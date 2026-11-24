Esistono campionati che si disputano su poche isole, club costretti ad affrontare trasferte complicate per raggiungere gli avversari e società che, pur avendo sede in uno Stato, partecipano alle competizioni di un altro. Nel calcio la geografia non è soltanto una questione di distanze: può condizionare l’organizzazione dei tornei, i bilanci delle società e persino l’appartenenza sportiva di una squadra.

Lo dimostra, su scala ridotta, la particolare realtà delle Isles of Scilly, dove si disputa quello che è stato definito il campionato più piccolo del mondo. Ma il rapporto tra pallone e territorio va ben oltre le dimensioni di una competizione. Il mare può isolare una comunità, le condizioni climatiche possono imporre soluzioni infrastrutturali specifiche, mentre i confini politici non sempre coincidono con quelli calcistici.

Il calcio delle isole: quando il mare condiziona il campionato

Le Isole Faroe rappresentano uno degli esempi più significativi di come la geografia possa influenzare la quotidianità del calcio. L’arcipelago, composto da 18 isole nell’Atlantico settentrionale e abitato da poco più di 50 mila persone, ha sviluppato un sistema calcistico strutturato, pur dovendo fare i conti con le difficoltà imposte dal territorio.

In un’intervista pubblicata dalla FIFA nel 2020, Kevin Schindler, allora assistente tecnico dell’HB Tórshavn, raccontava che alcune trasferte richiedevano fino a due ore di traghetto. A rendere più complicata l’organizzazione non sono soltanto le distanze tra le isole, ma anche il clima: pioggia frequente e vento intenso condizionano allenamenti e partite. Non a caso, la federazione faroese ha introdotto i campi in erba sintetica già nel 1986. Una scelta che ha migliorato le condizioni per giocare e allenarsi in un ambiente caratterizzato da piogge frequenti e vento intenso.

Anche in Islanda il clima ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo del movimento. La stagione agonistica si concentra nei mesi più miti, mentre la possibilità di allenarsi durante l’inverno è stata favorita dalla costruzione di impianti coperti e campi artificiali. Gli investimenti infrastrutturali, sostenuti anche attraverso i programmi UEFA, hanno permesso di ridurre il peso delle condizioni meteorologiche e di garantire una maggiore continuità agli allenamenti durante tutto l’anno.

Un’altra forma di insularità riguarda Madeira e le Azzorre, arcipelaghi portoghesi che ospitano società inserite nel sistema calcistico nazionale. La distanza dal continente impone alle società una pianificazione più complessa delle trasferte, tra voli, pernottamenti e collegamenti da organizzare con largo anticipo. Il regolamento della Liga Portugal tiene conto di queste difficoltà, prevedendo tra i criteri per la composizione del calendario la possibilità di evitare, per quanto possibile, che una stessa squadra affronti due trasferte consecutive nelle regioni autonome.

Le complicazioni non sono soltanto teoriche. Nel marzo 2026 il Nacional di Madeira ha comunicato la cancellazione del volo diretto verso Porto a causa delle condizioni meteorologiche, dovendo riorganizzare il viaggio attraverso Lisbona e rinunciare all’allenamento programmato. Un episodio che mostra quanto la geografia possa incidere anche sul calendario e sulla preparazione di una squadra professionistica.

Confini calcistici e confini nazionali: quando non coincidono

La mappa del calcio europeo non riproduce sempre quella politica. Alcune società partecipano ai campionati di Paesi diversi da quello in cui hanno sede, per ragioni storiche, organizzative o legate a specifiche vicende politiche.

Il caso più conosciuto è probabilmente quello dell’AS Monaco. Il Principato è uno Stato indipendente, ma la sua principale società calcistica milita nel campionato francese: una particolarità dovuta sia all’assenza di una struttura calcistica nazionale paragonabile a quella dei Paesi vicini, sia a un fattore storico. Fondato nel 1924, il Monaco è entrato sin da subito nel sistema calcistico francese e nel tempo è diventato una delle società più importanti della Ligue 1.

Una situazione differente riguarda il Galles, dove club come Wrexham, Cardiff City, Swansea City e Newport County partecipano al sistema calcistico inglese. Quando queste società si affermarono nelle competizioni inglesi, il Galles non disponeva ancora di un campionato nazionale strutturato. La nascita della League of Wales nel 1992 non portò al trasferimento dei club già inseriti nel sistema inglese, che continuarono a disputare i propri campionati oltre confine.

Ancora più particolare è il percorso del Derry City. La società ha sede nell’Irlanda del Nord, ma dal 1985 partecipa alla League of Ireland, il campionato della Repubblica d’Irlanda. La scelta è legata anche alla storia dei Troubles: le tensioni politiche e le difficoltà di sicurezza avevano reso complicato disputare le partite al Brandywell, mentre il club aveva incontrato ripetuti ostacoli nel tentativo di rientrare nel campionato nordirlandese. L’ingresso nel sistema calcistico della Repubblica, autorizzato dalle istituzioni competenti, ha così permesso al club di continuare la propria attività agonistica, ma in un campionato appartenente a un altro Stato.

Il Liechtenstein offre un ulteriore modello. Il Paese non dispone di un campionato nazionale: i suoi club partecipano alle competizioni organizzate dalla federazione svizzera. Esiste però una coppa nazionale autonoma, il cui vincitore ottiene il diritto di partecipare alle qualificazioni della UEFA Conference League. Il FC Vaduz, in particolare, è riuscito anche a conquistare la promozione nella massima divisione svizzera.

