Inter-Shakhtar 5-0, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku mette la quinta, ma Lautaro è ‘Toro scatenato’ [FOTO]

Inter-Shakhtar, le pagelle di CalcioWeb – Una super-Inter spazza via lo Shakhtar Donetsk e vola in finale di Europa League dove affronterà il Siviglia. Doppiette per Lautaro Martinez e Lukaku, rete di D’Ambrosio a completare e certificare il dominio assoluto nerazzurro. In alto la FOTOGALLERY.

INTER:

Handanovic 6.5 – Abbastanza inoperoso, ma i grandi portieri sono grandi proprio perché devono rimanere concentrati e fare la parata giusta quando serve. E lui è un grande portiere, i compagni posso dormire tranquilli: HANDA-TE SUL SICURO.

Godin 6 – Per non sbagliare, la gamba ce la mette sempre. Palla o piede per lui non fa differenza: SANDRINO IL MAZZOLATORE.

de Vrij 7 – Puntualità, efficacia e tempismo. Doti che dovrebbe avere un difensore e che l’olandese mette in mostra stasera: DA MUSEO.

Bastoni 6 – Qualche leggera sbavatura, ma rimedia sempre bene e con personalità: CORRETTORE.

D’Ambrosio 7.5 – Nelle ultime uscite era stato straordinario e oggi si ripete. Gli riesce tutto e quando il sole tramonta si esalta: BELLO DI NOTTE (80′ Moses sv)

Barella 8.5 – La barella serve agli avversari, che non ci capiscono niente. Bravo nel tenere palla quando serve, bravo negli assist, bravo a far salire la squadra e a recuperare palla. Sa fare tutto e bene. Deliziosa la pennellata per la testa di Lautaro: QUADRO D’AUTORE.

Brozovic 7 – Le sue pile non si scaricano mai. Corre dietro tutti e c’è sempre quando è il momento di ragionare e impostare: CERVELLO (85′ Sensi sv)

Gagliardini 6.5 – Si batte e si sbatte. Aiuta molto in copertura, si vede meno in fase offensiva e in inserimento: PRONTO AL SACRIFICIO.

Young 5.5 – E’ uno dei meno presenti della serata nerazzurra. Vuole strafare in fase offensiva e spesso incappa nell’errore: CAVALLO ZOPPO (66′ Biraghi 6)

Lukaku 8.5 – Partita appena sufficiente fino al minuto 78. Viene servito poco e male, ma anche quando tocca palla è impreciso. Se la prende con tutti, litiga spesso con i compagni e si lamenta. Sembra Brontolo dei sette nani. Poi Lautaro gli regala la palla giusta e lui non si fa pregare. Poco dopo decide di fare tutto da solo e mette il quinto gol e la quinta (nel vero senso del termine): IMPRENDIBILE (85′ Esposito sv)

Lautaro Martinez 9 – Nessun dubbio sulla palma di migliore in campo. E’ ‘Toro’ scatenato stasera. Non aveva ancora segnato in Europa League, regala due gol a Conte nel momento topico. Per non farsi mancare nulla sforna anche l’assist per Lukaku: ESAGERATO. (81′ Eriksen sv)

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov 4; Dodo 5.5, Kryvtsov 5, Khocholava 5, Matviyenko 5.5; Marcos Antônio 6, Stapanenko 5; Marlos 5 (75′ Konoplyanka 5), Alan Patrick 4.5 (59′ Solomon 5), Taison 4.5; Junior Moraes 5.