il trasferimento. Restano invece aperte le possibilità di tesserare giocatori a parametro zero, dunque svincolati per scadenza di contratto o rescissione consensuale prima della chiusura del mercato, o di cedere giocatori verso federazioni straniere il cui mercato estivo è ancora aperto. Ecco quando si chiudono le finestre di calciomercato dei principali campionati esteri, in ordine cronologico:

Super League (Cina): 22 luglio 2026 (già conclusa)

J-League (Giappone): 21 agosto 2026

MLS (Stati Uniti): 22 agosto 2026

Bundesliga (Germania): 1° settembre 2026

Ligue 1 (Francia): 1° settembre 2026

LaLiga (Spagna): 1° settembre 2026

Premier League (Inghilterra): 1° settembre 2026

Liga Portugal (Portogallo): 2 settembre 2026

Eredivisie (Olanda): 2 settembre 2026

Süper Lig (Turchia): 6 settembre 2026

Super League (Grecia): 6 settembre 2026

Saudi Pro League (Arabia Saudita): 12 ottobre 2026

Il calciomercato italiano riaprirà per la sessione invernale, detta “di riparazione”, in programma dal 2 gennaio al 1° febbraio 2027.

Verso la chiusura del mercato: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

A poco meno di un mese dall’inizio del campionato, il quadro resta ancora in evoluzione. Molti club hanno già definito l’ossatura della squadra, altri sono ancora alla ricerca degli ultimi rinforzi o attendono di completare alcune cessioni prima di intervenire nuovamente sul mercato. Saranno le prossime settimane, tra occasioni dell’ultima ora e trattative che tradizionalmente si sbloccano a ridosso della chiusura della finestra estiva, a definire il volto definitivo della Serie A 2026/27. Solo dopo la chiusura ufficiale della finestra estiva sarà possibile tracciare un bilancio definitivo delle strategie adottate dai club e capire quali squadre avranno realmente rafforzato le proprie ambizioni in vista della stagione.