Guida Mondiali 2026: i 12 gironi ufficiali e il calendario completo delle partite

Dal match inaugurale alla finalissima del 19 luglio: la guida completa con tutte le date e gli accoppiamenti dei 12 gironi

I Mondiali 2026 sono finalmente arrivati. Per la prima volta nella storia della competizione, il torneo vedrà la partecipazione di ben 48 squadre, divise in 12 gironi da quattro team ciascuno. In questo articolo scopriamo nel dettaglio la composizione ufficiale di tutti i gruppi e il calendario completo delle 104 partite in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, con tutte le date ufficiali per non perdersi nemmeno un match.

I 12 gironi dei Mondiali 2026: tutte le squadre

La nuova formula a 48 squadre garantisce incroci inediti, grandi sfide e uno spettacolo continuo fin dai primi giorni. Le nazionali sono state distribuite seguendo criteri geografici e di ranking per garantire il massimo equilibrio: ecco la composizione ufficiale dei gironi da seguire con tutte le partecipanti.

Girone Squadre Partecipanti
Gruppo A Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
Gruppo B Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao
Gruppo F Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
Gruppo I Francia, Senegal, Norvegia, Iraq
Gruppo J Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K Portogallo, Colombia, Uzbekistan, RD del Congo
Gruppo L Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Calendario Ufficiale della Fase a Gironi (Mondiali 2026)

La fase a gironi terrà incollati i tifosi per oltre due settimane di calcio ininterrotto tra sfide pomeridiane e notturne. Abbiamo riorganizzato il programma ufficiale giorno per giorno in ordine puramente cronologico, così da sapere sempre quali nazionali scenderanno in campo e in quale data della prima fase del torneo.

Data Partita Girone
Giovedì 11 Giugno Messico – Sudafrica Gruppo A
Venerdì 12 Giugno

Corea del Sud – Repubblica Ceca

 

Canada – Bosnia ed Erzegovina

Gruppo A

 

Gruppo B
Sabato 13 Giugno

Usa – Paraguay

 

Qatar – Svizzera

 

Brasile – Marocco

Gruppo D

 

Gruppo B

 

Gruppo C
Domenica 14 Giugno

Haiti – Scozia

 

Australia – Turchia

 

Germania – Curaçao

 

Olanda – Giappone

Gruppo C

 

Gruppo D

 

Gruppo E

 

Gruppo F
Lunedì 15 Giugno

Costa d’Avorio – Ecuador

 

Svezia – Tunisia

 

Spagna – Capo Verde

 

Belgio – Egitto

Gruppo E

 

Gruppo F

 

Gruppo H

 

Gruppo G
Martedì 16 Giugno

Arabia Saudita – Uruguay

 

Iran – Nuova Zelanda

 

Francia – Senegal

Gruppo H

 

Gruppo G

 

Gruppo I
Mercoledì 17 Giugno

Iraq – Norvegia

 

Argentina – Algeria

 

Austria – Giordania

 

Portogallo – RD del Congo

 

Inghilterra – Croazia

Gruppo I

 

Gruppo J

 

Gruppo J

 

Gruppo K

 

Gruppo L
Giovedì 18 Giugno

Ghana – Panama

 

Uzbekistan – Colombia

 

Repubblica Ceca – Sudafrica

 

Svizzera – Bosnia ed Erzegovina

Gruppo L

 

Gruppo K

 

Gruppo A

 

Gruppo B
Venerdì 19 Giugno

Canada – Qatar

 

Messico – Corea del Sud

 

Stati Uniti – Australia

Gruppo B

 

Gruppo A

 

Gruppo D
Sabato 20 Giugno

Scozia – Marocco

 

Brasile – Haiti

 

Turchia – Paraguay

 

Olanda – Svezia

 

Germania – Costa d’Avorio

Gruppo C

 

Gruppo C

 

Gruppo D

 

Gruppo F

 

Gruppo E
Domenica 21 Giugno

Ecuador – Curaçao

 

Tunisia – Giappone

 

Spagna – Arabia Saudita

 

Belgio – Iran

Gruppo E

 

Gruppo F

 

Gruppo H

 

Gruppo G
Lunedì 22 Giugno

Uruguay – Capo Verde

 

Nuova Zelanda – Egitto

 

Argentina – Austria

 

Francia – Iraq

Gruppo H

 

Gruppo G

 

Gruppo J

 

Gruppo I
Martedì 23 Giugno

Norvegia – Senegal

 

Giordania – Algeria

 

Portogallo – Uzbekistan

 

Inghilterra – Ghana

 

Panama – Croazia

Gruppo I

 

Gruppo J

 

Gruppo K

 

Gruppo L

 

Gruppo L
Mercoledì 24 Giugno

Colombia – RD del Congo

 

Svizzera – Canada

 

Bosnia ed Erzegovina – Qatar

 

Scozia – Brasile

 

Marocco – Haiti

Gruppo K

 

Gruppo B

 

Gruppo B

 

Gruppo C

 

Gruppo C
Giovedì 25 Giugno

Repubblica Ceca – Messico

 

Sudafrica – Corea del Sud

 

Ecuador – Germania

 

Curaçao – Costa d’Avorio

 

Tunisia – Olanda

 

Giappone – Svezia

Gruppo A

 

Gruppo A

 

Gruppo E

 

Gruppo E

 

Gruppo F

 

Gruppo F
Venerdì 26 Giugno

Turchia – Usa

 

Paraguay – Australia

 

Norvegia – Francia

 

Senegal – Iraq

Gruppo D

 

Gruppo D

 

Gruppo I

 

Gruppo I
Sabato 27 Giugno

Capo Verde – Arabia Saudita

 

Uruguay – Spagna

 

Nuova Zelanda – Belgio

 

Egitto – Iran

 

Panama – Inghilterra

 

Croazia – Ghana

Gruppo H

 

Gruppo H

 

Gruppo G

 

Gruppo G

 

Gruppo L

 

Gruppo L
Domenica 28 Giugno

Colombia – Portogallo

 

RD del Congo – Uzbekistan

 

Algeria – Austria

 

Giordania – Argentina

Gruppo K

 

Gruppo K

 

Gruppo J

 

Gruppo J

Il tabellone della fase a eliminazione diretta

Terminata la fase a gruppi, il Mondiale entra nel vivo con la nuovissima fase a eliminazione diretta allargata. Con l’introduzione dei sedicesimi di finale, la marcia verso la finalissima del 19 luglio diventa ancora più serrata: un dentro o fuori continuo dove non sono ammessi passi falsi.

