Clamoroso nel Gruppo D: la Turchia firma lo sgambetto agli USA al 98′, ma gli accoppiamenti dei sedicesimi sono scritti!

Il Gruppo D si chiude con una notte (quasi alba) di pura follia e calcoli matematici. Prima degli ultimi 90 minuti, gli USA guidavano a punteggio pieno (6 punti) già certi del pass, seguiti a ruota da Paraguay e Australia a quota 3, mentre la Turchia era già matematicamente eliminata dopo due sconfitte consecutive. I verdetti finali hanno regalato una delle più grandi sorprese del Mondiale e un finale da cinema.

Turchia-USA 3-2: orgoglio turco al 98′, ma gli americani pescano la Bosnia

Al Los Angeles Stadium va in scena un match spettacolare e totalmente imprevedibile. Gli Stati Uniti giocano senza la pressione del risultato, mentre la Turchia di Vincenzo Montella scende in campo con l’orgoglio ferito, a caccia di un riscatto d’onore. Il copione è un continuo botta e risposta:

3′ minuto: USA subito avanti. Trusty sblocca il match a freddo firmando lo 0-1.

10′ minuto: La reazione turca è immediata e porta la firma del gioiello Arda Güler , che inventa l’1-1.

31′ minuto: La Turchia cambia marcia. Yilmaz ribalta totalmente il match siglando il 2-1.

49′ minuto: Ad inizio ripresa gli statunitensi rimettono le cose a posto con il gol di Berhalter per il 2-2.

98′ minuto: Quando la partita sembrava ormai spenta, all’ultimo secondo di un recupero infinito, Ayhan fa esplodere la panchina turca siglando il definitivo 3-2.

Una vittoria storica per la Turchia che le permette di salutare il Mondiale a testa alta, mentre gli USA mantengono comunque la vetta del girone.

Paraguay-Australia 0-0: un pareggio che fa felici tutti (o quasi)

Al San Francisco Bay Area Stadium va in scena una partita dominata dalla tattica e dalla tensione. Con entrambe le squadre appaiate a 3 punti, il calcolo è semplice: un pareggio può bastare a entrambe per volare alla fase successiva.

Primo Tempo: regna la paura di sbagliare. L’Australia si difende con ordine e il Paraguay chiude la prima frazione di gioco senza essere riuscito a scagliare nemmeno un tiro in porta.

Secondo Tempo: la partita diventa decisamente più combattuta, con fiammate da una parte e dall’altra, ma nessuna delle due nazionali vuole rischiare il tracollo.

Al triplice fischio il match si chiude a reti bianche: uno 0-0 che fa scattare la festa per i Socceroos e fa sorridere a metà i sudamericani.

Classifica finale Gruppo D e futuro del tabellone

La classifica finale del girone certifica il cammino delle quattro sorelle e lancia i primi accoppiamenti ufficiali: