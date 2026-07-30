Calendario, regolamento, date e squadre partecipanti: tutto quello che c’è da sapere sulla Serie B 2026/27

Insieme alla Serie A, ai principali campionati europei e alle coppe continentali, è pronta a prendere il via anche la stagione di Serie B 2026/27. Dopo un’estate segnata dal Mondiale e dal calciomercato, il campionato cadetto torna protagonista con un’edizione che, come da tradizione, si preannuncia tra le più equilibrate e imprevedibili del calcio italiano. Negli ultimi anni la Serie B ha confermato il proprio ruolo come uno dei campionati più competitivi e formativi del calcio italiano. Ogni stagione mette infatti a confronto società con obiettivi molto diversi: da un lato le squadre retrocesse dalla Serie A, chiamate a riconquistare immediatamente la massima categoria, dall’altro le neopromosse dalla Serie C, pronte a misurarsi con un livello superiore, senza dimenticare i club ormai stabilmente presenti nella categoria che ambiscono a inserirsi nella corsa playoff. Ecco il calendario completo della Serie B 2026/27, le date più importanti della stagione, il regolamento del campionato, il funzionamento di playoff e playout e uno sguardo anche alla nuova Serie C.

Quando inizia e quando finisce la Serie B 2026/27

La Serie B 2026/27 prenderà ufficialmente il via il prossimo 22 agosto, mentre l’ultima giornata della stagione regolare è in programma nel fine settimana del 14 maggio 2027 per poi proseguire con i play-off e i play-out. Ecco quali sono le date chiave del calendario.

Prima giornata dal 21 al 22 agosto 2026 Pause nazionali (soste FIFA) dal 21 settembre al 6 ottobre 2026, dal 9 al 17 novembre 2026, dal 22 al 30 marzo 2027 Turni infrasettimanali 27 ottobre, 24 novembre e 8 dicembre 2026, 2 marzo 2027 Turno natalizio 27 dicembre 2026 Sosta invernale dal 28 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027 Ultima giornata (regular season) dal 14 al 16 maggio 2027

Il calendario della prossima Serie B è stato sorteggiato lo scorso 22 luglio al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno tenendo conto delle finestre FIFA, degli impegni delle nazionali e della necessità di concludere il campionato entro la fine della primavera, lasciando spazio agli spareggi per la promozione e la salvezza. A differenza della Serie A, la Serie B può inoltre prevedere alcuni turni infrasettimanali distribuiti durante la stagione per rispettare le scadenze del calendario federale.

Ogni anno il calendario viene compilato seguendo alcuni criteri ben specifici:

la Serie B utilizza un calendario asimmetrico , ovvero un calendario in cui la sequenza delle partite del girone di ritorno è diversa da quella del girone d’andata;

ogni squadra non può disputare più di tre coppie di partite consecutive in casa o in trasferta;

negli ultimi quattro turni le gare in casa devono essere alternate perfettamente a quelle in trasferta;

la distanza tra la gara di andata e la gara di ritorno non può essere inferiore ad altri 8 incontri;

le squadre promosse dalla Serie C e quelle retrocesse dalla Serie A non possono affrontarsi alla prima giornata;

le squadre che si sono incontrate nella prima giornata della stagione precedente non possono incontrarsi nuovamente nella prima giornata;

allo stesso modo, le squadre che si sono incontrate nell’ultima giornata della stagione precedente non possono incontrarsi nuovamente nell’ultima giornata;

chi ha disputato l’ultima giornata della stagione precedente in trasferta disputerà l’ultima giornata in casa;

nei quattro turni infrasettimanali non vengono programmate partite con profili di rischio elevati per l’ordine pubblico.

Come funziona il campionato di Serie B

Il campionato di Serie B utilizza un format tradizionale composto da 20 squadre che si affrontano in un girone all’italiana con partite di andata e ritorno. La stagione regolare di 38 giornate è seguita da play-off e play-out per determinare le promozioni in Serie A e le retrocessioni in Serie C. Al termine della stagione regolare, infatti, sulla base della classifica:

le prime due squadre vengono promosse direttamente in Serie A;

le squadre dalla terza all’ottava posizione disputano i play-off per la promozione a meno che la terza non abbia almeno 14 punti di distacco rispetto alla quarta, in quel caso la terza viene promossa direttamente;

le ultime tre classificate retrocedono direttamente in Serie C;

la 16esima e la 17esima classificata disputano i play-out per la retrocessione a meno che la 16esima non abbia almeno quattro punti di distacco rispetto alla 17esima, in quel caso la 17esima viene retrocessa direttamente.

I play-off per la promozione, dunque, coinvolgono 6 squadre e si dividono in tre turni:

nel turno preliminare (gara unica in casa della meglio piazzata) la quinta affronta l’ottava e la sesta affronta la settima. In caso di parità al 90esimo minuto, si disputano i supplementari al termine dei quali, in caso di parità, passa la squadra meglio piazzata;

nelle semifinali (in doppia gara di andata e ritorno) la terza e la quarta affrontano le vincenti delle sfide preliminari. In caso di parità di gol totali, passa la meglio piazzata in campionato;

la finale (in doppia gara di andata e ritorno) si gioca tra le due vincenti delle semifinali. In caso di parità complessiva, viene promossa la squadra meglio posizionata in classifica regolare ma se le due squadre hanno chiuso il campionato a pari punti la promozione si decide ai rigori.

