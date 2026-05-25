Classifica Serie A definitiva: verdetto Champions shock per Milan e Juve, favola Como!

ipario sulla Serie A è calato con verdetti definitivi che lasciano il segno e ridisegnano completamente la mappa del calcio italiano in Europa. Se da un lato l’ultima giornata ha regalato una favola sportiva pazzesca ed epocale a squadre come Como e Roma, dall’altro ha sancito il verdetto più amaro ed inatteso per due dei club più titolati d’Italia. Il campo ha parlato: Milan e Juventus mancano clamorosamente l’accesso alla massima competizione continentale.

Milan e Juventus fuori dalla Champions League: il peso del danno economico

Un terremoto sportivo che si traduce immediatamente in un durissimo colpo finanziario. Come evidenziato di recente, l’accesso alla Champions League non è solo una questione di prestigio, ma rappresenta la linfa vitale che permette ai club di sopravvivere economicamente e garantire la sostenibilità dei propri bilanci. I ricavi da capogiro tra premi UEFA, diritti televisivi e botteghino sono fondamentali. L’harakiri definitivo si è consumato a San Siro: il Milan, sceso in campo in un clima di aperta contestazione da parte della Curva Sud contro proprietà e dirigenza, si è fatto rimontare dal Cagliari, perdendo 2-1 nonostante il gol iniziale di Saelemaekers. Una sconfitta pesante che ha scatenato i fischi del pubblico in attesa delle decisioni del patron Cardinale. Non è andata meglio alla Juventus guidata in panchina da Spalletti: nel Derby della Mole contro il Torino (cominciato con un’ora di ritardo a causa di gravi scontri tra tifoserie che hanno visto un sostenitore bianconero ricoverato in gravi condizioni per un trauma cranico), i bianconeri si sono fatti rimontare due reti di vantaggio firmate da Vlahovic, chiudendo sul 2-2. La Juve chiude così sesta a quota 69 punti, subito dietro ai rossoneri (70 punti). Per entrambe il verdetto è il medesimo: la prossima stagione sarà Europa League.

Chi va in Champions League? La favola Como e il sogno realizzato della Roma

Se le nobili piangono, c’è chi scrive pagine di storia indelebili. Le quattro squadre della Serie A che voleranno nella prossima Champions League sono:

Inter: Campione d’Italia assoluta e dominatrice assoluta dei confini nazionali, capace di centrare uno straordinario double conquistando sia lo Scudetto che la Coppa Italia .

Napoli: Gli azzurri blindano un pazzesco secondo posto in classifica . Una qualificazione d’oro arrivata nonostante il recente, traumatico addio di Antonio Conte e le pesanti tensioni nell’ambiente.

Roma: Il sogno si è concretizzato. I giallorossi ci hanno creduto fino all’ultimo secondo e la spinta decisiva è arrivata quando più serviva. Sotto la guida di Gasperini , la Roma ha vidimato il pass Champions vincendo 2-0 a Verona con i gol di Malen ed El Shaarawy.

Como: Un vero e proprio miracolo sportivo. La squadra di Cesc Fabregas travolge 4-1 la Cremonese (condannandola alla retrocessione) grazie alla doppietta di Da Cunha e ai gol di Jesús Rodriguez e Douvikas, regalandosi la prima, storica qualificazione nel paradiso dei grandi.

Griglia coppe europee: la situazione di Atalanta, Milan e Juventus

I verdetti della classifica finale di Serie A delineano con precisione matematica le partecipanti alle tre competizioni continentali:

Champions League: Inter, Napoli, Roma, Como.

Europa League: Milan e Juventus.

Conference League: Atalanta, settima in classifica. I bergamaschi usciranno dai confini principali per scendere nella terza coppa europea.

Finale Champions League a fine maggio: la sfida Arsenal-PSG senza italiane

Mentre l’Italia traccia i bilanci, gli occhi del calcio globale sono rivolti alla finalissima della Champions League in corso. L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest, dove andrà in scena l’attesissimo scontro stellare tra Arsenal campione d’Inghilterra e Paris Saint-Germain. Purtroppo, nessuna squadra italiana è riuscita a raggiungere l’atto conclusivo della manifestazione in questa stagione. Il grande interrogativo per il prossimo anno sorge spontaneo: riuscirà una delle nostre rappresentanti, pur senza l’apporto di Milan e Juventus, a spezzare il digiuno? Tutti gli occhi saranno puntati in primis sull’Inter stellare, reduce dal trionfo in campionato e in Coppa Italia, che guiderà la spedizione azzurra a caccia della gloria europea.

Date coppe europee 2026/2027: quando iniziano Champions, Europa e Conference League

Per i tifosi che già guardano al futuro, l’attesa per la nuova stagione sarà brevissima. I motori delle grandi competizioni UEFA si riaccenderanno già durante l’estate: le prime fasi e i sorteggi dei turni di qualificazione prenderanno il via a giugno, per poi entrare nel vivo con i caldissimi spareggi estivi. La nuova, rivoluzionaria fase a girone unico per Champions League, Europa League e Conference League aprirà ufficialmente i battenti a metà settembre, inaugurando un cammino europeo lunghissimo in cui l’Inter cercherà conferma della propria grandezza, il Napoli cercherà il nuovo equilibrio post-Conte, e Roma e Como proveranno a stupire il mondo intero.