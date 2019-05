Addio Allegri, le parole del suo maestro Galeone: “Ha fatto la scelta giusta. Personalmente spero vada al Psg”

Dopo il divorzio tra Allegri e la Juventus, c’è chi festeggia per la scelta di Agnelli e chi, invece, è dalla parte dell’allenatore toscano visti i successi importanti ottenuti in Italia. Anche Giovanni Galeone, maestro di Massimiliano Allegri, ha detto la sua circa l’addio del tecnico livornese alla Juventus: “Credo che abbia fatto la scelta giusta, quella con la Juve era una storia ormai finita. Cosa dovrebbe fare in futuro? Personalmente spero che vada al Paris Saint Germain“.