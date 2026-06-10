Guida Mondiali 2026: i 12 gironi ufficiali e il calendario completo delle partite

I Mondiali 2026 sono finalmente arrivati. Per la prima volta nella storia della competizione, il torneo vedrà la partecipazione di ben 48 squadre, divise in 12 gironi da quattro team ciascuno. In questo articolo scopriamo nel dettaglio la composizione ufficiale di tutti i gruppi e il calendario completo delle 104 partite in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, con tutte le date ufficiali per non perdersi nemmeno un match.
I 12 gironi dei Mondiali 2026: tutte le squadre
La nuova formula a 48 squadre garantisce incroci inediti, grandi sfide e uno spettacolo continuo fin dai primi giorni. Le nazionali sono state distribuite seguendo criteri geografici e di ranking per garantire il massimo equilibrio: ecco la composizione ufficiale dei gironi da seguire con tutte le partecipanti.
|Girone
|Squadre Partecipanti
|Gruppo A
|Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
|Gruppo B
|Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
|Gruppo C
|Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
|Gruppo D
|Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
|Gruppo E
|Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao
|Gruppo F
|Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
|Gruppo G
|Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
|Gruppo H
|Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
|Gruppo I
|Francia, Senegal, Norvegia, Iraq
|Gruppo J
|Argentina, Algeria, Austria, Giordania
|Gruppo K
|Portogallo, Colombia, Uzbekistan, RD del Congo
|Gruppo L
|Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Calendario Ufficiale della Fase a Gironi (Mondiali 2026)
La fase a gironi terrà incollati i tifosi per oltre due settimane di calcio ininterrotto tra sfide pomeridiane e notturne. Abbiamo riorganizzato il programma ufficiale giorno per giorno in ordine puramente cronologico, così da sapere sempre quali nazionali scenderanno in campo e in quale data della prima fase del torneo.
|Data
|Partita
|Girone
|Giovedì 11 Giugno
|Messico – Sudafrica
|Gruppo A
|Venerdì 12 Giugno
|
Corea del Sud – Repubblica Ceca
Canada – Bosnia ed Erzegovina
|
Gruppo A
Gruppo B
|Sabato 13 Giugno
|
Usa – Paraguay
Qatar – Svizzera
Brasile – Marocco
|
Gruppo D
Gruppo B
Gruppo C
|Domenica 14 Giugno
|
Haiti – Scozia
Australia – Turchia
Germania – Curaçao
Olanda – Giappone
|
Gruppo C
Gruppo D
Gruppo E
Gruppo F
|Lunedì 15 Giugno
|
Costa d’Avorio – Ecuador
Svezia – Tunisia
Spagna – Capo Verde
Belgio – Egitto
|
Gruppo E
Gruppo F
Gruppo H
Gruppo G
|Martedì 16 Giugno
|
Arabia Saudita – Uruguay
Iran – Nuova Zelanda
Francia – Senegal
|
Gruppo H
Gruppo G
Gruppo I
|Mercoledì 17 Giugno
|
Iraq – Norvegia
Argentina – Algeria
Austria – Giordania
Portogallo – RD del Congo
Inghilterra – Croazia
|
Gruppo I
Gruppo J
Gruppo J
Gruppo K
Gruppo L
|Giovedì 18 Giugno
|
Ghana – Panama
Uzbekistan – Colombia
Repubblica Ceca – Sudafrica
Svizzera – Bosnia ed Erzegovina
|
Gruppo L
Gruppo K
Gruppo A
Gruppo B
|Venerdì 19 Giugno
|
Canada – Qatar
Messico – Corea del Sud
Stati Uniti – Australia
|
Gruppo B
Gruppo A
Gruppo D
|Sabato 20 Giugno
|
Scozia – Marocco
Brasile – Haiti
Turchia – Paraguay
Olanda – Svezia
Germania – Costa d’Avorio
|
Gruppo C
Gruppo C
Gruppo D
Gruppo F
Gruppo E
|Domenica 21 Giugno
|
Ecuador – Curaçao
Tunisia – Giappone
Spagna – Arabia Saudita
Belgio – Iran
|
Gruppo E
Gruppo F
Gruppo H
Gruppo G
|Lunedì 22 Giugno
|
Uruguay – Capo Verde
Nuova Zelanda – Egitto
Argentina – Austria
Francia – Iraq
|
Gruppo H
Gruppo G
Gruppo J
Gruppo I
|Martedì 23 Giugno
|
Norvegia – Senegal
Giordania – Algeria
Portogallo – Uzbekistan
Inghilterra – Ghana
Panama – Croazia
|
Gruppo I
Gruppo J
Gruppo K
Gruppo L
Gruppo L
|Mercoledì 24 Giugno
|
Colombia – RD del Congo
Svizzera – Canada
Bosnia ed Erzegovina – Qatar
Scozia – Brasile
Marocco – Haiti
|
Gruppo K
Gruppo B
Gruppo B
Gruppo C
Gruppo C
|Giovedì 25 Giugno
|
Repubblica Ceca – Messico
Sudafrica – Corea del Sud
Ecuador – Germania
Curaçao – Costa d’Avorio
Tunisia – Olanda
Giappone – Svezia
|
Gruppo A
Gruppo A
Gruppo E
Gruppo E
Gruppo F
Gruppo F
|Venerdì 26 Giugno
|
Turchia – Usa
Paraguay – Australia
Norvegia – Francia
Senegal – Iraq
|
Gruppo D
Gruppo D
Gruppo I
Gruppo I
|Sabato 27 Giugno
|
Capo Verde – Arabia Saudita
Uruguay – Spagna
Nuova Zelanda – Belgio
Egitto – Iran
Panama – Inghilterra
Croazia – Ghana
|
Gruppo H
Gruppo H
Gruppo G
Gruppo G
Gruppo L
Gruppo L
|Domenica 28 Giugno
|
Colombia – Portogallo
RD del Congo – Uzbekistan
Algeria – Austria
Giordania – Argentina
|
Gruppo K
Gruppo K
Gruppo J
Gruppo J
Il tabellone della fase a eliminazione diretta
Terminata la fase a gruppi, il Mondiale entra nel vivo con la nuovissima fase a eliminazione diretta allargata. Con l’introduzione dei sedicesimi di finale, la marcia verso la finalissima del 19 luglio diventa ancora più serrata: un dentro o fuori continuo dove non sono ammessi passi falsi.
Sedicesimi di finale: date e criteri di accoppiamento
I sedicesimi di finale aprono ufficialmente la seconda parte del torneo, mettendo di fronte le migliori prime, le seconde e le 8 migliori terze ripescate. Di seguito il calendario in ordine cronologico dei 16 scontri diretti che decreteranno chi potrà continuare il sogno mondiale.
|Data
|Partita
|Accoppiamento
|Stadio
|Domenica 28 Giugno
|Partita 73
|Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B
|Los Angeles Stadium
|Lunedì 29 Giugno
|Partita 76
|Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F
|Houston Stadium
|Lunedì 29 Giugno
|Partita 74
|Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F
|Boston Stadium
|Martedì 30 Giugno
|Partita 78
|Seconda Gruppo E – Seconda Gruppo I
|Dallas Stadium
|Martedì 30 Giugno
|Partita 77
|Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H
|New York New Jersey Stadium
|Martedì 30 Giugno
|Partita 75
|Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C
|Estadio Monterrey
|Mercoledì 1 Luglio
|Partita 79
|Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I
|Mexico City Stadium
|Mercoledì 1 Luglio
|Partita 80
|Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K
|Atlanta Stadium
|Mercoledì 1 Luglio
|Partita 82
|Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J
|Seattle Stadium
|Giovedì 2 Luglio
|Partita 81
|Vincente Gruppo D – Terzo posto Gruppo B/E/F/I/J
|San Francisco Bay Area Stadium
|Giovedì 2 Luglio
|Partita 84
|Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J
|Los Angeles Stadium
|Venerdì 3 Luglio
|Partita 85
|Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J
|BC Place Vancouver
|Venerdì 3 Luglio
|Partita 88
|Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G
|Dallas Stadium
|Venerdì 3 Luglio
|Partita 83
|Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L
|Toronto Stadium
|Sabato 4 Luglio
|Partita 87
|Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L
|Kansas City Stadium
|Sabato 4 Luglio
|Partita 86
|Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H
|Miami Stadium
Ottavi di finale: date e incroci
Superato lo scoglio dei sedicesimi, le 16 nazionali rimaste in corsa si incroceranno negli ottavi di finale. Gli accoppiamenti seguono la numerazione fissa del tabellone ufficiale: ecco il programma dei match che designeranno le magnifiche otto del mondo.
|Data
|Partita
|Incrocio Ottavi
|Stadio
|Sabato 4 Luglio
|Partita 90
|Vincente partita 73 – Vincente partita 75
|Houston Stadium
|Sabato 4 Luglio
|Partita 89
|Vincente partita 74 – Vincente partita 77
|Philadelphia Stadium
|Domenica 5 Luglio
|Partita 91
|Vincente partita 76 – Vincente partita 78
|New York New Jersey Stadium
|Lunedì 6 Luglio
|Partita 92
|Vincente partita 79 – Vincente partita 80
|Mexico City Stadium
|Lunedì 6 Luglio
|Partita 93
|Vincente partita 83 – Vincente partita 84
|Dallas Stadium
|Martedì 7 Luglio
|Partita 95
|Vincente partita 86 – Vincente partita 88
|Atlanta Stadium
|Martedì 7 Luglio
|Partita 96
|Vincente partita 85 – Vincente partita 87
|BC Place Vancouver
|Martedì 7 Luglio
|Partita 94
|Vincente partita 81 – Vincente partita 82
|Seattle Stadium
Calendario quarti di finale (ordine cronologico)
I quarti di finale rappresentano l’ultimo spartiacque prima della zona medaglie, dove entrano in scena i veri top team del pianeta. Le quattro sfide si svilupperanno in quattro stadi iconici nell’arco di quattro giorni intensissimi.
|Data
|Partita
|Incrocio Quarti
|Stadio / Città
|Giovedì 9 Luglio
|Partita 97
|Vincente P89 – Vincente P90
|Boston Stadium
|Venerdì 10 Luglio
|Partita 98
|Vincente P93 – Vincente P94
|Los Angeles Stadium
|Sabato 11 Luglio
|Partita 99
|Vincente P91 – Vincente P92
|Miami Stadium
|Domenica 12 Luglio
|Partita 100
|Vincente P95 – Vincente P96
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
Calendario semifinali
Le semifinali decideranno le due grandi finaliste che si contenderanno la Coppa del Mondo nelle arene di Dallas e Atlanta. Due notti magiche in cui la tensione agonistica raggiungerà i massimi livelli storici della competizione.
|Data
|Partita
|Incrocio Semifinali
|Stadio / Città
|Martedì 14 Luglio
|Semifinale 1
|Vincente P97 – Vincente P98
|AT&T Stadium (Dallas)
|Mercoledì 15 Luglio
|Semifinale 2
|Vincente P99 – Vincente P100
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Le finali dei Mondiali 2026
Il lungo cammino nordamericano si chiuderà nel penultimo weekend di luglio con gli atti conclusivi del torneo. Sabato andrà in scena la finale per il gradino più basso del podio, mentre domenica i riflettori del MetLife Stadium decreteranno la nazionale campione del mondo.
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Finale 3° e 4° posto: Sabato 18 Luglio – Hard Rock Stadium (Miami)
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Finalissima Mondiali 2026: Domenica 19 Luglio – MetLife Stadium (East Rutherford / New York).
E voi? Siete pronti?