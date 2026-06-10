Guida Mondiali 2026: i 12 gironi ufficiali e il calendario completo delle partite

I Mondiali 2026 sono finalmente arrivati. Per la prima volta nella storia della competizione, il torneo vedrà la partecipazione di ben 48 squadre, divise in 12 gironi da quattro team ciascuno. In questo articolo scopriamo nel dettaglio la composizione ufficiale di tutti i gruppi e il calendario completo delle 104 partite in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, con tutte le date ufficiali per non perdersi nemmeno un match.

I 12 gironi dei Mondiali 2026: tutte le squadre

La nuova formula a 48 squadre garantisce incroci inediti, grandi sfide e uno spettacolo continuo fin dai primi giorni. Le nazionali sono state distribuite seguendo criteri geografici e di ranking per garantire il massimo equilibrio: ecco la composizione ufficiale dei gironi da seguire con tutte le partecipanti.

Girone Squadre Partecipanti Gruppo A Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca Gruppo B Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera Gruppo C Brasile, Marocco, Haiti, Scozia Gruppo D Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia Gruppo E Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao Gruppo F Oland a, Giappone, Svezia, Tunisia Gruppo G Belgio, Egitt o, Iran, Nuova Zelanda Gruppo H Spag na, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde Gruppo I Francia, Senegal, Norvegia, Iraq Gruppo J Argentina, Algeria, Austria, Giordania Gruppo K Portogallo, Colombia, Uzbekistan, RD del Congo Gruppo L Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Calendario Ufficiale della Fase a Gironi (Mondiali 2026)

La fase a gironi terrà incollati i tifosi per oltre due settimane di calcio ininterrotto tra sfide pomeridiane e notturne. Abbiamo riorganizzato il programma ufficiale giorno per giorno in ordine puramente cronologico, così da sapere sempre quali nazionali scenderanno in campo e in quale data della prima fase del torneo.

Data Partita Girone Giovedì 11 Giugno Messico – Sudafrica Gruppo A Venerdì 12 Giugno Corea del Sud – Repubblica Ceca Canada – Bosnia ed Erzegovina Gruppo A Gruppo B Sabato 13 Giugno Usa – Paraguay Qatar – Svizzera Brasile – Marocco Gruppo D Gruppo B Gruppo C Domenica 14 Giugno Haiti – Scozia Australia – Turchia Germania – Curaçao Olanda – Giappone Gruppo C Gruppo D Gruppo E Gruppo F Lunedì 15 Giugno Costa d’Avorio – Ecuador Svezia – Tunisia Spagna – Capo Verde Belgio – Egitto Gruppo E Gruppo F Gruppo H Gruppo G Martedì 16 Giugno Arabia Saudita – Uruguay Iran – Nuova Zelanda Francia – Senegal Gruppo H Gruppo G Gruppo I Mercoledì 17 Giugno Iraq – Norvegia Argentina – Algeria Austria – Giordania Portogallo – RD del Congo Inghilterra – Croazia Gruppo I Gruppo J Gruppo J Gruppo K Gruppo L Giovedì 18 Giugno Ghana – Panama Uzbekistan – Colombia Repubblica Ceca – Sudafrica Svizzera – Bosnia ed Erzegovina Gruppo L Gruppo K Gruppo A Gruppo B Venerdì 19 Giugno Canada – Qatar Messico – Corea del Sud Stati Uniti – Australia Gruppo B Gruppo A Gruppo D Sabato 20 Giugno Scozia – Marocco Brasile – Haiti Turchia – Paraguay Olanda – Svezia Germania – Costa d’Avorio Gruppo C Gruppo C Gruppo D Gruppo F Gruppo E Domenica 21 Giugno Ecuador – Curaçao Tunisia – Giappone Spagna – Arabia Saudita Belgio – Iran Gruppo E Gruppo F Gruppo H Gruppo G Lunedì 22 Giugno Uruguay – Capo Verde Nuova Zelanda – Egitto Argentina – Austria Francia – Iraq Gruppo H Gruppo G Gruppo J Gruppo I Martedì 23 Giugno Norvegia – Senegal Giordania – Algeria Portogallo – Uzbekistan Inghilterra – Ghana Panama – Croazia Gruppo I Gruppo J Gruppo K Gruppo L Gruppo L Mercoledì 24 Giugno Colombia – RD del Congo Svizzera – Canada Bosnia ed Erzegovina – Qatar Scozia – Brasile Marocco – Haiti Gruppo K Gruppo B Gruppo B Gruppo C Gruppo C Giovedì 25 Giugno Repubblica Ceca – Messico Sudafrica – Corea del Sud Ecuador – Germania Curaçao – Costa d’Avorio Tunisia – Olanda Giappone – Svezia Gruppo A Gruppo A Gruppo E Gruppo E Gruppo F Gruppo F Venerdì 26 Giugno Turchia – Usa Paraguay – Australia Norvegia – Francia Senegal – Iraq Gruppo D Gruppo D Gruppo I Gruppo I Sabato 27 Giugno Capo Verde – Arabia Saudita Uruguay – Spagna Nuova Zelanda – Belgio Egitto – Iran Panama – Inghilterra Croazia – Ghana Gruppo H Gruppo H Gruppo G Gruppo G Gruppo L Gruppo L Domenica 28 Giugno Colombia – Portogallo RD del Congo – Uzbekistan Algeria – Austria Giordania – Argentina Gruppo K Gruppo K Gruppo J Gruppo J

Il tabellone della fase a eliminazione diretta

Terminata la fase a gruppi, il Mondiale entra nel vivo con la nuovissima fase a eliminazione diretta allargata. Con l’introduzione dei sedicesimi di finale, la marcia verso la finalissima del 19 luglio diventa ancora più serrata: un dentro o fuori continuo dove non sono ammessi passi falsi.

