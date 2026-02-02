Polemiche in Liga: il rigore assegnato al Real Madrid fa discutere

La vittoria del Real Madrid contro il Rayo Vallecano doveva essere una semplice tappa nella corsa al titolo. Invece, il 2-1 maturato al Santiago Bernabeu ha lasciato dietro di sé più domande che certezze, soprattutto per il rigore assegnato nei minuti finali, destinato a far discutere ben oltre i confini della partita.

Il caso Brahim Diaz e il contatto che divide

Tutto accade al 98’, nell’ultimo degli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro Isidro Díaz de Mera. Brahim Diaz entra in area e finisce a terra dopo un contatto con Mendy, difensore del Rayo Vallecano. Il direttore di gara indica immediatamente il dischetto. Kylian Mbappé si presenta sul pallone e trasforma il rigore con freddezza, segnando il gol del 2-1 al 100’ e chiudendo così la partita. Ma è proprio in quell’istante che il calcio smette di essere solo cronaca. Le proteste della panchina del Rayo Vallecano sono immediate, perché rivedendo le immagini, il contatto appare tutt’altro che evidente. Mendy sembra ritirare la gamba, Brahim Diaz “accompagna” la caduta. Il VAR controlla, ma conferma la decisione presa in campo. Ed è qui che nasce il vero tema.

Quando il VAR non spegne le polemiche

L’episodio di Brahim Diaz non è un errore clamoroso né una simulazione evidente. È qualcosa di più sottile, e forse per questo più problematico: una decisione formalmente difendibile, ma sportivamente discutibile. Il VAR, nato per correggere gli errori evidenti, finisce ancora una volta per legittimare una scelta che resta figlia dell’interpretazione. Nel calcio di oggi, soprattutto in area di rigore, il confine tra fallo e “contatto cercato” è sempre più sfumato. I giocatori lo sanno, gli arbitri lo sanno, il VAR lo certifica. Ma il risultato è che ogni episodio diventa un precedente, e ogni precedente alimenta sospetti, soprattutto quando a beneficiarne è una squadra come il Real Madrid, costantemente sotto i riflettori.

Tre punti fondamentali per il Real Madrid, ma il clima al Bernabeu è teso

La vittoria porta il Real a 54 punti, a una sola lunghezza dal Barcellona capolista. Tre punti d’oro per Álvaro Arbeloa, alla guida dei Blancos dopo l’esonero di Xabi Alonso, e arrivati pochi giorni dopo la delusione europea contro il Benfica di Mourinho, costata l’accesso diretto agli ottavi di Champions League. Eppure, al Bernabeu non è festa piena. I fischi finali raccontano di un pubblico che avverte la fragilità del momento e, forse, anche il peso di una vittoria arrivata più per un episodio che per superiorità netta.

Il calcio moderno e la zona grigia delle decisioni

Il rigore di Brahim Diaz non è solo un episodio arbitrale. È lo specchio di un calcio che vive sempre più nella zona grigia: quella in cui le regole sono chiare, ma l’applicazione resta interpretabile; in cui la tecnologia non elimina il dubbio, ma lo rende più sofisticato.

Oggi una decisione non è più solo giusta o sbagliata: è “sostenibile”, “difendibile”, “non ribaltabile”. E in questo spazio si inseriscono polemiche, narrazioni e sfiducia. Nel calcio contemporaneo, soprattutto ai massimi livelli,Aprono discussioni, sospetti, riflessioni su equità, spettacolo e credibilità. Ed è forse questo il segnale più forte che arriva dal: il problema non è il rigore in sé, ma il fatto che nessuno, ormai, riesca più a sentirsi davvero convinto di una decisione.