Dai cimeli da asta all’oro fisico: l’AS Roma lancia le monete ufficiali da investimento

Come abbiamo raccontato di recente in merito ai valori d’asta per il celebre pallone della “Mano de Dios” di Maradona e al valore inestimabile dei cimeli calcistici, il legame emotivo tra tifosi e icone sportive ha oggi raggiunto vette economiche straordinarie. Se fino a ieri la devozione verso la propria squadra del cuore si esprimeva unicamente tramite maglie d’epoca, biglietti storici o figurine rarissime, oggi il mondo del calcio compie uno scatto in avanti verso il settore degli investimenti reali.

Coincidendo con il debutto tra le mura amiche dell’Olimpico nel campionato 2026-27, l’AS Roma – in collaborazione con il nuovo Gold Partner Orodei – ha svelato la Collezione Premium Monete AS Roma. L’iniziativa rappresenta un tassello chiave nel percorso di avvicinamento al centenario della società e trasforma l’orgoglio per la maglia in un vero e proprio patrimonio tangibile.

Come funziona e cosa comprende la Collezione Premium

La gamma proposta sulla piattaforma dedicata Orodei24 mette a disposizione degli appassionati monete coniate in oro puro al 999,9/1000 (titolo 24 carati). Ciascun pezzo riporta in elegante bassorilievo l’iconografia storica della società capitolina, come lo stemma con la Lupa e il leggendario monogramma “ASR”.

Per intercettare differenti capacità di spesa, l’offerta è stata articolata in diverse soluzioni di grammaggio:

Formati disponibili: la linea varia dalla misura da 1 oncia troy (1 OZ) fino ai tagli da 50g, 20g, 10g e 5g.

Garanzia e sicurezza: il prodotto è gestito attraverso gli standard di un Banco Metalli ufficialmente iscritto agli albi di vigilanza.

Incentivi per l’esordio: per le prime 100 prenotazioni è previsto in omaggio l’esclusivo Kit Orodei & AS Roma.

Implicazioni economiche e sociali: il valore per le famiglie dei tifosi

L’iniziativa non risponde solo al desiderio di possedere un oggetto celebrativo, ma introduce una dinamica finanziaria e sociale profonda all’interno della comunità di sostenitori.

Il valore della riserva economica e del “bene rifugio”

Come sottolineato da Antonio Maesano, Presidente di Orodei, l’oro fisico si conferma storicamente una riserva di valore stabile e al riparo dalle fluttuazioni di mercato. Associare la fede calcistica all’acquisto di metallo prezioso permette al tifoso di affiancare alla passione emotiva uno strumento concreto di tutela e diversificazione del patrimonio familiare.

Trasformare la spesa tifosa in patrimonio durevole

A differenza del tradizionale merchandise da stadio (che tende a svalutarsi o usurarsi nel tempo), la moneta in oro 24 carati mantiene inalterato il valore intrinseco del metallo, arricchendolo del valore collezionistico legato alla storia del club.

Impatto sociale e senso di appartenenza intergenerazionale

In prospettiva sociale, questo progetto democratizza l’accesso all’investimento in oro, consentendo anche alle famiglie di piccoli e medi risparmiatori di convertire la propria appartenenza calcistica in un bene ereditabile. Il senso di comunità giallorossa viene così proiettato nel futuro, unendo la memoria del centenario alla solidità economica delle prossime generazioni.

Oltre lo stadio: la nuova era della “Football Economy”

Questa iniziativa segna senza dubbio un punto di non ritorno nell’evoluzione del rapporto tra tifoso e società. Non parliamo più di semplice consumo sportivo o di collezionismo fine a se stesso, ma del primo vero esperimento di “finanza sentimentale”. Se in passato la spesa per il tifo era considerata una voce a fondo perduto nel bilancio familiare, l’ingresso dei club nel mercato dei beni rifugio dimostra come il brand calcistico stia diventando un ecosistema economico a 360 gradi. Una scommessa ambiziosa che, se da un lato consolida il bilancio e l’immagine dei club verso il centenario, dall’altro lancia una provocazione affascinante al mercato: dimostrare che la riserva di valore più solida resta, prima di tutto, il cuore dei propri sostenitori.