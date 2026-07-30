Calendario, regolamento, date e squadre partecipanti: tutto quello che c’è da sapere sulla Serie B 2026/27

Insieme alla Serie A, ai principali campionati europei e alle coppe continentali, è pronta a prendere il via anche la stagione di Serie B 2026/27. Dopo un’estate segnata dal Mondiale e dal calciomercato, il campionato cadetto torna protagonista con un’edizione che, come da tradizione, si preannuncia tra le più equilibrate e imprevedibili del calcio italiano. Negli ultimi anni la Serie B ha confermato il proprio ruolo come uno dei campionati più competitivi e formativi del calcio italiano. Ogni stagione mette infatti a confronto società con obiettivi molto diversi: da un lato le squadre retrocesse dalla Serie A, chiamate a riconquistare immediatamente la massima categoria, dall’altro le neopromosse dalla Serie C, pronte a misurarsi con un livello superiore, senza dimenticare i club ormai stabilmente presenti nella categoria che ambiscono a inserirsi nella corsa playoff. Ecco il calendario completo della Serie B 2026/27, le date più importanti della stagione, il regolamento del campionato, il funzionamento di playoff e playout e uno sguardo anche alla nuova Serie C.
Quando inizia e quando finisce la Serie B 2026/27
La Serie B 2026/27 prenderà ufficialmente il via il prossimo 22 agosto, mentre l’ultima giornata della stagione regolare è in programma nel fine settimana del 14 maggio 2027 per poi proseguire con i play-off e i play-out. Ecco quali sono le date chiave del calendario.
|Prima giornata
|dal 21 al 22 agosto 2026
|Pause nazionali (soste FIFA)
|dal 21 settembre al 6 ottobre 2026, dal 9 al 17 novembre 2026, dal 22 al 30 marzo 2027
|Turni infrasettimanali
|27 ottobre, 24 novembre e 8 dicembre 2026, 2 marzo 2027
|Turno natalizio
|27 dicembre 2026
|Sosta invernale
|dal 28 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027
|Ultima giornata (regular season)
|dal 14 al 16 maggio 2027
Il calendario della prossima Serie B è stato sorteggiato lo scorso 22 luglio al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno tenendo conto delle finestre FIFA, degli impegni delle nazionali e della necessità di concludere il campionato entro la fine della primavera, lasciando spazio agli spareggi per la promozione e la salvezza. A differenza della Serie A, la Serie B può inoltre prevedere alcuni turni infrasettimanali distribuiti durante la stagione per rispettare le scadenze del calendario federale.
Ogni anno il calendario viene compilato seguendo alcuni criteri ben specifici:
- la Serie B utilizza un calendario asimmetrico, ovvero un calendario in cui la sequenza delle partite del girone di ritorno è diversa da quella del girone d’andata;
- ogni squadra non può disputare più di tre coppie di partite consecutive in casa o in trasferta;
- negli ultimi quattro turni le gare in casa devono essere alternate perfettamente a quelle in trasferta;
- la distanza tra la gara di andata e la gara di ritorno non può essere inferiore ad altri 8 incontri;
- le squadre promosse dalla Serie C e quelle retrocesse dalla Serie A non possono affrontarsi alla prima giornata;
- le squadre che si sono incontrate nella prima giornata della stagione precedente non possono incontrarsi nuovamente nella prima giornata;
- allo stesso modo, le squadre che si sono incontrate nell’ultima giornata della stagione precedente non possono incontrarsi nuovamente nell’ultima giornata;
- chi ha disputato l’ultima giornata della stagione precedente in trasferta disputerà l’ultima giornata in casa;
- nei quattro turni infrasettimanali non vengono programmate partite con profili di rischio elevati per l’ordine pubblico.
Come funziona il campionato di Serie B
Il campionato di Serie B utilizza un format tradizionale composto da 20 squadre che si affrontano in un girone all’italiana con partite di andata e ritorno. La stagione regolare di 38 giornate è seguita da play-off e play-out per determinare le promozioni in Serie A e le retrocessioni in Serie C. Al termine della stagione regolare, infatti, sulla base della classifica:
- le prime due squadre vengono promosse direttamente in Serie A;
- le squadre dalla terza all’ottava posizione disputano i play-off per la promozione a meno che la terza non abbia almeno 14 punti di distacco rispetto alla quarta, in quel caso la terza viene promossa direttamente;
- le ultime tre classificate retrocedono direttamente in Serie C;
- la 16esima e la 17esima classificata disputano i play-out per la retrocessione a meno che la 16esima non abbia almeno quattro punti di distacco rispetto alla 17esima, in quel caso la 17esima viene retrocessa direttamente.
I play-off per la promozione, dunque, coinvolgono 6 squadre e si dividono in tre turni:
- nel turno preliminare (gara unica in casa della meglio piazzata) la quinta affronta l’ottava e la sesta affronta la settima. In caso di parità al 90esimo minuto, si disputano i supplementari al termine dei quali, in caso di parità, passa la squadra meglio piazzata;
- nelle semifinali (in doppia gara di andata e ritorno) la terza e la quarta affrontano le vincenti delle sfide preliminari. In caso di parità di gol totali, passa la meglio piazzata in campionato;
- la finale (in doppia gara di andata e ritorno) si gioca tra le due vincenti delle semifinali. In caso di parità complessiva, viene promossa la squadra meglio posizionata in classifica regolare ma se le due squadre hanno chiuso il campionato a pari punti la promozione si decide ai rigori.
