Italia: i quarti di Nations League passano da Bruxelles, mentre Mancini spera in Tresoldi

L’Italia di Roberto Mancini decide da sola se andare ai quarti di finale della Nations League. Dopo quattro giornate la Nazionale italiana è seconda nel gruppo con 7 punti. Ha tre lunghezze in meno della Francia e una in più del Belgio. Tutto si chiude in quattro giorni: giovedì 12 novembre arrivano i Bleus a San Siro, domenica 15 si gioca in casa dei belgi, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Entrambe le partite iniziano alle 20.45. Gli azzurri preparano la doppia sfida nel ritiro di Coverciano, dove la FIGC ha annunciato un nome in più rispetto ai 31 convocati: Federico Gatti. Il difensore della Juventus raggiungerà il Centro Tecnico Federale nelle prossime ore.

Cosa serve all’Italia per i quarti di Nations League

Le strade sono due. La più semplice passa da Bruxelles: vincendo in Belgio l’Italia arriverebbe almeno a 10 punti, una quota che i belgi non possono più raggiungere. L’altra si può aprire già giovedì. Serve battere la Francia e che il Belgio perda contro la Turchia, che gioca alle 18 dello stesso giorno. Il margine però è più stretto di quanto dica la classifica. Alla prima giornata, all’Olimpico, il Belgio vinse 2-0, e a parità di punti contano gli scontri diretti. Per questo un pareggio a Bruxelles dà la qualificazione certa solo se prima è arrivata la vittoria contro la Francia. Dopo quella falsa partenza l’Italia ha battuto la Turchia 4-1 in trasferta, ha pareggiato a Saint-Denis e ha superato di nuovo i turchi 3-1 a Bologna.

Mancini: “C’è da lavorare tanto”

Il ct non nasconde l’occasione. Per come si è messo il girone, l’Italia può giocarsi la qualificazione con le proprie forze, ma il giudizio sul gruppo resta prudente:

“Che poi la strada sia ancora lunga e che c’è da lavorare tanto anche questa è una certezza”.

Tresoldi, Palma e la caccia al doppio passaporto

Il discorso più interessante però riguarda il futuro, cioè i giocatori con doppia nazionalità. “Quelli bravi ci proviamo a prenderli”, spiega Mancini, che porta l’esempio di Matteo Palma. Il difensore dell’Udinese era indeciso tra Italia e Germania e secondo il ct “può diventare un difensore molto bravo”. Il nome più atteso resta Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, nato a Cagliari ma cresciuto nelle giovanili della Germania. Con lui hanno parlato sia Mancini sia Claudio Ranieri, e il ct ci spera: “È italiano, il padre è italiano, penso che ci siano delle possibilità che possa scegliere la maglia azzurra. Speriamo faccia la scelta giusta”. La storia è già passata da un sì e da un passo indietro. A fine agosto Tresoldi aveva accettato la Nazionale italiana e la pratica per il cambio di federazione era partita. Pochi giorni dopo l’attaccante ha chiesto alla FIGC di prendere tempo. A ottobre ha segnato una tripletta all’Inter a San Siro in Champions League e ha raccontato di aver parlato con entrambe le federazioni, senza sbilanciarsi.

Chiesa fuori, Gatti dentro

Federico Chiesa invece non c’è. Il ct ha spiegato che l’esterno non sta giocando e deve ritrovare la condizione, ma è convinto che “possa tornare con noi molto presto”. Con Gatti la difesa ha un’alternativa in più per due partite in cui l’Italia si gioca il girone e la fiducia di un gruppo appena ricostruito. Si comincia giovedì 12 novembre alle 20.45 con Italia-Francia a San Siro. Due ore prima, il risultato di Turchia-Belgio dirà se la serata può già valere i quarti.