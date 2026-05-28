Il miracolo Crystal Palace in Conference League: la notte in cui la periferia del calcio ha conquistato l’Europa

Come anticipato, la Red Bull Arena di Lipsia si è trasformata nel teatro di una favola calcistica che riscrive le gerarchie del continente. Nella finale della UEFA Conference League 2025-2026, il Crystal Palace ha battuto il Rayo Vallecano per 1-0, sollevando il primo storico trofeo internazionale della sua storia. A decidere l’incontro è stato il solito, rapace Jean-Philippe Mateta, abile a ribadire in rete al minuto 51 una respinta corta del portiere avversario Batalla su una potente conclusione dalla distanza di Adam Wharton. Per il club del sud di Londra si tratta di un’apoteosi assoluta, arrivata alla primissima partecipazione a una finale europea. Una gioia speculare alla tremenda delusione del Rayo Vallecano di Iñigo Pérez, anch’esso arrivato a un passo dal sogno alla sua prima storica cavalcata continentale, ma tradito dall’episodio e dalla sfortuna.

Oliver Glasner e l’arte dell’addio perfetto: tre trofei e zero rimpianti

Potremmo definire romantico e al contempo cinematico il modo in cui Oliver Glasner ha salutato la panchina delle Eagles. Il tecnico austriaco, 51 anni, aveva già annunciato a gennaio che avrebbe lasciato il club al termine della stagione alla scadenza del contratto. Quando arrivò a Selhurst Park nel febbraio 2024, ereditando una squadra al quindicesimo posto e terrorizzata dallo spettro della retrocessione, promise lavoro, non miracoli. In poco più di due anni, ha stravolto la storia del club. Glasner saluta Londra lasciando in bacheca una FA Cup, un Community Shield e, ora, una Conference League. Tre trofei in dodici mesi per una squadra che prima del suo avvento non aveva mai vinto nulla di importante. La sua scivolata sul prato di Lipsia al triplice fischio è l’immagine di un uomo consapevole di aver compiuto un capolavoro irripetibile, un “servitore del club” – come si è definito lui stesso – che lascia l’Inghilterra senza voltarsi indietro, ma con la certezza dell’immortalità sportiva.

La resilienza di Adam Wharton e la dura legge dei “millimetri” europei

Il calcio a questi livelli si decide sui dettagli emotivi e fisici. La storia nella storia di questa finale è quella di Adam Wharton, nominato uomo del match nonostante abbia giocato con una caviglia fortemente malconcia dopo la sfida di campionato contro l’Arsenal.

Il centrocampista inglese ha ammesso di aver passato le ore precedenti alla finale con il piede letteralmente immerso nel ghiaccio pur di esserci. È stata proprio la sua determinazione a generare l’azione del gol-partita. Il Rayo Vallecano esce dal campo in lacrime, conscio di aver giocato una partita coraggiosa (chiusa con il 59% di possesso palla contro il 41% degli inglesi). La squadra di Madrid ha accarezzato il vantaggio nel primo tempo con Alemão e Unai López, ma ha dovuto fare i conti con il cinismo britannico e la sfortuna: memorabile, al 56′, la punizione di Daichi Kamada per il Palace che ha colpito entrambi i pali della porta di Batalla prima di uscire, un fermo immagine che fotografa quanto il confine tra il paradiso e il rimpianto sia spesso una questione di millimetri.

Cosa cambia in Europa: il Palace vola in Europa League

La vittoria del Crystal Palace non è solo una questione di bacheca, ma ridisegna la mappa geografica del calcio europeo per la prossima stagione. Grazie a questo trionfo, la squadra londinese guadagna l’accesso diretto alla UEFA Europa League 2026-2027, dove rappresenterà l’Inghilterra insieme a Bournemouth e Sunderland. Si tratta inoltre della terza vittoria di una squadra di Premier League nelle prime cinque edizioni della Conference League, a testimonianza di un dominio strategico e finanziario che le squadre inglesi riescono a imporre anche attraverso le loro cosiddette “provinciali”. Ma ridurlo a una questione di soldi sarebbe ingiusto per il popolo di Selhurst Park, che ha invaso il campo dello stadio di casa a Londra davanti ai maxischermi, celebrando il giorno più bello della propria vita calcistica.