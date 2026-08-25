Serie A 2026/27, prima giornata: vincono le big, Roma e Inter partono forte

La Serie A 2026/27 ha emesso i suoi primi verdetti, tra conferme, nuovi cicli tecnici e qualche sorpresa. Tra sabato 22 e lunedì 24 agosto si sono disputate le 10 partite della prima giornata del nuovo campionato, primo banco di prova dopo un’estate caratterizzata da cambi in panchina, nuovi acquisti e un calciomercato destinato a rimanere aperto fino al 1° settembre. L’attenzione era inevitabilmente rivolta alle squadre chiamate a inaugurare nuovi cicli tecnici, ma anche all’Inter campione d’Italia, alle altre big in cerca delle prime risposte e alle tre neopromosse Monza, Frosinone e Venezia. Dopo mesi di mercato, amichevoli e ipotesi sulle probabili formazioni, il campo ha iniziato a fornire le prime indicazioni sui nuovi equilibri della Serie A.

Ecco quindi tutti i risultati della prima giornata di Serie A 2026/27, con i marcatori, le indicazioni emerse dalle 10 partite e la prima classifica della stagione.

Serie A 2026/27, tutti i risultati della prima giornata

Il programma si è aperto sabato 22 agosto con Udinese-Como e Inter-Monza, per poi proseguire con Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. Quattro gli incontri della domenica, fino a Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina che hanno chiuso ufficialmente la prima giornata. Di seguito i risultati e i marcatori.

Udinese – Como 1 – 1 H. Kamara 29’ T. Douvikas 54’ Inter – Monza 4 – 1 H. Çalhanoğlu 6’ P. Zieliński 48’ P. Esposito 55’ Y. A. Bisseck 63’ G. Varela 29’ Parma – Cagliari 0 – 1 A. Romano 79 ‘ Genoa – Napoli 0 – 2 K. De Bruyne 82’ A. Vergara 87’ Venezia – Lecce 0 – 2 O. Gorter 46’ T. Gabriel 80’ Frosinone – Juventus 0 – 1 G. Bremer 22’ Torino – Milan 1 – 2 C. Adams 90+3’ A. Cissè 64’ A. Rabiot 67’ Atalanta – Sassuolo 2 – 1 G. Raspadori 6’ N. Krstović 65’ C. Odenthal 55’ Bologna – Lazio 0 – 1 D. Frattesi 59’ Roma – Fiorentina 4 – 0 D. Malen 27’, 52’, 60’ N. Pisilli 86’

Inter e Napoli, la prima risposta delle candidate allo Scudetto

Gli occhi erano puntati innanzitutto sull’Inter, chiamata a iniziare la difesa dello Scudetto conquistato nella stagione precedente. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno esordito a San Siro contro il neopromosso Monza, in una partita che rappresentava anche la prima occasione per osservare sul campo gli effetti del mercato estivo e le nuove gerarchie della squadra campione d’Italia. Inter-Monza è terminata 4 – 1: Il risultato si è sbloccato al sesto minuto con la rete di Çalhanoğlu, pareggiata al 29esimo dal gol di Varela. Dopo un primo tempo terminato in parità, i nerazzurri hanno travolto il Monza con le reti di Zieliński, Esposito e Bisseck.

Ripartiva invece da una trasferta il Napoli, secondo nello scorso campionato e protagonista di uno dei cambiamenti più importanti dell’estate con l’arrivo di Massimiliano Allegri al posto di Antonio Conte. A Genova l’attenzione era rivolta anche al nuovo assetto degli azzurri, profondamente modificato dagli interventi sul mercato. Il primo tempo è stato dominato da un coraggioso Genoa guidato da Daniele De Rossi, con un ritmo serrato che ha messo in difficoltà gli azzurri. Nel secondo tempo alcuni cambi hanno permesso al Napoli di reagire, fino alle reti di De Bruyne e Vergara che hanno fissato il risultato sul 2-0 per i partenopei. Sugli spalti i tifosi genoani hanno contestato una presunta spinta del belga ai danni del difensore Vásquez, non sanzionata dall’arbitro.

Milan, Juventus e Roma: come iniziano le altre big

La prima giornata rappresentava un test significativo anche per Milan, Juventus e Roma, tre squadre che iniziano il campionato con obiettivi importanti ma situazioni differenti. La Juventus di Luciano Spalletti, protagonista del mercato estivo per investimenti complessivi, ha fatto visita al neopromosso Frosinone. I bianconeri hanno controllato il ritmo della partita fin dai primi momenti, determinando il risultato finale al 22esimo minuto con il gol di Bremer su cross di Conceição. Dopo la rete la Juventus ha sprecato qualche buona occasione, senza però concedere spazio alla rimonta; soltanto nel recupero il Frosinone è andato vicino al pareggio senza trovarlo. La partita ha inoltre registrato una delle prime applicazioni in Serie A delle nuove direttive contro le perdite di tempo: Palmisani ha trattenuto il pallone oltre il limite consentito e l’arbitro ha assegnato un calcio d’angolo alla Juventus.