Sedicesimi di finale: date e criteri di accoppiamento

I sedicesimi di finale aprono ufficialmente la seconda parte del torneo, mettendo di fronte le migliori prime, le seconde e le 8 migliori terze ripescate. Di seguito il calendario in ordine cronologico dei 16 scontri diretti che decreteranno chi potrà continuare il sogno mondiale.

Data Partita Accoppiamento Stadio Domenica 28 Giugno Partita 73 Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B Los Angeles Stadium Lunedì 29 Giugno Partita 76 Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F Houston Stadium Lunedì 29 Giugno Partita 74 Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F Boston Stadium Martedì 30 Giugno Partita 78 Seconda Gruppo E – Seconda Gruppo I Dallas Stadium Martedì 30 Giugno Partita 77 Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H New York New Jersey Stadium Martedì 30 Giugno Partita 75 Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C Estadio Monterrey Mercoledì 1 Luglio Partita 79 Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I Mexico City Stadium Mercoledì 1 Luglio Partita 80 Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K Atlanta Stadium Mercoledì 1 Luglio Partita 82 Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J Seattle Stadium Giovedì 2 Luglio Partita 81 Vincente Gruppo D – Terzo posto Gruppo B/E/F/I/J San Francisco Bay Area Stadium Giovedì 2 Luglio Partita 84 Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J Los Angeles Stadium Venerdì 3 Luglio Partita 85 Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J BC Place Vancouver Venerdì 3 Luglio Partita 88 Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G Dallas Stadium Venerdì 3 Luglio Partita 83 Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L Toronto Stadium Sabato 4 Luglio Partita 87 Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L Kansas City Stadium Sabato 4 Luglio Partita 86 Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H Miami Stadium

Ottavi di final e: date e incroci

Superato lo scoglio dei sedicesimi, le 16 nazionali rimaste in corsa si incroceranno negli ottavi di finale. Gli accoppiamenti seguono la numerazione fissa del tabellone ufficiale: ecco il programma dei match che designeranno le magnifiche otto del mondo.

Data Partita Incrocio Ottavi Stadio Sabato 4 Luglio Partita 90 Vincente partita 73 – Vincente partita 75 Houston Stadium Sabato 4 Luglio Partita 89 Vincente partita 74 – Vincente partita 77 Philadelphia Stadium Domenica 5 Luglio Partita 91 Vincente partita 76 – Vincente partita 78 New York New Jersey Stadium Lunedì 6 Luglio Partita 92 Vincente partita 79 – Vincente partita 80 Mexico City Stadium Lunedì 6 Luglio Partita 93 Vincente partita 83 – Vincente partita 84 Dallas Stadium Martedì 7 Luglio Partita 95 Vincente partita 86 – Vincente partita 88 Atlanta Stadium Martedì 7 Luglio Partita 96 Vincente partita 85 – Vincente partita 87 BC Place Vancouver Martedì 7 Luglio Partita 94 Vincente partita 81 – Vincente partita 82 Seattle Stadium

Calendario quarti di finale (ordine cronologico)

I quarti di finale rappresentano l’ultimo spartiacque prima della zona medaglie, dove entrano in scena i veri top team del pianeta. Le quattro sfide si svilupperanno in quattro stadi iconici nell’arco di quattro giorni intensissimi.

Data Partita Incrocio Quarti Stadio / Città Giovedì 9 Luglio Partita 97 Vincente P89 – Vincente P90 Boston Stadium Venerdì 10 Luglio Partita 98 Vincente P93 – Vincente P94 Los Angeles Stadium Sabato 11 Luglio Partita 99 Vincente P91 – Vincente P92 Miami Stadium Domenica 12 Luglio Partita 100 Vincente P95 – Vincente P96 Arrowhead Stadium (Kansas City)

Calendario semifinali

Le semifinali decideranno le due grandi finaliste che si contenderanno la Coppa del Mondo nelle arene di Dallas e Atlanta. Due notti magiche in cui la tensione agonistica raggiungerà i massimi livelli storici della competizione.

Data Partita Incrocio Semifinali Stadio / Città Martedì 14 Luglio Semifinale 1 Vincente P97 – Vincente P98 AT&T Stadium (Dallas) Mercoledì 15 Luglio Semifinale 2 Vincente P99 – Vincente P100 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Le finali dei Mondiali 2026

Il lungo cammino nordamericano si chiuderà nel penultimo weekend di luglio con gli atti conclusivi del torneo. Sabato andrà in scena la finale per il gradino più basso del podio, mentre domenica i riflettori del MetLife Stadium decreteranno la nazionale campione del mondo.

Finale 3° e 4° posto : Sabato 18 Luglio – Hard Rock Stadium (Miami)

Finalissima Mondiali 2026: Domenica 19 Luglio – MetLife Stadium (East Rutherford / New York).

E voi? Siete pronti?