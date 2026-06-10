Mondiali 2026 in TV: dove vedere le 35 partite gratis sulla Rai e gli orari italiani

I Mondiali di calcio 2026 stanno per iniziare e in questa guida vi abbiamo illustrato tutti i gironi e le partite in programma, ma dove sarà possibile seguire i match in televisione e in streaming dall’Italia? Per questa edizione la mappa dei diritti televisivi è chiarissima. Le emittenti a pagamento DAZN e Sky hanno acquistato i diritti di tutte le 104 partite del torneo nordamericano, garantendo la copertura totale dell’evento per i propri abbonati. La grande notizia per gli appassionati, però, riguarda la televisione pubblica: la Rai trasmetterà in chiaro e gratis ben 35 partite della competizione. Il pacchetto della Tv di Stato prevede la messa in onda di 17 match della fase a gironi e 18 della fase a eliminazione diretta (compresi tutti i quarti, le semifinali e le due finali). Di seguito la guida completa con il calendario ufficiale e gli orari italiani delle partite visibili gratis sulla Rai.

Calendario partite Rai: orari della fase a gironi

Le sfide trasmesse dalla Rai andranno in onda principalmente su Rai 1 e Rai Sport, oltre che in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay. A causa del fuso orario con Stati Uniti, Messico e Canada, molti match si disputeranno nella fascia serale e notturna italiana. Ecco l’elenco completo dei 17 match della prima fase visibili gratis:

Data Orario Italiano Partita (Fase a Gironi) Canale TV Giovedì 11 Giugno Ore 21:00 Messico – Sudafrica (Partita Inaugurale) Rai 1 / RaiPlay Venerdì 12 Giugno Ore 21:00 Canada – Bosnia Erzegovina Rai TV / RaiPlay Domenica 14 Giugno Ore 00:00 (Notte tra Sab e Dom) Brasile – Marocco Rai TV / RaiPlay Domenica 14 Giugno Ore 22:00 Paesi Bassi – Giappone Rai TV / RaiPlay Lunedì 15 Giugno Ore 21:00 Belgio – Egitto Rai TV / RaiPlay Martedì 16 Giugno Ore 21:00 Francia – Senegal Rai TV / RaiPlay Mercoledì 17 Giugno Ore 22:00 Inghilterra – Croazia Rai TV / RaiPlay Giovedì 18 Giugno Ore 21:00 Svizzera – Bosnia Erzegovina Rai TV / RaiPlay Venerdì 19 Giugno Ore 21:00 Stati Uniti – Australia Rai TV / RaiPlay Sabato 20 Giugno Ore 22:00 Germania – Costa d’Avorio Rai TV / RaiPlay Domenica 21 Giugno Ore 18:00 / 21:00 Spagna-Arabia Saudita oppure Belgio-Iran (1 match) Rai TV / RaiPlay Lunedì 22 Giugno Ore 19:00 Argentina – Austria Rai TV / RaiPlay Martedì 23 Giugno Ore 22:00 Inghilterra – Ghana Rai TV / RaiPlay Mercoledì 24 Giugno Ore 21:00 Svizzera – Canada Rai TV / RaiPlay Giovedì 25 Giugno Ore 22:00 Ecuador – Germania Rai TV / RaiPlay Venerdì 26 Giugno Ore 21:00 Norvegia – Francia Rai TV / RaiPlay Sabato 27 Giugno Ore 23:00 Panama-Inghilterra oppure Croazia-Ghana (1 match) Rai TV / RaiPlay

Il programma Rai per la fase a eliminazione diretta

A partire dal 28 giugno la Rai intensificherà la programmazione trasmettendo in chiaro i match più importanti del tabellone. In totale verranno mandati in onda 18 incontri decisivi, con i seguenti dettagli sui turni:

Sedicesimi di finale (6 partite): Un match al giorno dal 28 giugno al 3 luglio, con orari variabili nella fascia compresa tra le 19:00 e le 23:00 italiane.

Ottavi di finale (4 partite): Quattro big match trasmessi in diretta dall’inizio alla fine tra il 4 e il 7 luglio (tutti alle ore 22:00).

Quarti, semifinali e finali: Orari ufficiali Rai

Dai quarti di finale in poi, la Rai garantirà la copertura totale degli eventi fino alla chiusura della Coppa del Mondo. Di seguito il dettaglio orario dei giorni caldi: