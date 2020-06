“Allo stadio la mia immagine nuda con la sciarpa”, gli spalti di Serie A bollenti con Anna Falchi

La Lazio è al lavoro per preparare la ripresa del campionato con l’obiettivo di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Una tifosa speciale si conferma Anna Falchi, le ultime dichiarazioni hanno fatto impazzire i tifosi biancocelesti.

Ai microfoni di Radio 1 ha commentato: “Cosa metterò sul mio cartonato allo stadio Olimpico? Ho scelto uno dei miei autoscatti con la mia sciarpetta, sola soletta con la mia sciarpa. Ormai quelle foto portano bene e sono riconoscibilissime. Sarà un piano americano, si vede solo la sciarpetta ed il viso. Una distrazione per i calciatori? Ma no, sono lontana dal campo…”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.