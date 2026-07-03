Sedicesimi agli sgoccioli: il Portogallo passa in un finale thriller, Yamal incanta con la Roja e gli elvetici sfatano un mito che durava dal 1938

I sedicesimi di finale del Mondiale 2026 continuano a regalare emozioni, anche se sono quasi giunti al termine: tra le 21:00 di oggi e le 03:30 di domattina, infatti, si disputeranno gli ultimi match e sapremo con certezza quali nazionali avranno strappato il pass per la fase successiva e quali dovranno salutare definitivamente la competizione. Nell’attesa, tra verdetti netti, rinascite storiche e decisioni del VAR che cambiano il destino di una nazione all’ultimo secondo, ripercorriamo insieme quello che è successo nelle ultime, accesissime sfide.

Spagna-Austria 3-0: Doppietta di Oyarzabal e show di Lamine Yamal a Los Angeles

Nello spettacolare scenario dello Stadio di Los Angeles, il più costoso tra i 16 ospitanti, la Spagna offre una prova di forza impressionante, dominando un’Austria che ha provato a resistere finché ha potuto. La prima frazione di gioco è un monologo della Roja, che sbatte ripetutamente contro il muro eretto dall’ottimo portiere austriaco Schlager. Il fortino crolla però al 36′: pennellata di Cucurella e zampata vincente di Oyarzabal per l’1-0. A rubare l’occhio è soprattutto un ispiratissimo Lamine Yamal, letteralmente imprendibile per la difesa avversaria. Nella ripresa lo spartito non cambia. La Spagna gioca in armonia, si diverte e al 66′ trova il raddoppio con un colpo di testa di Porro. I cambi dell’Austria non producono gli effetti sperati e all’89’ si chiudono definitivamente i conti: ancora l’asse Cucurella-Oyarzabal confeziona il gol del 3-0 finale. La Spagna vola agli ottavi con merito e lancia un messaggio chiaro a tutto il torneo.

Portogallo-Croazia 2-1: Ronaldo brilla, dramma Gvardiol per il gol annullato al 103′

A seguire, al Toronto Stadium va in scena una sfida epica tra due leggende del Real Madrid e Palloni d’Oro: Cristiano Ronaldo e Luka Modric, probabilmente al loro ultimo ballo mondiale. La partita è di una qualità tecnica eccelsa. A sbloccare il match nella ripresa è però la fisicità della Croazia: al 53′ il veterano Perisic fulmina il portiere con un preciso rasoterra mancino per lo 0-1. Il Portogallo reagisce e al 67′, dopo la on-field review del VAR, si vede assegnare un calcio di rigore che Ronaldo trasforma con freddezza. Al 94′ l’apoteosi lusitana con una “rete tutta milanista”: cross di Leao e colpo di testa vincente di Ramos (l’acquisto più caro della storia del Milan) per il 2-1. Finita qui? Ebbene no. Al 90’+13, in una mischia furibonda nell’area portoghese, Gvardiol trova il gol del clamoroso pareggio che fa saltare in piedi lo stadio. Ronaldo, nel frattempo richiamato in panchina, è impietrito. Interviene però nuovamente il VAR: gol annullato per fuorigioco. La Croazia esce a testa altissima, mentre il Portogallo vola a un big match stellare contro la Spagna il prossimo 6 luglio.

Svizzera-Algeria 2-0: La favola Manzambi rompe la maledizione del 1938

Al BC Place di Vancouver, la Svizzera torna in campo fresca e riposata dopo ben nove giorni di stop (non giocava dal 24 giugno) per sfidare le temibili “Volpi del Deserto” dell’Algeria. Gli elvetici hanno un tabù storico da sfatare: non superano un turno a eliminazione diretta in un Mondiale dal lontanissimo 1938. L’inizio degli algerini è aggressivo, ma al 10′ sale in cattedra la stella nascente del calcio svizzero: Manzambi crea un’azione meravigliosa sulla fascia e serve a Embolo un pallone solo da spingere in rete per l’1-0. L’Algeria accusa il colpo e capitola definitivamente al primo minuto della ripresa: al 46′ ci pensa Ndoye a firmare il raddoppio. È il gol che spegne le speranze algerine. La Svizzera vince 2-0, rompe la maledizione e vola agli ottavi di finale, dove attende la vincente del match tra Colombia e Ghana.

Ultime tre sfide da brivido: fari puntati sul sogno in bilico di Capo Verde e su Colombia-Ghana

Il quadro dei sedicesimi di finale sta per completarsi con le ultime tre imperdibili sfide in programma tra stasera e la notte. Si parte alle 20:00 sul palcoscenico di Dallas, dove andrà in scena un caldissimo Australia-Egitto. I riflettori della notte si sposteranno poi a Miami a mezzanotte per il testa a coda più affascinante del turno: Argentina-Capo Verde. C’è grandissima attesa per capire se la nazionale di Capo Verde riuscirà a continuare la sua incredibile favola mondiale, dopo aver già firmato l’impresa di estromettere l’Arabia Saudita dal torneo. Infine, alle 03:30, a Kansas City si giocherà l’attesissimo match tra Colombia e Ghana: una sfida totale e senza esclusione di colpi che decreterà, tra le altre cose, la prossima avversaria della Svizzera agli ottavi.