Lens-Como 1-9, mai una vittoria esterna così larga in Champions e Douvikas fa tripletta

Il Como ha battuto 9-1 il Lens allo Stade Bollaert-Delelis nella quarta giornata della fase campionato di Champions League, mercoledì 4 novembre. Per la squadra di Cesc Fabregas è la vittoria in trasferta con lo scarto più ampio da quando la competizione si chiama Champions League. I gol sono arrivati da sette giocatori diversi, con la tripletta di Anastasios Douvikas a guidare la serata. Con il successo di Lens-Como i lariani salgono a 9 punti e al quarto posto della classifica. A fine fase campionato quella posizione varrebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale, senza passare dai playoff. Alla prima partecipazione della sua storia, il Como ha già segnato 19 gol in quattro partite.

Lens-Como 1-9: tre gol nel primo tempo, sei nella ripresa

Douvikas apre al 7′, su un calcio d’angolo rifinito dalla sponda di Máximo Perrone, e raddoppia al 32′. Al 40′ arriva il gol di Nico Paz, l’altro protagonista della notte: l’argentino è stato insieme rifinitore e finalizzatore. All’intervallo il risultato è già 0-3. La ripresa si apre con i gol di Lucas Da Cunha al 47′ e di Marc-Oliver Kempf al 53′. Al 57′ Douvikas completa la tripletta e sale a sei reti in questa Champions. Fabregas cambia uomini, ma il Como non rallenta. Al 62′ segna Mattia Liberali, al 69′ Martin Baturina, al 92′ Matteo Papaccioli, centrocampista classe 2008 cresciuto nel settore giovanile del club. Tutti e tre erano entrati nel secondo tempo. In mezzo, al 65′, il gol della bandiera del Lens firmato da Aguilar.

I record del Como in Champions League

Otto gol di scarto eguagliano il margine più ampio nella storia della competizione. Prima ci erano riusciti il Liverpool, 8-0 al Besiktas nel 2007, e il Real Madrid, 8-0 al Malmö nel 2015, entrambi in casa. Il Como è il primo a farlo in trasferta. Nove gol in una sola partita di Champions li aveva segnati soltanto il Bayern Monaco, nel 9-2 alla Dinamo Zagabria del settembre 2024. Nessuna squadra italiana era mai arrivata a tanto in Coppa dei Campioni o in Champions League. Il primato precedente era l’8-0 del Milan all’Union Luxembourg del 1962. C’è poi il dato dei 19 gol nelle prime quattro partite di Champions, cinque in più del vecchio record della Juventus, che nel 1995-96 si era fermata a 14. Contro il Lens undici giocatori diversi hanno segnato o servito un assist, un altro primato della competizione. Il dato più sorprendente riguarda la precisione: nove gol su 18 tiri, a fronte di un valore di expected goals di 4,27 (dati FotMob).

Dal 4-1 al Lipsia al quarto posto: il cammino europeo del Como

Il percorso era iniziato il 10 settembre al Sinigaglia con il 4-1 al Lipsia, il debutto assoluto del club nella coppa. Poi la sconfitta per 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord, il 4-1 al Manchester United e ora la notte di Lens. Il bilancio è di tre vittorie e una sconfitta, per un club che meno di dieci anni fa ripartiva dalla Serie D.

Classifica Champions League: Como quarto dietro PSG, Real Madrid e Arsenal

Dopo la quarta giornata Paris Saint-Germain e Real Madrid sono ancora a punteggio pieno con 12 punti, l’Arsenal ne ha 10. Subito dietro c’è il Como. È il primo di un gruppo di nove squadre a quota 9, tra cui Liverpool, Aston Villa, Real Betis, Barcellona e Manchester City, e sta davanti a tutte grazie a una differenza reti di +13. Le prime otto vanno direttamente agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima si passa dai playoff. Oggi quel confine separa squadre con gli stessi punti: per restarci sopra, i gol di Lens contano quanto i tre punti. Il Lens resta fermo a 3 punti.

Le altre italiane: l’Inter vince a Rotterdam, Roma e Napoli cadono

Dopo il poker di vittorie della terza giornata, stavolta il bilancio italiano si divide a metà. L’Inter ha battuto 3-0 il Feyenoord in trasferta e sale a 6 punti, in zona playoff. La Roma si è fatta rimontare a Manchester dallo United e ha perso 3-2: resta a 4 punti, comunque dentro le prime ventiquattro. Più pesante la serata del Napoli, travolto 4-1 dal Porto. È la terza sconfitta in quattro partite e con 3 punti gli azzurri sono oggi fuori dalla zona playoff. Il conto si sposta anche sul ranking UEFA stagionale per nazioni, che a fine stagione assegna un posto in più in Champions alle prime due federazioni. Dopo il terzo turno l’Italia era scivolata al nono posto, come raccontato nella nostra analisi sul ranking UEFA delle italiane in Europa. La quarta giornata si completa stasera: alle 21 la Juventus è di scena ad Alkmaar contro l’AZ in Europa League, dove giocherà anche il Milan contro il Ferencváros. In Conference League tocca all’Atalanta contro il Kairat. Per il Como la prossima tappa europea è martedì 24 novembre alle 21, quando l’AEK Atene arriva al Sinigaglia. Nella stessa giornata il Napoli sarà ospite del Manchester City, la Roma del Paris Saint-Germain e l’Inter riceverà lo Stoccarda. Cinque giorni dopo, il 29 novembre, sul lago arriva la Juventus in campionato.