I play-out per la retrocessione (o per la salvezza) si disputano in doppia gara di andata e ritorno. In caso di parità complessiva, si salva la 16esima classificata. Se le due squadre hanno chiuso il campionato a pari punti la salvezza si decide ai supplementari e ai rigori.
Il sistema della serie cadetta continua a rappresentare uno dei più competitivi del panorama europeo, mantenendo vive fino alle ultime giornate sia la corsa alla promozione sia quella per evitare la retrocessione.
Le squadre partecipanti alla Serie B 2026/27
Come detto, la Serie B coinvolge 20 club, di cui tre provenienti dalla Serie A e quattro dalla Serie C. La scorsa primavera il campionato si è concluso con la promozione in A di Venezia, Frosinone e Monza e la retrocessione in C di Bari, Pescara, Spezia e Reggiana. Ecco quali sono le squadre che giocheranno la prossima stagione e da chi sono allenate.
|Squadra
|Provenienza
|Allenatore
|Ascoli
|Promossa dalla Serie C
|Francesco Tomei (confermato)
|Benevento
|Promossa dalla Serie C
|Antonio Floro Flores (confermato)
|Padova
|Stabile in Serie B
|Antonio Calabro (nuovo)
|Carrarese
|Stabile in Serie B
|Gabriele Cioffi (nuovo)
|Cesena
|Stabile in Serie B
|Alessandro Diamanti (nuovo)
|Empoli
|Stabile in Serie B
|Guido Pagliuca (nuovo)
|Südtirol
|Stabile in Serie B
|Davide Possanzini (nuovo)
|Hellas Verona
|Retrocessa dalla Serie A
|Marco Baroni (nuovo)
|Juve Stabia
|Stabile in Serie B
|Pietro De Giorgio (nuovo)
|LR Vicenza
|Promossa dalla Serie C
|Fabio Gallo (confermato)
|Mantova
|Stabile in Serie B
|Francesco Modesto (confermato)
|Modena
|Stabile in Serie B
|Daniele Galloppa (nuovo)
|Palermo
|Stabile in Serie B
|Filippo Inzaghi (confermato)
|Pisa
|Retrocessa dalla Serie A
|Paolo Bianco (nuovo)
|Sampdoria
|Stabile in Serie B
|Bernardo Corradi (nuovo)
|Arezzo
|Promossa dalla Serie C
|Cristian Bucchi (confermato)
|Avellino
|Stabile in Serie B
|Alessandro Nesta (nuovo)
|Catanzaro
|Stabile in Serie B
|Giorgio Gorgone (nuovo)
|Cremonese
|Retrocessa dalla Serie A
|Marco Giampaolo (confermato)
|Entella
|Stabile in Serie B
|Andrea Chiappella (confermato)
La presenza contemporanea di club reduci dalla Serie A, neopromosse ambiziose e società ormai consolidate nella categoria contribuisce ad aumentare l’incertezza del torneo, rendendo la lotta per promozione e salvezza particolarmente equilibrata fin dalle prime giornate. Proprio questo equilibrio tra realtà molto diverse rappresenta uno degli elementi che rendono la Serie B uno dei campionati più incerti del calcio europeo, dove spesso il divario tecnico tra le partecipanti è ridotto e ogni stagione riserva sorprese.
Il calendario completo della Serie B 2026/27
Ad aprire la 95esima edizione della Serie B sarà il tradizionale Open Day, in programma quest’anno il 21 agosto, con la sfida tra LR Vicenza e Catanzaro. Ecco tutti gli accoppiamenti della prima giornata.
|Vicenza – Catanzaro
|domenica 21 agosto 2026 ore 20.30
|Carrarese – Mantova
|sabato 22 agosto 2026 ore 19.00
|Südtirol-Entella
|sabato 22 agosto 2026 ore 19.00
|Avellino-Arezzo
|sabato 22 agosto 2026 ore 21.00
|Benevento-Modena
|sabato 22 agosto 2026 ore 21.00
|Empoli-Cremonese
|sabato 22 agosto 2026 ore 21.00
|Verona-Ascoli
|domenica 23 agosto 2026 ore 19.00
|Pisa-Padova
|domenica 23 agosto 2026 ore 19.00
|Cesena-Sampdoria
|domenica 23 agosto 2026 ore 21.00
|Palermo-Juve Stabia
|domenica 23 agosto 2026 ore 21.00
Consultabile a questo link il calendario di tutte le giornate dei gironi di andata e di ritorno, disponibile sul sito ufficiale della Lega Serie B.
Perché la Serie B è sempre più importante per il calcio italiano
Se la Serie A continua ad attirare la maggior parte dell’attenzione mediatica, la Serie B continua a occupare un ruolo centrale nell’ecosistema del calcio italiano. Oltre a rappresentare il principale ponte verso la massima serie, è il campionato in cui emergono nuovi allenatori, giovani talenti e modelli societari destinati spesso a imporsi anche nella massima categoria. Con il calendario ormai definito può iniziare il conto alla rovescia verso una stagione che, ancora una volta, promette equilibrio, sorprese e una corsa serrata sia per la promozione sia per la salvezza.