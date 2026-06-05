Nasce la nuova Serie A 2026-27: oggi il sorteggio del calendario con la nuova maxi-sosta Nazionali

Anche se la stagione si è appena conclusa e siamo sempre più vicini all’inizio dei prossimi Mondiali, la grande macchina del calcio non si ferma mai. Prende ufficialmente forma la nuova Serie A 2026-27: oggi, venerdì 5 giugno, alle ore 18:30 verrà infatti sorteggiato il calendario della prossima stagione del campionato italiano. La Lega Calcio Serie A ha già ufficializzato l’orario, i canali per seguire l’evento in diretta e tutti i criteri con cui verranno definiti gli accoppiamenti delle 38 giornate del torneo, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 202 per concludersi il 29-30 maggio 2027.

Calendario Serie A 2026-2027: i nuovi criteri e la super sosta per le Nazionali

In vista del sorteggio di oggi, la Lega Serie A ha stabilito le regole e i paletti per la compilazione dei turni. La grande novità a partire dalla stagione 2026/27 riguarda l’accorpamento delle finestre FIFA di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali: il campionato, di conseguenza, si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026. Per quanto riguarda la struttura delle partite, confermati i seguenti punti:

Asimmetria: la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del girone di ritorno.

La regola delle 8 giornate: devono esserci almeno 8 turni di distanza tra la gara di andata e quella di ritorno contro la medesima avversaria.

Alternanza casa/trasferta: prevista l’alternanza assoluta per le coppie di società Inter-Milan, Lazio-Roma e Juve-Torino.

Cos’è la nuova “Super Sosta” per le Nazionali di settembre e ottobre?

La vera novità a partire dalla stagione 2026/27 riguarda, come sopra accennato, la gestione delle finestre FIFA, ovvero le pause in cui la Serie A si ferma per lasciare spazio alle partite delle selezioni nazionali. Per ridurre lo stress dei viaggi e il rischio infortuni dei calciatori, la FIFA ha deciso di accorpare le vecchie soste di settembre e ottobre in un’unica maxi-finestra di tre settimane. Il campionato si interromperà consecutivamente per due weekend: domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026. In questo periodo, ogni Nazionale giocherà ben 4 partite consecutive anziché le classiche due, riducendo i voli intercontinentali. Le finestre totali di sosta durante l’anno scendono così da quattro a tre (le successive saranno il 15 novembre 2026 e il 28 marzo 2027).

Turni infrasettimanali e la regola sui Derby

I due turni infrasettimanali del campionato si disputeranno alla giornata 9 (28 ottobre) e alla giornata 18 (6 gennaio). I derby seguono una formale restrizione: verranno calendarizzati in giornate diverse e non potranno essere inseriti né alla prima, né all’ultima giornata, e nemmeno nel turno infrasettimanale feriale della 9ª giornata.

I paletti per le squadre in Champions, Europa e Conference League

Un discorso specifico riguarda i club impegnati nelle coppe europee. Le squadre partecipanti alla Champions League non affronteranno club partecipanti all’Europa League e alla Conference League nelle giornate comprese tra due turni di competizioni UEFA “back to back”, nello specifico: 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª e 34ª giornata. La stessa regola si applica anche per la 4ª giornata, ma limitatamente alle società partecipanti all’Europa League.

Dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A in TV e streaming

Il sorteggio del calendario di Serie A 2026-27 di oggi, venerdì 5 giugno alle 18:30, godrà di una copertura mediatica totale. Sarà possibile seguire l’evento in diretta attraverso diverse opzioni: