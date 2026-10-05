Ronaldo, Jorge Jesus riapre la Nazionale: «Non c’è rancore», mentre il Portogallo vola ai quarti

Il Portogallo ha chiuso il primo ciclo di Nations League con quattro vittorie su quattro (dei risultati dell’Italia, invece, abbiamo parlato qui). L’ultima è arrivata domenica sera al Dragão di Porto: 2-1 alla Norvegia, il pass per i quarti già in tasca. Eppure, a fine partita, la domanda era una sola: Cristiano Ronaldo tornerà? Jorge Jesus ha risposto senza chiudere nessuna porta.

«Per quanto mi riguarda, le porte sono aperte. Cris è colui che deve decidere della sua vita prima della prossima convocazione».

La condizione è una: che a novembre stia giocando con l’Al Nassr. Il ct ha scelto la strada della distensione, la stessa del presidente federale Pedro Proença. Per entrambi quello di Copenaghen è stato un malinteso. «Non c’è rancore», ha detto Jesus. «Penso che sia una questione facile da risolvere. Quando, non lo so».

Portogallo-Norvegia 2-1: Ramos decide, Conceição espulso

In campo la Seleção ha risposto alle tensioni nel modo più netto. La Norvegia è passata avanti al 36′ con una conclusione a giro di Kristoffer Ajer, dal limite all’incrocio. Due minuti dopo è arrivato il pari di João Cancelo, con una conclusione potente da fuori area. Il sorpasso porta la firma di Gonçalo Ramos, schierato ancora una volta al posto di Ronaldo. L’azione è nata da un lancio di Vitinha per João Félix, che di prima ha servito l’attaccante del Milan. Per Ramos è il terzo gol in tre partite consecutive. Il finale è stato in dieci, per la doppia ammonizione di Francisco Conceição: due gialli in pochi secondi per le proteste dopo un rigore non concesso. Il Portogallo ha dodici punti, la Danimarca seconda a sei. Il primo posto si deciderà a novembre, ma i quarti sono già certi.

Il caso Ronaldo, dalla panchina in Norvegia all’addio al ritiro

Tutto è cominciato domenica 27 settembre, nel 2-1 in casa della Norvegia. Ronaldo è rimasto in panchina per novanta minuti, cosa che non gli era quasi mai capitata in carriera. A fine gara è rientrato negli spogliatoi senza fermarsi a ringraziare i tifosi con i compagni. Mercoledì 30, a Copenaghen, alla vigilia della sfida con la Danimarca, è arrivata la rottura. Jesus aveva confermato in conferenza stampa che Ramos sarebbe partito ancora titolare. Ronaldo ha lasciato il ritiro e lo ha spiegato su Instagram. Ha scritto di averlo deciso «dopo la conferenza stampa dell’allenatore» e dopo un colloquio con Proença, promettendo di spiegare le sue ragioni «al momento giusto». La Federazione ha proseguito la preparazione con gli altri 24 convocati, e il Portogallo ha vinto 4-2 al Parken. Jesus, in quei giorni, aveva tracciato una linea precisa sulla sua autorità: «Sono l’allenatore, ho detto al giocatore che non avrebbe giocato. Nessun giocatore mi farà cambiare idea». Domenica il tono era un altro, ma la sostanza no: la scelta sul ritorno passa a Ronaldo.

Proença: «Ronaldo è il simbolo supremo dell’identità portoghese»

Il presidente federale ha messo il capitano al riparo da ogni lettura punitiva. Lo ha definito «il miglior giocatore della storia» e ha ricordato che avrebbe potuto chiudere con la Nazionale dopo i Mondiali, e non lo ha fatto. Ha aggiunto che resterà nel gruppo ogni volta che sarà in forma. Ora che le quattro partite sono finite, ha detto, c’è il tempo per sedersi e chiarire. A 41 anni Ronaldo resta il recordman della Nazionale, con 234 presenze e 146 gol. Le ultime tre vittorie di questo autunno sono arrivate senza di lui in campo. La prossima finestra internazionale è a novembre, con il primo posto del girone ancora da assegnare. Sarà lì che si capirà se il malinteso è stato davvero chiuso.