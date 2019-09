La Juve è un diesel, parte piano ma poi è devastante: Pjanic-Ronaldo, Spal KO [FOTO]

JUVENTUS-SPAL LIVE – Un’altra vittoria per non perdere terreno dalla capolista, in attesa dello scontro; ricerca di punti per ritrovare soprattutto il morale e l’autostima dopo un avvio molto negativo. Questi gli obiettivi di oggi di Juventus e Spal, che si affrontano nell’anticipo del sabato, gara che apre la sesta giornata di Serie A dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Sarri che ha a che fare con l’emergenza terzini, dopo i forfait di Danilo e De Sciglio e l’indisponibilità di Alex Sandro. Segui la diretta testuale di CalcioWeb.

Parte piano, ma poi inizia ad accelerare e non ce n’è per nessuno: una Juventus versione Diesel stende per 2-0 la Spal. Nei primi 40 minuti non succede praticamente nulla, ma poi i bianconeri iniziano a giocare e gli avversari non ci capiscono più nulla. Pressing alto, tanta intensità e palleggio veloce: e così Pjanic la sblocca a ridosso dell’intervallo con un gran tiro di fuori, Ronaldo nella ripresa raddoppia di testa su assist di Dybala dopo una grande azione di prima. In alto la FOTOGALLERY.

90’+5 – Gara terminata, la Juve vince 2-0.

90’+4 – Ancora Berisha salva su Ronaldo.

77′ – La Juve raddoppia dopo un’azione fantastica: scambiano nello stretto tra Bentancur, Pjanic e Dyabla, che va via sulla sinistra e mette in mezzo: Ronaldo vola al terzo piano e questa volta Berisha è battuto.

66′ – Altro assolo di Dybala che parte dal centro, ne salta tre in velocità e incrocia col sinistro: bravo ancora Berisha a far sua la sfera.

53′ – Altra super parata di Berisha, assolutamente il migliore della Spal! Ronaldo si invola da solo e poi mette in mezzo, Khedira colpisce di testa a botta sicura ma il portiere ferrarese vola. La Juve è partita forte in questo inizio di secondo tempo.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Si chiude senza recupero la prima frazione, Juve in vantaggio.

45′ – La Juve alza la pressione negli ultimi minuti e trova la rete: ancora un supergol di Pjanic, che batte al volo Berisha da fuori area.

34′ – Contropiede Juve: Cuadrado lancia Dybala sulla destra, l’argentino si invola da solo, rientra sul sinistro e conclude, bravo Berisha a respingere.

18′ – La Juve non riesce a sfondare, la Spal è messa bene in campo ma prova anche a proporsi. Gara che non decolla.

1′ – Partiti!

JUVENTUS-SPAL

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira (60′ Emre Can), Pjanic, Rabiot /76′ Bentancur); Ramsey (64′ Bernardeschi); Dybala, Ronaldo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Sala (71′ Jankovic), Murgia (56′ Strefezza), Missiroli, Valdifiori, Reca; Moncini (75′ Paloschi), Petagna.