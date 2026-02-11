Ronaldo torna all’Al-Nassr dopo lo scontro con il calcio saudita

Cristiano Ronaldo tornerà in campo con l’Al-Nassr dopo giorni di tensione che hanno scosso ai piani alti il calcio saudita. La protesta della stella portoghese, durata due partite e culminata in un vero e proprio braccio di ferro con il sistema, si è chiusa con un accordo mediato dal Public Investment Fund.

Ma la vicenda va ben oltre il semplice rientro di un campione: è uno specchio delle contraddizioni di un progetto calcistico giovane, ambizioso e ancora in cerca di equilibrio.

Due partite saltate e una protesta senza precedenti

Cristiano Ronaldo non era infortunato né squalificato. La sua assenza nelle gare contro Al-Riyadh (3 febbraio) e Al-Ittihad (6 febbraio) è stata una scelta deliberata. Alla base, la percezione di un trattamento diseguale tra i club sostenuti dallo stesso fondo sovrano saudita, con l’Al-Nassr penalizzato rispetto ai rivali diretti. Una presa di posizione forte, rara nel calcio moderno, che ha portato la questione fuori dal campo e dentro le stanze del potere sportivo.

Il “caso Benzema” e il punto di rottura

La frattura si è aperta con il trasferimento di Karim Benzema all’Al-Hilal, avvenuto durante la finestra di mercato di gennaio. Un’operazione considerata da Ronaldo “ingiusta” e sbilanciata, al punto da far temere che il fondo stesse “spianando la strada” verso il titolo per una sola squadra. Nel frattempo, l’attività di mercato dell’Al-Nassr è rimasta limitata a rinforzi interni, alimentando il senso di frustrazione del giocatore più rappresentativo dell’intera lega.

La risposta della Saudi Pro League: istituzioni contro individualità

La Saudi Pro League ha risposto con una presa di posizione netta e insolita per il calcio contemporaneo. In un comunicato ufficiale ha ribadito che nessun individuo, per quanto centrale, può determinare decisioni al di fuori del proprio club. Un messaggio chiaro: il progetto saudita vuole attrarre stelle globali, ma senza rinunciare a una struttura istituzionale autonoma. Anche il caso Benzema, è stato precisato, sarebbe stato finanziato da investitori privati e non direttamente dal PIF.

La mediazione e il ritorno in campo

Secondo quanto riportato da fonti portoghesi e internazionali, la crisi si è ricomposta dopo una serie di negoziati tra l’entourage di Ronaldo e i vertici sauditi. La posizione dirigenziale di José Semedo è stata ristabilita, alcune pendenze economiche sono state risolte e sono arrivate rassicurazioni su futuri investimenti. Il rientro è previsto per la sfida di campionato contro l’Al-Fateh del 14 febbraio, mentre è probabile una gestione prudente sul fronte continentale.

L’Al-Nassr senza Ronaldo: vittorie e segnali forti

Paradossalmente, l’Al-Nassr ha reagito bene all’assenza del suo leader. Due vittorie su due, secondo posto in classifica e distanza ridotta a un solo punto dall’Al-Hilal. Contro l’Al-Ittihad, Sadio Mané ha deciso la gara dal dischetto, mentre sugli spalti i tifosi hanno scelto un gesto simbolico: cartoncini gialli con il nome “Ronaldo” e il numero sette al settimo minuto. Un segnale di affetto, ma anche di consapevolezza: il progetto non è solo un uomo, anche se quell’uomo resta centrale.

Oltre Ronaldo: il vero banco di prova del calcio saudita

Questa vicenda racconta molto più di un semplice dissidio contrattuale. Racconta il conflitto tra star power e governance, tra attrattività globale e sostenibilità interna. La Saudi Pro League vuole essere una grande vetrina mondiale, ma deve dimostrare di saper gestire le personalità che ha scelto come simboli. Ronaldo, con i suoi 17 gol stagionali e un contratto fino al 2027, resta il volto del campionato. Ma il suo ritorno in campo segna anche una linea: il calcio saudita sta imparando, nel bene e nel male, cosa significa convivere con il peso dei grandi campioni.