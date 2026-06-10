Perché la Cina è fuori dai Mondiali 2026 ma l’intero Paese tifa per lo stesso uomo: l’incredibile fenomeno Ma Ning

Il calcio sa essere uno sport spietato, ma sa anche generare storie che vanno ben oltre il rettangolo verde. Per la sesta volta consecutiva, la nazionale di calcio della Cina ha fallito l’appuntamento con la storia, guardando da spettatrice i Mondiali 2026. Eppure, le strade di Pechino, Shanghai e i trend della piattaforma social Weibo non respirano aria di rassegnazione. Un intero popolo, privo dei propri undici eroi sul campo, ha deciso di compattarsi attorno a un simbolo inaspettato: l’arbitro Ma Ning. All’età di 46 anni, il fischietto asiatico è volato in Nord America non come semplice direttore di gara, ma come vero e proprio portabandiera di una nazione.

Il “Maestro dei Cartellini”: ecco perché Ma Ning è una stella del web

Il soprannome non è nato per caso. Nel panorama calcistico asiatico, Ma Ning è conosciuto come il “Maestro dei Cartellini”. Per comprendere l’origine di questo mito moderno bisogna fare un salto indietro al 2015, durante un accesissimo e infuocato derby di Shanghai: in quell’occasione, l’arbitro non esitò a estrarre ben nove cartellini gialli e tre cartellini rossi, congelando la partita con un’autorità di ferro. C’è poi una coincidenza cromatica quasi poetica che ha fatto impazzire i tifosi: i colori tradizionali della nazionale cinese sono proprio il rosso e il giallo, esattamente come i cartellini che Ma Ning distribuisce con assoluto zelo in ogni competizione. “Probabilmente il suo bagaglio per i Mondiali è pieno solo di cartellini gialli e rossi”, ha ironizzato un utente su Weibo, riassumendo l’essenza di un personaggio diventato virale.

Il collettivismo e il senso dell’onore: la chiave socio-culturale del tifo cinese

Per capire come sia possibile che un arbitro diventi un idolo commerciale, sponsorizzato da colossi tecnologici come Lenovo e Hisense o marchi alimentari come Mengniu, bisogna scavare nella psiche socio-culturale del popolo cinese. A differenza dell’individualismo occidentale, la società cinese si fonda sul collettivismo e su un profondo senso dell’onore nazionale. Quando la comunità subisce una delusione – come il fallimento sportivo della nazionale maschile – il focus non si disperde, ma si sposta compatto su chiunque possa tenere alto il nome della patria. Ma Ning, essendo l’unico arbitro cinese inserito nella prestigiosa lista FIFA dei 52 direttori di gara (coadiuvato dall’assistente Zhou Fei e dal VAR Fu Ming), incarna lo spirito di rivalsa di un miliardo e mezzo di persone. Non importa che non indossi gli scarpini da attaccante: lui rappresenta lo Stato, il rigore e la competenza della Cina. I numeri lo confermano: un hashtag sul suo viaggio mondiale ha superato 3,6 milioni di visualizzazioni, mentre il suo profilo sulla piattaforma RedNote ha guadagnato quasi 200.000 follower in meno di due settimane.

Il cammino spezzato: chi ha eliminato la Cina dalle qualificazioni mondiali?

La presenza di Ma Ning in Nord America lenisce una ferita aperta. La nazionale cinese maschile ha partecipato a una sola fase finale dei Mondiali in tutta la sua storia, nel lontano 2002. Da allora, un digiuno lunghissimo. Nelle complicate fasi di qualificazione asiatica (AFC), la Cina ha dovuto fare i conti con avversari storici ed emergenti nel proprio percorso. Tra sfide tese, i passi falsi contro le big del continente e i pareggi dolorosi (come quelli contro la Thailandia o le fatiche contro Singapore) hanno progressivamente spento il sogno di agguantare il pass diretto o i piazzamenti utili per la fase successiva. L’incapacità di competere stabilmente con il livello espresso da potenze come Giappone, Corea del Sud o l’Iran ha decretato l’ennesima esclusione. Proprio per questo, il commento più iconico rimbalzato sui social cinesi recita: “Tutto il Paese è con te, Ma Ning… tranne la nazionale calcio”. Un mix di amara ironia e orgoglio patriottico.

Da Doha al Nord America: la consacrazione internazionale di Ma Ning

Questo torneo non è il debutto assoluto per il “Maestro dei Cartellini”. Ma Ning aveva già assaporato l’atmosfera della massima competizione calcistica a Qatar 2022, dove era stato impiegato come quarto ufficiale. Negli ultimi anni la sua crescita è stata esponenziale, culminata con la direzione della finale di AFC Asian Cup. Oggi, la sua rigidità regolamentare e la sua indiscussa personalità lo hanno portato sul palcoscenico più importante del mondo. Se i calciatori cinesi non riescono a calcare i campi mondiali, ci penserà Ma Ning a far rispettare le regole, un cartellino (rosso o giallo che sia) alla volta.