Anche il Milan inizia la stagione con una marcata discontinuità rispetto alla stagione precedente dopo che Ruben Amorim ha preso il posto di Massimiliano Allegri e ha portato con sé un sistema di gioco differente. Il primo tempo contro il Torino è stato equilibrato, con poche concessioni da entrambe le parti, e si è chiuso in parità. La situazione si è sbloccata nel secondo tempo con le reti di Cissè e Rabiot a pochi minuti di distanza. I granata hanno provato a rimontare, ma il tempo non è bastato: il gol di Adams al 93esimo ha fissato il risultato sul 2-1 per i rossoneri.

A chiudere l’intera giornata è stata invece la Roma, impegnata lunedì sera contro la Fiorentina. I giallorossi ripartivano dalla qualificazione in Champions League conquistata nella stagione precedente e dalla continuità del progetto di Gian Piero Gasperini. All’Olimpico la sfida è terminata con un brillante 4 – 0 firmato dai giallorossi: spicca l’intesa tra Dybala e Malen che insieme firmano tre assist e tre reti. La Fiorentina non riesce a recuperare e negli ultimi minuti arriva il poker di Pisilli.

Atalanta, Lazio e le altre: le indicazioni della prima giornata

Non soltanto le principali candidate alle posizioni di vertice. Il primo turno era particolarmente interessante anche per osservare alcune delle squadre che hanno modificato maggiormente il proprio progetto tecnico durante l’estate.

L’Atalanta ha inaugurato il ciclo di Maurizio Sarri contro il Sassuolo. Dopo il settimo posto della stagione precedente e alla vigilia degli impegni europei, i bergamaschi hanno iniziato il campionato conquistando i primi tre punti grazie alle reti di Raspadori e Krstović. Nuovo allenatore anche per la Lazio, affidata a Gennaro Gattuso dopo l’addio di Sarri. I biancocelesti hanno affrontato in trasferta il Bologna di Domenico Tedesco, altra squadra reduce da un cambio in panchina. La partita, terminata 1-0 a favore della Lazio, è rimasta equilibrata fino all’ingresso in campo dell’ex nerazzurro Frattesi, che al 59esimo ha segnato la rete decisiva su assist di Dia.

Particolare attenzione anche al Como di Cesc Fabregas, reduce dalla storica qualificazione in Champions League e chiamato quest’anno a gestire aspettative completamente differenti. L’esordio sul campo dell’Udinese si è concluso sull’1-1: all’aggressività iniziale dei friulani ha risposto nella ripresa la reazione dei lariani. Anche questa partita ha visto la prima applicazione di una delle nuove regole: Jesús Rodríguez ha ricevuto cure mediche ed è stato quindi costretto a restare fuori dal terreno di gioco per il minuto previsto dalla nuova normativa.

Completano il quadro della giornata Parma-Cagliari, terminata 0 – 1 per i sardi, e Venezia-Lecce, conclusa 0 – 2. Proprio il Venezia, insieme a Monza e Frosinone, rappresentava uno degli osservati speciali del weekend per il ritorno nella massima serie.

La classifica di Serie A dopo la prima giornata

I risultati del primo turno delineano anche la prima classifica della Serie A 2026/27. Una graduatoria inevitabilmente ancora poco significativa, ma che registra i primi punti conquistati e le prime differenze determinate dai risultati e dalla differenza reti.

Pos. Squadra PG V N P GF GS Pt 1 Roma 1 1 0 0 4 0 3 2 Inter 1 1 0 0 4 1 3 3 Napoli 1 1 0 0 2 0 3 4 Lecce 1 1 0 0 2 0 3 5 Milan 1 1 0 0 2 1 3 6 Atalanta 1 1 0 0 2 1 3 7 Juventus 1 1 0 0 1 0 3 8 Cagliari 1 1 0 0 1 0 3 9 Lazio 1 1 0 0 1 0 3 10 Udinese 1 0 1 0 1 1 1 11 Como 1 0 1 0 1 1 1 12 Torino 1 0 0 1 1 2 0 13 Sassuolo 1 0 0 1 1 2 0 14 Bologna 1 0 0 1 0 1 0 15 Parma 1 0 0 1 0 1 0 16 Frosinone 1 0 0 1 0 1 0 17 Venezia 1 0 0 1 0 2 0 18 Genoa 1 0 0 1 0 2 0 19 Monza 1 0 0 1 1 4 0 20 Fiorentina 1 0 0 1 0 4 0

Serie A 2026/27, i primi segnali del nuovo campionato

Il percorso verso la conclusione del campionato, con la 38esima giornata in programma nel weekend del 30 maggio 2027, è ancora molto lungo. Una sola giornata non può stabilire nuove gerarchie, soprattutto in un campionato iniziato con il mercato ancora aperto e diverse squadre nel pieno della costruzione dei rispettivi progetti. I primi 90 minuti hanno però offerto qualche indicazione sulle possibili dinamiche della nuova stagione, mostrando quanto delle trasformazioni dell’estate sia già arrivato sul campo. Il mercato può ancora modificare le rose e cambiare ulteriormente gli equilibri. Le gerarchie si costruiranno nei prossimi 9 mesi, ma il primo turno ha già trasformato le ipotesi dell’estate nei primi segnali concreti della nuova Serie A.