Simone Inzaghi simbolo del nuovo calcio globale tra Arabia Saudita e campionati emergenti

Dopo aver vinto la King Cup, decimo trofeo in carriera e primo alla guida di un club saudita, Simone Inzaghi stringe ancora i denti nella corsa alla Saudi Pro League. Il derby dello scorso 12 maggio tra la sua Al-Hilal e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (anch’egli alla ricerca del suo primo titolo in Arabia Saudita), infatti, ha avuto esiti inaspettati e quantomeno caotici. Proprio quando l’Al-Nassr sembrava sul punto di vincere aritmeticamente il campionato saudita, infatti, un autogol al 98° ha chiuso l’incontro in pareggio, slittando la decisione finale. Ora CR7, cinque punti e una partita in più rispetto all’Al-Hilal, guarda alla partita decisiva contro il Dhamk, mentre Inzaghi, con una sola sconfitta in stagione tra campionato, coppa e Champions League asiatica, deve affrontare senza errori le ultime due giornate. La corsa per il double del tecnico italiano, dunque, continua, ma nel frattempo i suoi successi sportivi lo eleggono a simbolo del nuovo calcio mediorientale. La sua scelta di lasciare il calcio europeo per un campionato emergente all’apice della sua carriera, infatti, si inserisce in un fenomeno più ampio di migrazione di know-how calcistico, idee e competenze che riguarda non più solo gli atleti ma sempre più spesso anche gli allenatori. Questa “fuga”, a sua volta, è solo il riflesso di una profonda trasformazione che sta investendo il calcio globale, sempre più multipolare, dove i campionati europei storicamente dominanti sembrano perdere terreno.

Dall’Inter all’Al-Hilal: la scelta di Simone Inzaghi

Il trasferimento di Simone Inzaghi dall’Inter all’Al-Hilal, avvenuto nel maggio del 2025, è stato uno degli eventi più discussi del calcio moderno e ha giocoforza alimentato il dibattito sul nuovo ruolo della Saudi Pro League nel calcio globale. A differenza di altri colleghi e atleti, infatti, il tecnico italiano non ha scelto l’Arabia Saudita nella fase conclusiva della sua carriera ma, al contrario, all’apice del suo percorso professionale come allenatore. Dopo aver guidato l’Inter, recentemente vincitrice del suo 21esimo titolo come Campione d’Italia e della decima Coppa Italia, per quattro stagioni, infatti, il suo trasferimento ha avuto una portata simbolica importante. Quello stesso bagaglio tecnico che aveva portato i nerazzurri ai vertici del calcio italiano ed europeo, trasferita nella Penisola Arabica, ha confermato come la Saudi Pro League sia un campionato in grado di attirare nomi blasonati non solo per ragioni economiche ma anche per un progetto tecnico credibile e competitivo. È vero che l’ingaggio con l’Al-Hilal ha reso Inzaghi il secondo allenatore più pagato al mondo (26 milioni di euro, secondo solo a Diego Simeone all’Atlético Madrid), ma ridurre la sua scelta esclusivamente al peso economico rischia di semplificare un fenomeno molto più complesso. L’Al-Hilal, infatti, è oggi uno dei club più strutturati del calcio asiatico, sostenuto da ambizioni internazionali, importanti investimenti e una pressione competitiva che si fa sempre più elevata. L’arrivo di un allenatore europeo di primo livello, dunque, si inserisce perfettamente in una più ampia strategia del club saudita di crescita e, soprattutto, legittimazione internazionale.

La fuga europea degli allenatori verso Arabia Saudita e campionati emergenti

Dopo il boom di trasferimenti verso l’Arabia che ha riguardato i giocatori (nomi come Rúben Neves, Karim Benzema, Kalidou Koulibaly e Cristiano Ronaldo), che il fenomeno coinvolgesse anche gli allenatori, soprattutto in considerazione dell’evoluzione del mercato, è quasi scontato. Oggi, infatti, anche i tecnici stanno diventando protagonisti di una mobilità internazionale sempre più marcata. I campionati emergenti non cercano solo grandi nomi, cercano soprattutto metodi di lavoro, organizzazione tattica e credibilità sportiva; elementi che contraddistinguono gli allenatori europei in generale e quelli italiani in particolare che possono contare su tradizione tattica e forte esperienza maturata nelle competizioni europee. Al pari di Inzaghi, sono molti i nomi che negli ultimi anni hanno deciso di lasciare il calcio europeo tradizionale per trasferirsi verso i campionati fino a ora considerati “periferici”. Dopo cinque stagioni al Milan, Stefano Pioli ha guidato l’Al-Nassr nella stagione 2024/25 per poi tornare in Italia alla Fiorentina (da cui tuttavia è stato esonerato a novembre del 2025 e con cui ha recentemente raggiunto un accordo definitivo per la risoluzione del contratto). Allo stesso modo, anche l’ex tecnico romanista José Mourinho ha trascorso la stagione 2024/25 lontano dai campionati europei, in particolare nella Süper Lig turca con il Fenerbahçe, per poi tornare su una panchina europea con il Benfica della Primeira Liga. Il francese Laurent Blanc è approdato all’Al-Ittihad nel 2024 e ha condotto la squadra alla vittoria della Saudi Pro League e della King Cup prima di essere esonerato all’inizio della stagione successiva. Percorso simile per Steven Gerrard all’Al-Ettifaq tra il 2023 e il 2025 e per Marcelo Gallardo all’Al-Ittihad nella stagione 2023/24 (poi tornato nella panchina argentina del River Plate). Oltre a Inzaghi, le panchine arabe vedono ancora le presenza di Sergio Conceição subentrato a Blanc all’Al-Ittihad, Jorge Jesus prima all’Al-Hilal e nell’ultima stagione all’Al-Nassr, Matthias Jaissle all’Al-Ahli, Brendan Rodgers all’Al-Qadisiya, Christophe Galtier prima alla qatariota Al-Duhail e poi alla saudita Neom, Imanol Alguacil all’Al-Shabab, e ancora Pedro Emanuel, José Gomes e Des Buckingham. Sebbene i trasferimenti, sia nel caso dei giocatori che degli allenatori, siano stati frequenti quanto i ritorni, è evidente che il campionato arabo, come molti altri campionati globali emergenti, sia alla ricerca di profili competitivi e mediaticamente rilevanti. In quest’ottica, gli allenatori sono asset strategici funzionali ai risultati sportivi, sì, ma anche alla costruzione dell’immagine internazionale delle leghe emergenti.

