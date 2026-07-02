Kane salva l’Inghilterra come nella canzone, gli USA passano in 10 tra le polemiche e anche il Belgio si qualifica: i verdetti e il tabellone

L’estate americana del grande calcio internazionale continua ad accendere il dibattito e a tenere incollati allo schermo folle di appassionati. Tra rimonte insperate ad Atlanta, un caso arbitrale a San Francisco e la resistenza del Senegal a Seattle, i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 regalano ulteriori accoppiamenti per gli ottavi. Ecco il resoconto completo dei match e le sfide in arrivo.

Atlanta, Kane evita il tracollo inglese: poi scatta il coro sulle note degli Oasis

Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta si conferma un campo complicatissimo per l’Inghilterra. La Repubblica Democratica del Congo passa in vantaggio dopo appena 7 minuti con Cipenga, congelando il match e costringendo gli inglesi a rincorrere per tutta la prima frazione di gioco. A togliere i Tre Leoni dai guai è il solito Harry Kane: il capitano firma il pareggio al 75′ e completa il sorpasso all’86’ per il definitivo 2-1 senza quasi guardare la porta. Superata la paura, il post-partita si trasforma in un momento da brividi: l’intero stadio e la squadra unita a centrocampo hanno cantato all’unisono Wonderwall, siglando una sintonia assoluta tra tifosi e il “muro delle meraviglie”.

USA avanti a fatica: la Bosnia cede 2-0, ma scoppia il caso Balogun

A San Francisco gli USA superano la Bosnia e strappano il pass per i quarti, ma la gestione arbitrale farà discutere a lungo. I padroni di casa sbloccano la gara al 45′ grazie a Folarin Balogun. Lo stesso attaccante, però, rimedia un cartellino rosso diretto al 64′ che lascia la squadra in 10 uomini. Una decisione che ha scatenato accese proteste in panchina e sul web: l’intervento ad alcuni sarebbe infatti parso identico a un fallo commesso da Lionel Messi, ma con un esito ben diverso. Nonostante l’inferiorità numerica, la Bosnia non ha trovato il varco giusto e l’italo-americano Tillman firma il raddoppio all’82’.

Il Belgio rischia grosso a Seattle ma alla fine “segue il flow” ed è il Senegal a dover salutare la competizione

A Seattle va in scena una delle partite più drammatiche del torneo. Il Senegal, qualificato come ultima delle terze con soli 3 punti, va a un passo dal clamoroso colpaccio. I leoni della Teranga spaventano il Belgio portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Diarra al 24′ e di Sarr al 51′, approfittando di un avvio decisamente sottotono della difesa belga. Romelu Lukaku parte inizialmente dalla panchina (dopo il filosofico “go with the flow” dichiarato alla vigilia), ma il suo ingresso nella ripresa cambia l’inerzia del match. Quando tutto sembra perduto, il Belgio reagisce in tre minuti: proprio Lukaku accorcia all’86’ e Tielemans firma il clamoroso 2-2 all’89’, trascinando la sfida ai supplementari. Il Senegal resiste strenuamente fino all’ultimo secondo, ma in pieno recupero, al 120’+5, un calcio di rigore glaciale ancora di Tielemans firma il definitivo 3-2, regalando ai Diavoli Rossi un pass per i quarti che sa di miracolo.

Ottavi di finale: gli accoppiamenti in orario italiano

Il tabellone entra nel vivo. Ecco i prossimi big match da seguire nella notte italiana:

Inghilterra – Messico ( qualificatosi dopo aver battuto l’Ecuador ): Lunedì 6 luglio, ore 02:00

USA – Belgio: Martedì 7 luglio, ore 02:00 (Stati Uniti senza lo squalificato Balogun)

Stasera in campo: Il programma prosegue oggi alle ore 21:00 con la sfida tra Spagna e Austria.