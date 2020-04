Coronavirus, lo stadio Mineirão si illumina di verde speranza: splendido omaggio a chi combatte [FOTOGALLERY]

Il mondo è alle prese con il Coronavirus. Tanti i professionisti che lottano ogni giorno per sostenere l’emergenza e cercare di salvare più vite possibili, oltre a chi è impegnato nella ricerca di un vaccino. Per omaggiare questo gruppo di persone dal cuore immenso il Mineirão Stadium, Estádio Governador Magalhães Pinto di Belo Horizonte, si è illuminato di verde, colore della speranza. Uno spettacolo mozzafiato. Oltre all’illuminazione, la frase “Siamo uniti e isolati” è stata proiettata sullo stadio. In alto le bellissime immagini nella FOTOGALLERY.