Sedicesimi di finale: date e criteri di accoppiamento

I sedicesimi di finale aprono ufficialmente la seconda parte del torneo, mettendo di fronte le migliori prime, le seconde e le 8 migliori terze ripescate. Di seguito il calendario in ordine cronologico dei 16 scontri diretti che decreteranno chi potrà continuare il sogno mondiale.

Data Partita Accoppiamento Stadio
Domenica 28 Giugno Partita 73 Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B Los Angeles Stadium
Lunedì 29 Giugno Partita 76 Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F Houston Stadium
Lunedì 29 Giugno Partita 74 Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F Boston Stadium
Martedì 30 Giugno Partita 78 Seconda Gruppo E – Seconda Gruppo I Dallas Stadium
Martedì 30 Giugno Partita 77 Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H New York New Jersey Stadium
Martedì 30 Giugno Partita 75 Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C Estadio Monterrey
Mercoledì 1 Luglio Partita 79 Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I Mexico City Stadium
Mercoledì 1 Luglio Partita 80 Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K Atlanta Stadium
Mercoledì 1 Luglio Partita 82 Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J Seattle Stadium
Giovedì 2 Luglio Partita 81 Vincente Gruppo D – Terzo posto Gruppo B/E/F/I/J San Francisco Bay Area Stadium
Giovedì 2 Luglio Partita 84 Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J Los Angeles Stadium
Venerdì 3 Luglio Partita 85 Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J BC Place Vancouver
Venerdì 3 Luglio Partita 88 Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G Dallas Stadium
Venerdì 3 Luglio Partita 83 Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L Toronto Stadium
Sabato 4 Luglio Partita 87 Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L Kansas City Stadium
Sabato 4 Luglio Partita 86 Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H Miami Stadium

Ottavi di finale: date e incroci 

Superato lo scoglio dei sedicesimi, le 16 nazionali rimaste in corsa si incroceranno negli ottavi di finale. Gli accoppiamenti seguono la numerazione fissa del tabellone ufficiale: ecco il programma dei match che designeranno le magnifiche otto del mondo.

Data Partita Incrocio Ottavi Stadio
Sabato 4 Luglio Partita 90 Vincente partita 73 – Vincente partita 75 Houston Stadium
Sabato 4 Luglio Partita 89 Vincente partita 74 – Vincente partita 77 Philadelphia Stadium
Domenica 5 Luglio Partita 91 Vincente partita 76 – Vincente partita 78 New York New Jersey Stadium
Lunedì 6 Luglio Partita 92 Vincente partita 79 – Vincente partita 80 Mexico City Stadium
Lunedì 6 Luglio Partita 93 Vincente partita 83 – Vincente partita 84 Dallas Stadium
Martedì 7 Luglio Partita 95 Vincente partita 86 – Vincente partita 88 Atlanta Stadium
Martedì 7 Luglio Partita 96 Vincente partita 85 – Vincente partita 87 BC Place Vancouver
Martedì 7 Luglio Partita 94 Vincente partita 81 – Vincente partita 82 Seattle Stadium

Calendario quarti di finale (ordine cronologico)

I quarti di finale rappresentano l’ultimo spartiacque prima della zona medaglie, dove entrano in scena i veri top team del pianeta. Le quattro sfide si svilupperanno in quattro stadi iconici nell’arco di quattro giorni intensissimi.

Data Partita Incrocio Quarti Stadio / Città
Giovedì 9 Luglio Partita 97 Vincente P89 – Vincente P90 Boston Stadium
Venerdì 10 Luglio Partita 98 Vincente P93 – Vincente P94 Los Angeles Stadium
Sabato 11 Luglio Partita 99 Vincente P91 – Vincente P92 Miami Stadium
Domenica 12 Luglio Partita 100 Vincente P95 – Vincente P96 Arrowhead Stadium (Kansas City)

Calendario semifinali

Le semifinali decideranno le due grandi finaliste che si contenderanno la Coppa del Mondo nelle arene di Dallas e Atlanta. Due notti magiche in cui la tensione agonistica raggiungerà i massimi livelli storici della competizione.

Data Partita Incrocio Semifinali Stadio / Città
Martedì 14 Luglio Semifinale 1 Vincente P97 – Vincente P98 AT&T Stadium (Dallas)
Mercoledì 15 Luglio Semifinale 2 Vincente P99 – Vincente P100 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Le finali dei Mondiali 2026

Il lungo cammino nordamericano si chiuderà nel penultimo weekend di luglio con gli atti conclusivi del torneo. Sabato andrà in scena la finale per il gradino più basso del podio, mentre domenica i riflettori del MetLife Stadium decreteranno la nazionale campione del mondo.

  • Finale 3° e 4° posto: Sabato 18 Luglio – Hard Rock Stadium (Miami)

  • Finalissima Mondiali 2026: Domenica 19 Luglio – MetLife Stadium (East Rutherford / New York).

E voi? Siete pronti?

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