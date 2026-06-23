Mondiali 2026, verdetti oggi: anche Haaland e la Norvegia volano ai sedicesimi! Ronaldo storico, Giordania eliminata

Grazie ai risultati del campo, dopo Messico, Stati Uniti, Germania , Argentina e Francia, anche la Norvegia stacca ufficialmente il pass per i sedicesimi di finale, mentre la Giordania deve salutare la competizione. Ma a prendersi le copertine è anche un leggendario Cristiano Ronaldo, che sembrerebbe finalmente essersi risvegliato dal torpore che aveva caratterizzato la prima partita del Portogallo contro la RD Congo. Ecco il riepilogo completo delle partite di oggi, i risultati e le classifiche aggiornate girone per girone.

Girone I: Haaland trascina i Vichinghi ai 16esimi

Norvegia – Senegal 3-2 (New Jersey Stadium, New York)

Partita pirotecnica a New York. A sbloccare il match al 43′ è il granata Pedersen, appena entrato, che approfitta di un clamoroso errore in rinvio di Koulibaly per l’1-0. Nella ripresa sale in cattedra Erling Haaland: l’attaccante del City raddoppia al 48′ in contropiede. Il Senegal reagisce d’orgoglio al 53′ con una splendida scivolata di Sarr (2-1), ma cinque minuti più tardi (58′) è ancora Haaland a firmare la doppietta personale che vale il 3-1. In pieno recupero (93′) arriva la doppietta anche per Sarr, che fissa il punteggio sul definitivo 3-2. Al triplice fischio è esplosa la festa scandinava al New Jersey Stadium: la squadra si è diretta sotto la curva e ha dato vita, insieme alla marea di tifosi, alla spettacolare “vogata vichinga”. Un rito da brividi, scandito dal ritmo battente dei tamburi e dai gridi di battaglia dei giocatori e dei loro tifosi che ha fatto letteralmente impazzire i social.

Curiosità del girone: Giornata di grandi bomber. In questo turno hanno realizzato una doppietta Mbappé (Francia), Haaland (Norvegia) e Sarr (Senegal).

Classifica Girone I

Francia – 6 punti (Qualificata)

Norvegia – 6 punti (Qualificata)

Senegal – 0 punti

Iraq – 0 punti

Girone J: L’Algeria rimonta, la Giordania saluta e l’Argentina festeggia il pass

Giordania – Algeria 1-2 (San Francisco Bay Area Stadium)

L’Algeria fa la partita ma spreca troppo, e la Giordania cinica punisce al 36′ con Al-Rashdan per il momentaneo 1-0. Nella ripresa l’assedio algerino dà i suoi frutti: al 69′ Benbouali sigla il pareggio di testa sfruttando l’unica indecisione dell’ottimo portiere giordano Abulaila. All’82’ si completa la rimonta: Gouiri firma l’1-2 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, specialità della casa algerina. Questo risultato gela la Giordania, che viene matematicamente eliminata, e consegna la qualificazione aritmetica all’Argentina, che dopo la vittoria di ieri vola a punteggio pieno agli ottavi di finale.

Classifica Girone J

Argentina – 6 punti (Qualificata grazie al successo di ieri)

Algeria – 3 punti

Austria – 3 punti

Giordania – 0 punti (Eliminata)

Girone K: Show del Portogallo, Cristiano Ronaldo scrive la storia del calcio

Portogallo – Uzbekistan 5-0 (Houston Stadium)

Vittoria schiacciante del Portogallo sull’Uzbekistan di Cannavaro in una serata che definire “storica” è riduttivo. Apre le danze Cristiano Ronaldo al 6′: è il suo primo gol in questa edizione, ma significa record assoluto, essendo l’unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse dei Mondiali. Al 17′ Mendes raddoppia su punizione, poi al 39′ Ronaldo fa doppietta (3-0), diventando il giocatore più anziano della storia a segnare due gol in una partita del Mondiale. Nella ripresa arrivano l’autogol di Khusanov al 60′ e il definitivo 5-0 firmato da Rafa Leão all’88’.

Classifica Girone K