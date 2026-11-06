Italia-Francia, Milano vieta gli alcolici fino a mezzanotte mentre la Nazionale insegue i quarti

Il giorno di Italia-Francia, a Milano, chi vorrà una birra dovrà sedersi al tavolo. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha deciso, d’intesa con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: giovedì 12 novembre non si potranno vendere né servire alcolici e superalcolici. Quella sera alle 20.45 la Nazionale ospita la Francia a San Siro, nella quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League.Le fasce orarie sono due. In centro, sui Navigli, in zona Sempione e in corso Como il divieto vale dalle 8 a mezzanotte. Nell’area dello stadio e nelle vie intorno vale da mezzogiorno alle 24. La nota della Prefettura di Milano spiega lo scopo: prevenire “possibili turbative per l’ordine pubblico” legate all’abuso di alcol, perché la partita si svolga serenamente.

Divieto alcolici a Milano: cosa resta consentito

Il provvedimento non chiude i locali. Bar e ristoranti potranno continuare a servire chi consuma al tavolo. Quello che sparisce è l’asporto: niente vetro, niente lattine, sia nei negozi sia sui banchi degli ambulanti. Per chi abita o lavora nelle zone interessate cambia poco. Per chi pensava di riscaldarsi con una birra in strada prima di salire allo stadio, cambia tutto. La misura non è nuova per questa partita. Nel novembre 2024, quando i francesi arrivarono al Meazza per l’ultima giornata del girone, lo stesso prefetto aveva firmato un divieto simile. Quella volta in centro lo stop finiva alle 20, adesso dura fino a mezzanotte.

Un San Siro da oltre 51mila spettatori e un girone ancora aperto

Le precauzioni seguono la crescita del pubblico. Al 2 novembre la FIGC contava già 51.000 biglietti emessi, e mancavano ancora dieci giorni alla partita. In palio c’è molto. Dopo quattro giornate la Francia guida il girone con 10 punti, l’Italia di Roberto Mancini è seconda con 7, il Belgio terzo con 6 e la Turchia ferma a zero. Le prime due vanno ai quarti di finale. Milano, negli ultimi anni, non ha portato fortuna agli azzurri. Ci sono stati l’1-3 proprio contro la Francia due anni fa e l’1-4 con la Norvegia che chiuse le qualificazioni mondiali. Giovedì la Nazionale sarà davanti a un pubblico numeroso in una città sorvegliata con attenzione. Conoscerà già il risultato della sua diretta inseguitrice: Turchia-Belgio si gioca alle 18. Tre giorni dopo, domenica 15 novembre, si chiude il girone a Bruxelles contro il Belgio.