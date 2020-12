Atalanta-Midtjylland 1-1, le pagelle di CalcioWeb: è un punto d’oro per Gasperini, adesso prova di forza contro l’Ajax

Atalanta-Midtjylland, le pagelle di CalcioWeb – Prima i fantasmi, poi un punto preziosissimo per la corsa alla Champions League. L’Atalanta raggiunge il pareggio contro il Midtjylland, adesso nell’ultima sfida contro l’Ajax potrà contare su due risultati su tre, non sarà comunque facile ma la qualificazione è alla portata. Brutta prestazione per i nerazzurri, gli ospiti passano in vantaggio con Scholz. L’Atalanta fa una fatica enorme e non riesce a concretizzare la migliore qualità dal punto di vista tecnico. Fino al 79′ quando il difensore Romero ristabilisce la parità. Finisce 1-1, in alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Atalanta-Midtjylland, le pagelle di CalcioWeb

ATALANTA (3-4-1-2) : Sportiello 6; Palomino 5.5 (dal 68′ Toloi 6), Romero 7, Djimsiti 6.5; Hateboer 6, Freuler 6.5 (dal 68′ De Roon 6), Pessina 6, Gosens 6.5 (dall’86’ Ruggeri s.v.); Gomez 5 (dal 46′ Ilicic 5.5); Muriel 5.5 (dal 68′ Traore 6), Zapata 5.

MIDTJYLLAND (4-1-4-1): Hansen 6; Andersson 6, James 6.5, Scholz 7, Paulinho 6; Hoegh 5.5; Dreyer 6, Anderson 6.5, Onyeka 6, Mabil 5.5; Kaba 6.