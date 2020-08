FINALmente Inter! Conte batti un 5, dominio contro lo Shakhtar: adesso l’ultimo atto contro il Siviglia!

INTER-SHAKHTAR – FINALmente Inter! Il club nerazzurro conquista di nuovo una finale, questa volta in Europa League e tiene in alto i colori italiani. La stagione per la squadra di Antonio Conte si conferma sempre più importante, dopo il secondo posto in classifica in campionato è riuscita ad arrivare almeno in finale in una competizione così importante e che negli ultimi anni ha regalato poche soddisfazioni alle squadre di Serie A.

L’Inter ha dimostrato di essere superiore dell’avversario, delusione Shakhtar che ha fatto vedere veramente poco nella partita di oggi. Gli ucraini aspettano troppo l’avversario e non provano a recuperare il pallone, i nerazzurri hanno tanto campo e possibilità di far girare il pallone. La partita si sblocca con un episodio. Al 19′ Pyatov si conferma non altezza, sbaglia il rinvio. Barella è bravissimo e serve un pallone perfetto che Martinez mette in rete di testa. Lo Shakhtar continua con un giro di palla che non porta frutti, nella ripresa il raddoppio con un altro colpo di testa, questa volta di D’Ambrosio.

Una sola occasione per gli ucraini, Moraes di testa non è lucido e sbaglia una chiara occasione. La squadra di Conte domina, ancora Lautaro chiude i conti con un tiro perfetto per il 3-0. Finita? Macchè. Anche Lukaku partecipa al valzer del gol con una splendida doppietta. Finisce 5-0, Inter in finale contro il Siviglia. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del match.