Perché l’Arabia Saudita investe sugli allenatori

L’obiettivo di investimento della Saudi Pro League è quello di costruire un ecosistema calcistico il più possibile stabile, competitivo e tecnicamente riconoscibile. In questo percorso, gli allenatori giocano un ruolo fondamentale: portare figure di spicco come Inzaghi vuol dire aumentare il livello tattico delle squadre, migliorare i metodi di allenamento, attirare nuovi giocatori e, in definitiva, rafforzare la credibilità internazionale dell’intero sistema. Come abbiamo già visto in precedenza, questo tipo di operazioni è fortemente sostenuto da un fondo sovrano, il Public Investment Fund (PIF), e si inserisce in un più ampio progetto che ha come obiettivo quello di diversificare l’economia dell’Arabia Saudita per ridurre la dipendenza dal petrolio, il piano Vision 2030. Il programma, annunciato nel 2016 e non privo di critiche sul piano politico e dei diritti umani, si articola su numerosi pilastri di sviluppo, tra questi lo sport e il calcio in particolare svolgono un ruolo da protagonisti. Il calcio diventa uno strumento economico, politico e geopolitico, parte della strategia di soft power dell’Arabia, soprattutto in vista del Mondiale del 2034 che passerà alla storia come prima Coppa del Mondo a 48 squadre ospitata da un solo Paese (a differenza dei prossimi Mondiali che si divideranno tra Messico, Stati Uniti e Canada). In questo scenario, come già sottolineato, gli allenatori non sono più semplici attori sportivi ma acceleratori di crescita e legittimazione internazionale.

La Serie A esporta competenze ma fatica a trattenerle

Il caso di Inzaghi dice molto del contesto sportivo saudita ma evidenzia anche la realtà odierna del calcio italiano, in particolare le sue difficoltà strutturali. Non si tratta solo di ingaggi: il divario economico sempre più evidente con i campionati europei e con i campionati emergenti, Premier League e Saudi Pro League tra tutti, si riflette anche sui progetti tecnici del club.

Dopo aver formato e prodotto allenatori competitivi, idee tattiche e competenze riconosciute in tutto il mondo, oggi la Serie A sembra far fatica a trattenere all’interno del sistema top player e top coach. Il massimo campionato italiano, schiacciato da ricavi inferiori alla media globale, instabilità finanziaria e pressioni sui risultati immediati, continua a esportare know-how senza riuscire a valorizzarlo internamente. In tal senso la “fuga europea” degli allenatori è il riflesso di una crisi competitiva sempre più ampia causata dalla crescita sempre più evidente dei nuovi poli finanziari globali.

Come Arabia Saudita e MLS stanno cambiando il calcio globale

Il percorso di Simone Inzaghi nella Saudi Pro League, infine, assume anche un altro significato. Il centro tecnico e storico del sistema calcistico mondiale resta, e forse resterà sempre, in Europa, ma il calcio che attira investimenti, competenze e protagonisti si fa sempre più multipolare. Non parliamo solo di Arabia Saudita: i mercati emergenti stanno progressivamente ridisegnando la geografia economica del calcio globale. Guardando al Nord America, ad esempio, la crescita economica e commerciale costante della Major League Soccer è innegabile. Secondo le stime, i ricavi commerciali della MLS crescono con un incremento annuo del 14% (nel febbraio del 2026, alla vigilia dell’inizio della stagione, i ricavi da sponsorizzazioni a livello di franchigie hanno toccato la cifra record di 716 milioni di dollari), mentre il valore complessivo delle franchigie ha raggiunto i 23 miliardi di dollari (con cinque franchigie – Inter Miami, LAFC, LA Galaxy, NYCFC e Atlanta United – che superano la barriera del miliardo). Allo stesso modo aumentano i tifosi negli stadi (la partita d’apertura della stagione tra Los Angeles FC e Inter Miami CF ha attirato la cifra record di 75.673 tifosi) e, anche grazie alla partnership a lungo termine con Apple TV, gli spettatori live (con una media di 3,7 milioni di spettatori a settimana per le partite in diretta nel 2025, in aumento del 29% rispetto all’anno precedente). Da una parte l’entusiasmo statunitense per il calcio si può ricondurre al Mondiale, dall’altra è innegabile che il calcio europeo ha nuovi e agguerriti competitors con cui confrontarsi. In questo scenario, allenatori, dirigenti e giocatori diventano figure sempre più mobili all’interno di un mercato internazionale che non ruota più esclusivamente attorno ai grandi campionati europei. Così, il trasferimento di Inzaghi e i suoi successi sportivi con l’Al-Hilal diventano il simbolo di una fase storica del calcio in cui il prestigio non si concentra più in un solo continente ma si distribuisce su scala globale, definendo nuovi equilibri economici, politici e mediatici.