Beffa al 95′: Yirenkyi stende Panama sotto il diluvio del Toronto Stadium

Sotto un diluvio incessante, al celebre Toronto Stadium, è andata in scena la sfida tra GHANA PANAMA (Gruppo L). Una partita dominata da grandi e dolorose parate e culminata con la rete decisiva al novantacinquesimo minuto firmata da un gioiello classe 2006.

Il fattore Thomas Partey: l’assenza annunciata che pesa sul Ghana al Toronto Stadium

Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto, ma una certezza con cui il Ghana ha dovuto fare i conti fin dalla vigilia: l‘assenza della stella Thomas Partey sul rettangolo verde del Toronto Stadium. Il centrocampista, per un paradosso burocratico noto già da tempo, ha ottenuto l’accesso per gli Stati Uniti ma non il visto d’ingresso per il Canada. Il CT delle Black Stars, Carlos Queiroz, sapeva quindi di non poter contare su di lui per questo match, avendo però la certezza di recuperarlo per le successive due sfide della fase a gironi. Una defezione pesante che ha costretto lo staff tecnico a ridisegnare la linea mediana con largo anticipo per compensare la mancanza del top player.

Los Canaleros dominano il primo tempo: Ati-Zigi salva Queiroz

Nonostante l’assenza pesante a centrocampo, gli occhi dei riflettori si sono spostati subito sulla spinta offensiva di Panama. Il CT dei centroamericani, il danese Thomas Christiansen, ha preparato il match alla perfezione: Los Canaleros si sono riversati in avanti già al secondo minuto con una fiammata di Waterman, disinnescata solo da un riflesso prodigioso del portiere ghanese Lawrence Ati-Zigi. Il Ghana ha risposto mostrando frecce velocissime e una fisicità possente nelle ripartenze, evidenziando però una retroguardia decisamente fragile e vulnerabile. Al trentasettesimo minuto, Panama ha sfiorato nuovamente il vantaggio con un fendente di Martinez: ancora una volta Ati-Zigi si è superato con un’uscita coraggiosa che ha salvato il risultato, sigillando un primo tempo di marca nettamente panamense.

Ecatombe portieri: l’infortunio di Ati-Zigi e la ripresa sul filo del rasoio

La ripresa si è aperta con un colpo di scena pesante per Queiroz: l’eroe del primo tempo, Ati-Zigi, non è rientrato in campo. Le ripetute uscite spericolate, i continui tuffi sul terreno viscido e i colpi subiti per difendere i pali hanno costretto l’estremo difensore alla resa per infortunio. Al suo posto è subentrato Asare. Sotto una pioggia battente, la gara si è trasformata in una vera e propria battaglia di logoramento. A partire dal sessantesimo minuto il match si è animato definitivamente: ribaltamenti di fronte continui, contrasti duri e una palla gol per parte che ha fatto tremare i legni, sfiorando i rispettivi pali in un perfetto equilibrio balistico.

La magia di Asante e il trionfo al 95′: Yirenkyi posiziona bene il Ghana nel Gruppo L

All’ottantanovesimo minuto il Ghana ha avuto il match point sui piedi del numero 10, Asante, che a tu per tu con Mosquera ha peccato di freddezza facendosi ipnotizzare dal portiere panamense. Ma quando il pareggio per 0-0 sembrava ormai scritto, la travolgente velocità africana ha spaccato in due la difesa di Christiansen. Minuto novantacinque: T. Asante vola sulla fascia e pennella un cross magico al centro dell’area. A rimorchio si avventa il numero 3, Yirenkyi, che di prima intenzione gonfia la rete dell’1-0. Nato nel 2006, il giovanissimo talento si consacra come una stella emergente del calcio mondiale, facendo esplodere la panchina di Queiroz.

Assalto finale e lacrime per Panama: Mosquera sfiora il miracolo

Sul finale, mossa dalla pura forza della disperazione, l’intera squadra di Panama si è riversato in avanti nell’ultimo calcio d’angolo, compreso il portiere Mosquera. Proprio l’estremo difensore dei Canaleros è riuscito a impattare la sfera di testa ma nemmeno questo evento particolare è bastato: al triplice fischio, la delusione di Panama e del suo pubblico è tangibile, mentre il Ghana festeggia tre punti d’oro per il prosieguo nel Gruppo L, andando a posizionarsi accanto all’Inghilterra vincitrice contro la Croazia.