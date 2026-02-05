FIFA Museum da record nel 2025: il calcio sempre più globale

Il FIFA Museum ha chiuso il 2025 con risultati che ne certificano la trasformazione da semplice spazio espositivo a polo culturale globale del calcio. Nel corso dell’anno, il museo ha accolto 430.594 visitatori nelle sue sedi fisiche, facendo registrare il dato più alto dalla sua fondazione. Un risultato che si estende anche al piano digitale, dove le interazioni hanno superato quota 9,5 milioni, segno di un interesse che va oltre la visita tradizionale. Non si tratta solo di numeri, ma di un cambiamento strutturale nel modo in cui il calcio viene raccontato fuori dal campo.

Cos’è il FIFA Museum e perché oggi conta più che mai

Il FIFA Museum nasce con una missione chiara: preservare, raccontare e trasmettere il patrimonio storico e culturale del calcio mondiale. La sua sede principale si trova a Zurigo, ma negli ultimi anni il progetto ha assunto una dimensione sempre più internazionale, trasformandosi in una piattaforma culturale diffusa. Nel 2025, il museo ha esteso la propria presenza con esposizioni ed eventi anche a Miami, New York, Asunción e Rabat, intercettando pubblici diversi e rafforzando il legame tra il calcio e i contesti sociali in cui si sviluppa.

Dal passato al futuro: il calcio raccontato attraverso l’innovazione

Tra le iniziative più significative dell’anno spicca Innovation in Action, la mostra ospitata a Zurigo che esplora il ruolo della tecnologia nel calcio moderno. L’esposizione analizza come strumenti digitali, dati e innovazione stiano incidendo sul gioco, sull’arbitraggio e sull’esperienza dei tifosi.

Miami e New York: il FIFA Museum come ponte verso il calcio che verrà

Il successo dell’iniziativa ha portato alla sua programmazione internazionale: dal, la mostra sarà ospitata al, a conferma dell’approccio scientifico e divulgativo che il museo sta adottando.

Il 2025 ha rappresentato anche un anno strategico in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. A Miami, all’interno della Freedom Tower, il museo ha inaugurato Unidad – The World’s Game, una mostra immersiva pensata per accompagnare il pubblico nordamericano verso il Mondiale e lasciare un’eredità culturale duratura oltre l’evento sportivo. A New York, durante la settimana conclusiva della prima edizione della FIFA Club World Cup, il museo ha curato The Legacy Tunnel, un percorso narrativo che ha raccontato la nuova dimensione globale del calcio per club all’interno del Michelob Ultra Pitchside Club.

Spazio dedicato alla storia e al calcio femminile

Il programma del 2025 ha dedicato ampio spazio anche alla crescita del calcio femminile. A Rabat, la mostra Rising Stars: The FIFA U-17 Women’s World Cup Legends ha celebrato le giovani protagoniste che hanno contribuito allo sviluppo del movimento, sottolineando il ruolo delle competizioni giovanili nella costruzione del futuro del gioco. Ad Asunción, in occasione del 75º Congresso FIFA, il museo ha invece inaugurato una mostra commemorativa per il 120º anniversario della FIFA, rafforzando il legame tra memoria istituzionale e identità del calcio globale.

Un museo che racconta il calcio oltre il risultato

Il FIFA Museum non è uno stadio e non ospita partite, ma nel 2025 ha dimostrato di essere qualcosa di altrettanto centrale: uno spazio in cui il calcio viene interpretato come fenomeno culturale, sociale e storico. I numeri record raccontano un interesse crescente verso un calcio che non vive solo nei 90 minuti, ma nella sua capacità di rappresentare comunità, innovazione e memoria collettiva. Ed è proprio qui che il museo trova la sua forza: non limitarsi a celebrare il passato, ma offrire chiavi di lettura per capire il calcio di oggi e quello che verrà.