Boicottaggio Mondiali 2026: Göttlich e il richiamo alle Olimpiadi ’80

I Mondiali 2026 si stanno preparando in un clima di tensione internazionale rara per una Coppa del Mondo. Mentre organizzatori, federazioni e tifosi guardano agli aspetti tecnici e sportivi del torneo, emerge un’altra dimensione: quella politica. A lanciare un monito particolare è Oke Göttlich, vicepresidente della Federcalcio tedesca (DFB) e presidente dell’FC St. Pauli, figura nota per il suo impegno civico oltre che calcistico. In un’intervista rilasciata al quotidiano Hamburger Morgenpost, Göttlich ha affermato che “è giunto il momento di pensare concretamente a discutere un boicottaggio” dei Mondiali 2026 in risposta alle recenti azioni e dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Un paragone storico: Olimpiadi ’80 e sport sulla scena politica

Il motivo per cui Göttlich richiama gli anni ’80 non è casuale. In quel decennio, le Olimpiadi divennero teatro di importanti tensioni geopolitiche:

Nel 1980 , gli Stati Uniti guidarono un boicottaggio dei Giochi di Mosca per protestare contro l’invasione sovietica dell’Afghanistan, coinvolgendo oltre 60 nazioni.

Nel 1984, l’Unione Sovietica e i suoi alleati risposero con un boicottaggio dei Giochi di Los Angeles.

Quel doppio boicottaggio segnò profondamente l’immagine stessa dello sport come spazio “al di sopra delle parti”, dimostrando che anche i grandi eventi possono diventare strumenti di diplomazia internazionale o di protesta politica. Göttlich ha esplicitamente fatto riferimento a quei precedenti:

“Quali erano le giustificazioni per i boicottaggi delle Olimpiadi negli anni ’80? A mio avviso, la minaccia potenziale oggi è maggiore di allora. Dobbiamo affrontare questa discussione.”

Questa frase — pronunciata in modo netto e senza retorica — pone una questione semplice ma profonda: a che punto lo sport cessa di essere solo sport, e diventa qualcosa di più grande?

Perché questo parallelo riguarda davvero il calcio

La preoccupazione di Göttlich non riguarda semplicemente la politica di un singolo paese o leader, ma le implicazioni globali di un evento che muove miliardi di dollari, milioni di spettatori e centinaia di migliaia di tifosi in viaggio da tutto il mondo. Per alcuni osservatori, lo sport non può più essere considerato estraneo alla politica globale: il torneo si svolgerà infatti in un paese in cui ci sono tensioni su diritti umani, immigrazione e relazioni internazionali. Alcune di queste tensioni includono restrizioni di ingresso su cittadini di diversi paesi qualificati e critiche alle politiche interne statunitensi. L’idea di Göttlich non è quella di saltare direttamente allo scenario più estremo, ma di aprire un dibattito serio su come lo sport possa reagire alle tensioni internazionali senza rinunciare ai propri valori fondamentali.

Un dialogo necessario: sport, valori e responsabilità

Il calcio da sempre si afferma come portatore di valori di unità, competizione leale e inclusione. Ma cosa accade quando questi valori vengono messi in discussione dal contesto politico in cui si svolge un evento? Göttlich ha respinto l’idea che il dibattito sul boicottaggio possa essere semplicemente dannoso per i giocatori o per i tifosi. Secondo lui, la questione va posta prima di tutto in termini etici: è possibile che la tutela di certi diritti universali sia più importante della partecipazione a una vetrina sportiva mondiale? È un punto che va oltre le tifoserie e tocca le fondamenta del ruolo dello sport nella società moderna.

Le reazioni nel mondo del calcio: un fronte diviso

Il dibattito interno in Germania e in Europa è già evidente:

In Germania , la posizione di Göttlich ha aperto una discussione pubblica, sebbene la dirigenza ufficiale della DFB — inclusa la presidenza di Bernd Neuendorf — abbia escluso un boicottaggio concreto e considerato la proposta fuori tempo e non rappresentativa della linea generale della federazione.

Altri dirigenti del calcio tedesco e club, come il Bayern Monaco , hanno definito l’ipotesi di boicottaggio come isolata e non in linea con la realtà federale.

In altri paesi europei, come i Paesi Bassi, si segnalano petizioni e dibattiti pubblici sull’opportunità di una risposta collettiva alle tensioni politiche legate al torneo.

Questo confronto mette in luce che non esiste una sola via, ma piuttosto un dialogo vivo e aperto all’interno del movimento calcistico su come conciliare valori universali e partecipazione competitiva.

Una riflessione che va oltre i risultati sul campo

Il parallelo tra le tensioni geopolitiche odierne e i boicottaggi olimpici degli anni ’80 non è una provocazione fine a se stessa: è una richiesta di riflettere su cosa significhi fare sport in un mondo sempre più interconnesso e politicizzato. Per gli appassionati di calcio, questo dibattito – avviato da una voce che unisce leadership calcistica e sensibilità civica -, offre uno sguardo inedito su come eventi apparentemente separati — politica e sport — si intreccino inevitabilmente quando ciò che è in gioco non è solo una coppa o un trofeo, ma i valori che lo sport dichiara di rappresentare.