“Dai Dai”: il nuovo inno dei Mondiali 2026 è profetico? Cosa dicono i bookmaker sulla hit di Shakira e Burna Boy

Mancano poco più di due settimane al calcio d’inizio della World Cup 2026 e l’atmosfera si fa rovente. A scaldare i motori ci pensano Shakira e Burna Boy con il lancio del nuovo inno ufficiale: “Dai Dai”.

Non si tratta di una semplice canzone, ma di un concentrato di ritmo ed energia pensato per unire stadi, social network e piattaforme di streaming in un unico coro globale. Ma oltre a far ballare, il testo nasconde messaggi cifrati sul destino del torneo? Gli esperti di statistiche calcistiche hanno voluto prendere alla lettera i versi della hit, incrociandoli con le lavagne dei bookmaker per rispondere a una domanda affascinante: il testo di “Dai Dai” sarà profetico per i verdetti del campo?

Pronostici Mondiali 2026: l’edizione dei record secondo i trend delle scommesse

“You are about to reach the glory: il Mondiale dei record”

Questo verso di “Dai Dai” risuona quasi come una promessa. Questa sarà, dopotutto, l’edizione più estesa di sempre nella storia della FIFA, e i presupposti per assistere a numeri mai visti prima ci sono tutti. Gli analisti hanno valutato i record storici che potrebbero vacillare durante il torneo:

Il primato dei gol totali nei Mondiali: Crolli in vista? La possibilità che venga superato l’attuale record di 16 gol complessivi segnati da un singolo marcatore nell’arco di tutte le sue partecipazioni ai Mondiali è considerata quasi una certezza dalle proiezioni odierne, data a un bassissimo 1,25 .

Il Re di una singola edizione: Più difficile, ma tutt’altro che impossibile, battere lo storico record FIFA di 13 gol segnati da un solo giocatore in un unico torneo. L’impresa si gioca a una quota più alta, attorno a 16,00 .

L’outsider che non ti aspetti: La vittoria finale di una Nazionale che non ha mai alzato la coppa prima d’ora paga 3,50 . Un’ipotesi interessante che apre la porta a possibili favole calcistiche.

Il gol lampo: Se sognate un gol nei primissimi secondi di gioco in grado di infrangere il record del gol più veloce della storia dei Mondiali, la quota si fa decisamente remota e sale a 66,00.

Il tributo di Shakira alle leggende: chi vincerà il titolo di Capocannoniere?

Nel testo di “Dai Dai”, Shakira fa scorrere un vero e proprio pantheon del calcio mondiale, unendo generazioni diverse in una filastrocca nostalgica e potente: “Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaka, Messi, Mbappé y Salah”.

Il richiamo a Pelé e Maradona non è casuale: entrambi hanno sollevato la Coppa del Mondo nel leggendario Estadio Azteca di Città del Messico, lo stesso stadio che l’11 giugno farà la storia diventando il primo impianto a ospitare l’apertura di tre diversi Mondiali. Se per veterani citati come Messi, Ronaldo e Salah questo torneo rappresenterà l’inevitabile “Last Dance”, per Kylian Mbappé è la consacrazione a leader della nuova generazione. Ma essere finiti nella canzone porterà fortuna in ottica mercato scommesse per il titolo di Capocannoniere dei Mondiali 2026?

I favoriti assoluti: Mbappé divide il primo gradino dei pronostici a quota 6,00 insieme a Harry Kane (il grande escluso dal testo di Shakira).

Il fattore Messi: Il “vecchio” Leo Messi, nonostante i palcoscenici meno competitivi dell’ultimo periodo, resta in scia a quota 12,00 .

La carica dei giovani: La stellina Lamine Yamal (non citata nel brano, insieme a talenti del calibro di Haaland, Mora e Cubarsí) è pronta a stupire e si attesta a quota 16,00.

Chi vincerà la World Cup 2026? Francia, Spagna e Inghilterra guidano i pronostici

Se analizziamo la corsa alla vittoria finale, il testo di “Dai Dai” sembra aver già tracciato la strada, inserendo nei propri versi le Nazionali che attualmente godono dei favori dei pronostici. Le lavagne dei bookmaker parlano chiaro: la Francia guida i pronostici a quota 5,00, tallonata a brevissima distanza dalla Spagna a 5,50 e dall’Inghilterra a 9,00. C’è però un dettaglio che balza all’occhio degli analisti sportivi: nel brano cantato da Shakira e Burna Boy c’è una combinazione insistente che unisce Mbappé e la Francia. Che questa doppia menzione valga un doppio titolo? La scommessa combinata che vede la Francia campione del Mondo e Mbappé Capocannoniere del torneo si attesta oggi a una quota pari a 20,00. E l’Argentina campione in carica? Una replica del miracolo del 2022 guidata ancora da Messi capocannoniere sembra un’ipotesi decisamente remota per gli esperti, data a una quota di ben 66,00. Non resta che far partire la musica, alzare il volume di “Dai Dai” e aspettare che sia il campo, dall’11 giugno, a dirci se Shakira ci aveva visto lungo.