I play-out per la retrocessione (o per la salvezza) si disputano in doppia gara di andata e ritorno. In caso di parità complessiva, si salva la 16esima classificata. Se le due squadre hanno chiuso il campionato a pari punti la salvezza si decide ai supplementari e ai rigori.

Il sistema della serie cadetta continua a rappresentare uno dei più competitivi del panorama europeo, mantenendo vive fino alle ultime giornate sia la corsa alla promozione sia quella per evitare la retrocessione.

Le squadre partecipanti alla Serie B 2026/27

Come detto, la Serie B coinvolge 20 club, di cui tre provenienti dalla Serie A e quattro dalla Serie C. La scorsa primavera il campionato si è concluso con la promozione in A di Venezia, Frosinone e Monza e la retrocessione in C di Bari, Pescara, Spezia e Reggiana. Ecco quali sono le squadre che giocheranno la prossima stagione e da chi sono allenate.

Squadra Provenienza Allenatore Ascoli Promossa dalla Serie C Francesco Tomei (confermato) Benevento Promossa dalla Serie C Antonio Floro Flores (confermato) Padova Stabile in Serie B Antonio Calabro (nuovo) Carrarese Stabile in Serie B Gabriele Cioffi (nuovo) Cesena Stabile in Serie B Alessandro Diamanti (nuovo) Empoli Stabile in Serie B Guido Pagliuca (nuovo) Südtirol Stabile in Serie B Davide Possanzini (nuovo) Hellas Verona Retrocessa dalla Serie A Marco Baroni (nuovo) Juve Stabia Stabile in Serie B Pietro De Giorgio (nuovo) LR Vicenza Promossa dalla Serie C Fabio Gallo (confermato) Mantova Stabile in Serie B Francesco Modesto (confermato) Modena Stabile in Serie B Daniele Galloppa (nuovo) Palermo Stabile in Serie B Filippo Inzaghi (confermato) Pisa Retrocessa dalla Serie A Paolo Bianco (nuovo) Sampdoria Stabile in Serie B Bernardo Corradi (nuovo) Arezzo Promossa dalla Serie C Cristian Bucchi (confermato) Avellino Stabile in Serie B Alessandro Nesta (nuovo) Catanzaro Stabile in Serie B Giorgio Gorgone (nuovo) Cremonese Retrocessa dalla Serie A Marco Giampaolo (confermato) Entella Stabile in Serie B Andrea Chiappella (confermato)

La presenza contemporanea di club reduci dalla Serie A, neopromosse ambiziose e società ormai consolidate nella categoria contribuisce ad aumentare l’incertezza del torneo, rendendo la lotta per promozione e salvezza particolarmente equilibrata fin dalle prime giornate. Proprio questo equilibrio tra realtà molto diverse rappresenta uno degli elementi che rendono la Serie B uno dei campionati più incerti del calcio europeo, dove spesso il divario tecnico tra le partecipanti è ridotto e ogni stagione riserva sorprese.

Il calendario completo della Serie B 2026/27

Ad aprire la 95esima edizione della Serie B sarà il tradizionale Open Day, in programma quest’anno il 21 agosto, con la sfida tra LR Vicenza e Catanzaro. Ecco tutti gli accoppiamenti della prima giornata.

Vicenza – Catanzaro domenica 21 agosto 2026 ore 20.30 Carrarese – Mantova sabato 22 agosto 2026 ore 19.00 Südtirol-Entella sabato 22 agosto 2026 ore 19.00 Avellino-Arezzo sabato 22 agosto 2026 ore 21.00 Benevento-Modena sabato 22 agosto 2026 ore 21.00 Empoli-Cremonese sabato 22 agosto 2026 ore 21.00 Verona-Ascoli domenica 23 agosto 2026 ore 19.00 Pisa-Padova domenica 23 agosto 2026 ore 19.00 Cesena-Sampdoria domenica 23 agosto 2026 ore 21.00 Palermo-Juve Stabia domenica 23 agosto 2026 ore 21.00

Consultabile a questo link il calendario di tutte le giornate dei gironi di andata e di ritorno, disponibile sul sito ufficiale della Lega Serie B.

Perché la Serie B è sempre più importante per il calcio italiano

Se la Serie A continua ad attirare la maggior parte dell’attenzione mediatica, la Serie B continua a occupare un ruolo centrale nell’ecosistema del calcio italiano. Oltre a rappresentare il principale ponte verso la massima serie, è il campionato in cui emergono nuovi allenatori, giovani talenti e modelli societari destinati spesso a imporsi anche nella massima categoria. Con il calendario ormai definito può iniziare il conto alla rovescia verso una stagione che, ancora una volta, promette equilibrio, sorprese e una corsa serrata sia per la promozione sia per la salvezza.