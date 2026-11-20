L’uscita mondiale di GTA VI è avvenuta alla mezzanotte del 19 novembre. Nelle 24 ore successive il videogioco ha generato oltre 2,6 milioni di messaggi sui social network, circa 1.850 al minuto. In che modo questo dato si intreccia col mondo del calcio? Per Visibrain, società francese che monitora le conversazioni online, si tratta del 7% in più di quanto registrato per l’avvio della Coppa del Mondo FIFA 2026, la prima a 48 squadre, giocata in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il confronto ha fatto subito il giro del web perché tocca un tasto sensibile: per un giorno un videogioco ha fatto più rumore del calcio, l’argomento che più di ogni altro divide e appassiona chi vive sui social. Il calcio però non è rimasto a guardare, anzi. Milan, Inter, Juventus e Bayern Monaco hanno trasformato quasi subito i loro profili in una succursale di Vice City, e più di un calciatore ha fatto sapere di avere già la console accesa. Del resto la passione per la PlayStation, nel calcio, non è mai stata un segreto!

Perché il lancio di GTA VI è diventato un caso mediatico

Grand Theft Auto VI è il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games, che fa capo al gruppo Take-Two. È un gioco “open world”: il giocatore si muove liberamente in una città, tra missioni criminali, inseguimenti in auto e una satira feroce della società americana. Questa volta lo scenario è Leonida, uno stato immaginario ispirato alla Florida, e Vice City è la rilettura di Miami. Il gioco è uscito su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dopo ben due rinvii. Il punto – infatti – non è il gioco in sé, ma l’attesa. GTA V è uscito il 17 settembre 2013: tredici anni fa. In mezzo ci sono state due generazioni di console, un’intera fase della carriera di Messi e Ronaldo e una montagna di prenotazioni. Secondo le stime di Sensor Tower, a fine giornata il titolo aveva venduto circa 24,6 milioni di copie, per 2,36 miliardi di dollari. Take-Two non ha ancora diffuso dati ufficiali.

Il meme “before GTA 6” e il calcio che lo ha alimentato

In tredici anni il ritardo è diventato un genere comico a sé: “We got X before GTA 6”, cioè “abbiamo avuto qualunque cosa prima di GTA 6”. Il tormentone è nato sui forum nel 2020 ed è esploso nel 2023. Il calcio gli ha fornito materiale in abbondanza. L’esempio più citato è l’Arsenal, che ha vinto la Premier League 2025-26 dopo 22 anni di digiuno: è diventato la versione da stadio della battuta, il trofeo arrivato prima del videogioco. Alla mezzanotte del 19 novembre il meme è stato dichiarato ufficialmente “morto” da mezzo internet. In tanti però hanno già trovato il sostituto: adesso si aspetta GTA 7.

Milan, Inter, Juventus: la Serie A sbarca a Vice City

Il Milan è stato tra i club più attivi. Su X ha pubblicato un carosello con i rossoneri ridisegnati nello stile del gioco e la didascalia “The characters we want in GTA VI”. Un secondo post, con le foto dei calciatori da bambini e oggi, scherza sull’attesa: “Growing up takes time. So did GTA VI”, crescere richiede tempo, e anche GTA VI ne ha richiesto. L’Inter ha scelto il dibattito tra appassionati: in un video Curtis Jones e Djed Spence, sulla strada per l’allenamento, si dividono sul capitolo preferito. Jones cita San Andreas e GTA V, Spence aggiunge Vice City e il compagno sbotta: “Vice City? Ma vattene”. La Lazio ha messo a confronto la rosa del 2013 con quella attuale. All’estero il Bayern Monaco ha celebrato l’“ultimo allenamento prima di GTA VI” con una finta copertina del gioco in edizione bavarese, Harry Kane in primo piano. La moda è arrivata anche in Serie C: la Torres ha chiamato a raccolta i tifosi per la sfida di domenica con lo Spezia con grafiche fatte di palme, tramonti rosa e grattacieli.

Da Isak alle prestazioni: i calciatori e l’effetto GTA

Tra i giocatori, la battuta più ripresa è di Alexander Isak. L’attaccante del Liverpool ha avvisato che dopo l’uscita del gioco sarebbe stato difficile rintracciarlo, perché sarebbe rimasto chiuso in casa. Già a settembre Steven Adams, centro degli Houston Rockets in NBA, aveva previsto un calo generale del rendimento a novembre. Sono battute: nessun dato dice che un videogioco abbia mai spostato un risultato. Però spiegano bene quanto GTA sia ormai parte della cultura degli spogliatoi.

Mondiale 2026 battuto? Il confronto per ora vale per il primo giorno

Il sorpasso riguarda l’esordio: le prime 24 ore di GTA VI contro il primo giorno del torneo. Per misurare la tenuta servirà tempo, perché il Mondiale ha fissato un’asticella alta. Il bilancio di Visibrain sulla Coppa del Mondo FIFA 2026 conta 148,2 milioni di messaggi tra l’11 giugno e il 16 luglio: in media 4,1 milioni al giorno, il 53% in più rispetto al 2022. Il picco è arrivato il 7 luglio, con 8,9 milioni. La nota diffusa non specifica parole chiave e finestra usate per misurare l’avvio della competizione, quindi anche il 7% va preso come indicazione, non come dato al decimale. Il calcio ha vissuto di partite che si susseguivano ogni giorno, mentre GTA VI è appena all’inizio di un percorso che vivrà di giocatori, video e meme per mesi (se non per anni). Intanto è chiaro come sia cambiata la competizione per l’attenzione: il calcio non si misura più solo con gli altri sport, ma con tutto l’intrattenimento, e i club lo hanno capito prima di molti altri. Domenica 22 novembre la Torres giocherà con lo Spezia la prima partita presentata a Vice City.