Questi esempi mostrano che i confini del calcio non coincidono necessariamente con quelli degli Stati. A determinarli sono anche la storia delle federazioni, gli equilibri organizzativi e le dimensioni dei territori.

Il peso delle distanze: trasferte, costi e competitività

La geografia non incide soltanto sull’organizzazione dei campionati: può trasformarsi in uno svantaggio economico per le società costrette ad affrontare trasferte più lunghe e costose. È una difficoltà che nel contesto italiano riguarda in modo particolare le squadre siciliane e sarde impegnate nelle competizioni nazionali

Nel novembre 2025, il presidente del Sassari Latte Dolce, Roberto Fresu, ha raccontato le difficoltà logistiche della Serie D, spiegando che le trasferte nel girone composto da squadre laziali e campane richiedono quasi sempre spostamenti in aereo. Secondo la sua testimonianza, le spese annuali per le trasferte superano i 150 mila euro. Non si tratta soltanto del prezzo dei voli: la società deve spesso partire il giorno precedente, individuare un campo per la rifinitura e organizzare il rientro in base alla disponibilità dei collegamenti.

Anche in Sicilia il problema è rilevante. Nel dicembre 2025 il dirigente del Trapani Luigi Volume ha dichiarato che la società sosteneva quasi 50 mila euro al mese di spese per le trasferte, considerando la prima squadra e il settore giovanile. Una cifra riferita dal dirigente e non a un bilancio pubblicato, ma indicativa del peso che i viaggi possono assumere nella gestione di un club professionistico.

Il costo di una trasferta, dunque, non si esaurisce nel prezzo del biglietto aereo o del traghetto. Pernottamenti, pasti, trasporti locali e possibili imprevisti legati al meteo o alla disponibilità dei collegamenti contribuiscono ad aumentare la spesa. In alcuni casi, raggiungere l’avversario può richiedere un’intera giornata o persino due, con ripercussioni anche sull’organizzazione del lavoro e sulla preparazione atletica.

È qui che la geografia diventa anche un fattore di competitività. Quando due società partecipano allo stesso campionato ma devono sostenere costi strutturalmente differenti per raggiungere gli avversari, le condizioni di partenza non sono le stesse. Non determina direttamente il risultato sul campo, ma può incidere sulle risorse disponibili per investimenti, settore giovanile e costruzione della rosa.

Il calcio tra guerre, territori contesi e grandi eventi

La geografia può diventare ancora più determinante quando entra in gioco la politica. Guerre, occupazioni e controversie territoriali possono modificare il rapporto tra una squadra e la propria città, fino a rendere impossibile disputare le partite nel luogo che ne rappresenta l’identità.

È quanto accaduto allo Shakhtar Donetsk, costretto a lasciare la propria città nel 2014 a causa del conflitto nel Donbass. Da allora il club ha dovuto disputare le proprie gare casalinghe in diverse città ucraine, tra cui Leopoli, Kharkiv e Kyiv, oltre ad aver utilizzato stadi europei per gli impegni internazionali. Ancora oggi la società è costretta a spostarsi: la Donbass Arena resta la sua casa, ma non può essere utilizzata a causa dell’occupazione russa della città.

Un’altra vicenda, diversa ma ugualmente significativa, è quella dell’FC Sevastopol. Il club è al centro di una controversia legata all’integrazione delle società calcistiche crimeane nel sistema russo, nonostante la decisione UEFA del 2014 che aveva vietato ai club della Crimea di partecipare alle competizioni organizzate dalla federazione russa a partire dal 1° gennaio 2015. Il caso, tornato d’attualità dopo la promozione sportiva della società nel sistema calcistico russo, mostra come i confini politici possano diventare una questione direttamente legata alla governance del calcio internazionale.

La geografia, tuttavia, non rappresenta soltanto un ostacolo: può diventare una risorsa per le città che ambiscono a ospitare i grandi eventi. La scelta delle città destinate ad accogliere le finali UEFA non dipende soltanto dalla qualità dello stadio, ma anche dalla capacità del territorio di ricevere squadre, tifosi, media e delegazioni internazionali.

I dossier di valutazione UEFA prendono in considerazione la capacità e l’accessibilità degli aeroporti, i collegamenti tra scali e impianti sportivi, la disponibilità di trasporti pubblici e il numero di camere d’albergo. La posizione geografica e le infrastrutture diventano così elementi concreti nella valutazione delle candidature, come abbiamo approfondito nel nostro precedente articolo sulla scelta delle sedi delle finali europee.

Da una parte ci sono club che perdono il proprio stadio o devono fare i conti con collegamenti difficili; dall’altra, città che investono nella propria accessibilità per diventare protagoniste del calcio internazionale. Due facce dello stesso rapporto tra pallone e territorio.

Uno sport globale, condizionato dai territori

Il calcio è uno sport globale, ma non si sviluppa ovunque nelle stesse condizioni. Il mare può separare le comunità, il clima può imporre infrastrutture particolari, le distanze possono pesare sui bilanci e i confini politici possono persino determinare il campionato in cui una società è autorizzata a giocare.

La geografia non determina da sola il destino di un club, ma può condizionarne profondamente le possibilità di crescita. Per alcune società significa affrontare costi più elevati e maggiori difficoltà organizzative; per altre, come quelle costrette a lasciare la propria città a causa della guerra, significa perdere il contatto con il territorio che ne definisce l’identità.

Le regole del gioco sono le stesse, ma le condizioni per praticarlo non lo sono. E anche in uno sport capace di superare confini e distanze, la geografia continua a fare la differenza.