McTominay: «sono un uomo piuttosto semplice», mentre la notte dello scudetto gli dà ancora i brividi

A Napoli è diventato un simbolo, quasi un supereroe, ma Scott McTominay non si riconosce in quell’immagine. In una lunga intervista alla rivista Undici, il centrocampista scozzese del Napoli preferisce presentarsi come una persona che lavora duramente:

«Il mio obiettivo è venire al campo, lavorare, tornare a casa e riposarmi. Sono un uomo piuttosto semplice».

Nell’intervista ricorda la notte dello scudetto contro il Cagliari, che per lui resta la più bella della carriera, e ringrazia Antonio Conte, l’allenatore che lo ha voluto in azzurro. Il ringraziamento ha più peso perché Conte non siede più sulla panchina del Napoli. La separazione consensuale è stata comunicata a inizio giugno, dopo un campionato 2025-26 chiuso al secondo posto. Dal 3 luglio l’allenatore è Massimiliano Allegri, con un contratto fino al 30 giugno 2029. «Ringrazio anche mister Antonio Conte, che mi ha aiutato moltissimo», dice McTominay, e allarga il discorso a tutto l’ambiente: «Siamo tutti una famiglia: tutti i coach, i magazzinieri, i fisioterapisti, i medici».

McTominay e la notte di Napoli-Cagliari: «La più bella in assoluto»

Era il 23 maggio 2025, 38ª giornata di Serie A. Al 42′ McTominay sbloccò la partita con una mezza rovesciata su cross di Politano, poi Lukaku firmò il 2-0. Fu il quarto scudetto della storia del Napoli, in una stagione che lo scozzese chiuse con 12 gol in campionato e il premio di MVP della Serie A. Di quella sera gli resta soprattutto la tensione:

«Ancora oggi mi vengono i brividi. È stata senza dubbio una delle giornate più belle della mia carriera. Anzi: la più bella in assoluto. Voglio rivivere un’altra notte così».

La rovesciata come specialità: «Se si presenta l’occasione, non ho paura»

Il gesto tecnico che lo ha reso celebre, la rovesciata, non è un caso: nasce dall’allenamento e dalla convinzione di poterlo eseguire. «Io so che il pallone può essere lassù, ma so anche che posso arrivarci». Lo stesso colpo lo ha ripetuto con la Scozia nella vittoria sulla Danimarca del novembre 2025, quella che ha portato la sua Nazionale ai Mondiali 2026. Il filo è sempre quello delle partite che contano: «A me quel tipo di pressione genera entusiasmo, la aspetto e la accolgo sempre con piacere».

Da Pogba a De Bruyne, tanta stima ma l’idolo è il padre

Negli anni lo scozzese ha giocato accanto a Paul Pogba, Juan Mata, Bruno Fernandes, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimović, e oggi a Napoli divide lo spogliatoio con Kevin De Bruyne. Per lui il talento non basta a spiegare quei campioni: ciò che li accomuna è la forza mentale. L’etica del lavoro, però, l’ha imparata in casa, da un padre che definisce il suo grande idolo e da una famiglia in cui «tutti lavoravano duramente». Da qui viene anche l’avvertimento ai più giovani: chi si sistema tra una bella macchina e una bella casa ed entra in una zona di comfort finisce per perdere l’interesse per il calcio. «Quello è l’approccio sbagliato».

McTominay e il rinnovo: il contratto con il Napoli scade nel 2028

«Voglio rivivere un’altra notte così» è l’unica frase dell’intervista che guarda avanti, e dove potrà viverla dipende dal contratto. L’accordo con il Napoli scade a giugno 2028. A inizio settembre Manna aveva descritto una volontà comune: «Lui vuole rinnovare e anche noi, però le cose vanno fatte coincidere e non sempre è semplice». Due mesi dopo l’accordo ancora non c’è e, anzi, la trattativa si sarebbe fermata sia sulle cifre sia sulle garanzie che lo scozzese chiede sul progetto tecnico. L’allenatore che lo ha portato allo scudetto non c’è più, mentre la «famiglia» di cui parla è ancora lì: il resto dipende da quella firma.